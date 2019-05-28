Архиепископ Страсбурга передал патриарху Кириллу мощи святой Одилии

Архиепископ Страсбурга Люк Равель передал патриарху Московскому и всея Руси частицу мощей святой VI-VII веков Одилии Эльзасcкой, почитаемой как католиками, так и православными.

«Она скончалась 1300 лет назад (до разделения Церкви в 1054 году на Православную и Католическую — ред.), это наша общая святая. Она – покровительница Эльзаса», — сказал архиепископ Равель, передавая дар Патриарху Кириллу в главном католическом соборе Страсбурга Нотр-Дам.

В этом древнем соборе в рамках патриаршего визита воскресным вечером прошел концерт хора Киевских духовных школ. Огромный собор был полон слушателей из числа местных жителей — и католиков, и православных.Патриарх Кирилл подарил представителю Католической церкви пасхальное яйцо.

Главной целью визита предстоятеля Русской Православной Церкви в Страсбург 25-27 мая стало состоявшееся в воскресенье освящение русского храма Всех Святых. Он построен для многочисленной православной паствы Страсбурга неподалеку от международных европейских институтов. И в русской общине Страсбурга особо почитают святую Одилию, христианскую покровительницу Эльзаса.

Патриарх Кирилл после освящения русского храма в Страсбурге заявил о необходимости укрепления духовной жизни людей на Западе, а также развития диалога и взаимодействия православных и католиков для свидетельства о христианских ценностях в «секуляризированной цивилизации». В свою очередь архиепископ Равель выразил надежду, что визит в Страсбург Патриарха Московского и всея Руси укрепит христианство во Франции и «позволит вере вернуться на эту землю».

Источник: РИА-Новости