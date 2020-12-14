Архиепископ Сиднея: «Вернитесь в наш дом и дом Господень»

Вернуться к участию в Святой Мессе в храме призвал верных монсеньор Энтони Фишер, архиепископ Сиднея, в пастырском послании на Адвент. Австралийское правительство ослабило ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, и теперь народ снова может присутствовать на богослужениях. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Архиепископ отозвал декрет от 20 марта, освобождающий католиков от участия в Мессах по воскресеньям и праздникам, и теперь увещает их вернуться в храм. Воскресная обязанность не относится к больным и к престарелым, которые могут воспользоваться многочисленными способами, чтобы духовно присоединиться к молящимся в храме.

«Большую часть года, – пишет монсеньор Фишер, — мы не могли собираться в церкви, в приходе, в общине, чтобы слушать Слово Божье, обращаться к Богу с нашей общей молитвой, причащаться, помогать бедным и одиноким людям». Несмотря не проявленную пастырскую креативность, подобная «дистанция», отмечает прелат, стала «настоящей утратой».

Христианство, подчеркивает австралийский иерарх, — это «религия близости к Богу», Который воплотился ради нас. Невозможность участвовать в Евхаристии сделала очевидной нашу потребность в общине и в причастии, потому что только Бог может заполнить нашу внутреннюю пустоту. Начиная жизнь в «новой нормальности», пишет архиепископ Сиднея, нужно особенно поддержать одиноких людей, тех, кто переживает трудности или потерпел экономический крах.

Монсеньор Фишер упоминает о новом миссионерском плане архиепархии, цель которого – «возродиться после COVID-19», так чтобы все стали учениками-миссионерами, столь необходимыми в новых условиях. Весенний призыв «Оставайтесь дома» иерарх заменяет приглашением «Вернитесь домой», в «наш дом и дом Господень», которым является церковь.