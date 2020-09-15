Архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился к десяткам тысяч верующих Литвы

13 сентября Литву посетил архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилёвский, который с конца августа не может вернуться на Родину и находится в изгнании. Предстоятель Белорусской Католической Церкви помолился в Санктуарии Пресвятой Богородицы в городе Шилува.

Ежегодно с 8 по 15 сентября в этом святилище Марии проходят торжества, приуроченные к празднику Рождества Пресвятой Богородицы. Каждый день праздника посвящен определенной теме.

Митрополит Минский и Могилевский уже не первый раз принимает участие в торжественных богослужениях в Шилуве по приглашению литовских епископов. В этом году белорусский иерарх был приглашен митрополитом Каунасским архиепископом Кестутисом Кеваласом.

День 13 сентября, когда архиепископ Кондрусевич приехал в Шилуву, был посвящен семье.

Совершение главной Святой Мессы, на которой присутствовали десятки тысяч человек, возглавил Апостольский нунций Литвы, Латвии и Эстонии архиепископ Петар Ражич. Проповедь во время богослужения произнес архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

В прочитанном отрывке из Слова Божия белорусский иерарх акцентировал внимание собравшихся на значении семьи как основы общества и созданного Богом института для совместной жизни, взаимопомощи, рождения и воспитания потомства.

Митрополит Минский и Могилевский также обратил внимание на опасные проблемы современной семьи. По его словам, они вытекают из искажения самой сути семьи как установленного Богом единого и неразрывного союза мужчины и женщины. Среди таких «болезней» белорусский иерарх назвал «партнерские отношения», которые все чаще становятся суррогатом здоровых семейных отношений; неуважение к Божьему дару жизни и манипулирование им; аборты, переходящие в настоящий геноцид; большое количество разводов; разрыв межпоколенческих связей, в результате чего молодые люди теряют ценности, а также другие опасные явления в сфере брака и семьи.

В качестве средства лечения этих патологий, от которых так страдает современная семья, архиепископ Кондрусевич предложил обращение и жизнь в соответствии с волей Божьей по примеру Пресвятой Девы Марии.

Глава белорусского католического епископата поблагодарил литовских верующих за их молитвы о Белоруссии. Архиепископ Тадеуш Кондрусевич пожелал всему братскому литовскому народу, отмечающему в этом году 30-летие независимости, прежде всего духовной свободы, чтобы основная ячейка общества — семья — была источником радости и надежды для будущих поколений.



По материалам Catholic.by / kaunoarkivyskupija.lt