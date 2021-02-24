Архиепископ Пол Ричард Галлахер выступил на заседании Совета ООН по правам человека

Архиепископ Пол Ричард Галлахер выступил на 46-м заседании Совета ООН по правам человека. Он отметил, что некоторые принятые в последнее время ограничения в целях обеспечения санитарной безопасности, нарушают права человека. Секретарь по отношениям Святого Престола с государствами подчеркнул, что одной из наиболее серьезных проблем является углубление эрозии права на свободу религии. Он напомнил, что закон должен защищать не только свободу совести, но и право на публичную декларацию веры, например, в форме совершения обрядов и устроения торжеств.

В своем видеообращении глава Ватиканского внешнеполитического ведомства отметил, что одним из побочных эффектов борьбы с коронавирусом является ослабление внимания к правам человека. «Чтобы иметь возможность реализовывать их на твердой основе, мы, как международное сообщество, должны заново обратиться к истокам прав человека», – подчеркнул иерарх. «Истинное продвижение основных прав человека зависит от того фундамента, на котором они зиждутся. Любая практика или система, которая будет рассматривать права абстрактно, изолированно от ранее существующих и общечеловеческих ценностей, рискует подорвать сам смысл их существования. Тогда права человека становятся зависимыми от господствующих мод и идеологий», – предупредил архиепископ Галлахер.

Нечто подобное, по его мнению, произошло с правом на жизнь. Содержание этого права было постепенно расширено и включило противодействие актам пыток и смертной казни, а также защиту пожилых людей, мигрантов, детей и материнства. Все эти изменения являются разумным расширением права на жизнь, поскольку вытекают из его первоосновы – ценности, которой является сама жизнь. Однако, когда этот закон оказался оторванным от своей основы, возник реальный риск подорвать ту ценность, которую он предназначен был защищать. Неудачным прецедентом такого рода является Общий комментарий комитета по правам человека № 36 относительно права на жизнь. Он далек от того, чтобы защищать человеческую жизнь и человеческое достоинство, поскольку разрешает самоубийство и аборты.

Кроме того, архиепископ Галлахер обратил внимание на то обстоятельство, что любое ограничение реализации прав человека по соображениям охраны здоровья должно проистекать из настоятельной необходимости, быть пропорциональным ситуации, применяться недискриминационно и только в том случае, если нет других средств.

По материалам Vatican News