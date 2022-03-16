Архиепископ Павел Пецци прокомментировал решение Папы посвятить Россию и Украину Непорочному Сердцу Марии

«Символическое значение этого посвящения заключается в том, что в настоящий момент в Украине происходит открытый конфликт, и поэтому мы прежде всего просим о том, чтобы прекратилось кровопролитие, которое всегда становится пролитием невинной крови, и о том, чтобы установился прочный мир. А самый прочный мир — это тот мир, который происходит из Непорочного сердца Марии, то есть от самого Христа, Князя мира».

Этими словами архиепископ Павел Пецци, архиепископ в Москве и председатель конференции католических епископов Российской Федерации прокомментировал оглашенное вчера Святейшим Престолом решение Папы Франциска о посвящении России и Украины Непорочному Сердцу Марии в пятницу, 25 марта. В телефонном интервью агентству SIR во время заседания Конференции католических епископов России в Иркутске (Сибирь) монс. Пецци также сообщил: «Мы с большой радостью и благодарностью приветствовали решение Папы о посвящении России и Украины Непорочному Сердцу Марии, а также тот факт, что кардинал Краевский совершит этот акт посвящения в Фатиме».

«Во-первых, — пояснил архиепископ, — посвящение народа и земли Непорочному Сердцу Марии имеет глубоко символическое значение. Мария — это добрая земля, из которой рождается Слово, ставшее плотью. Сердце Марии — это земля девственная, из которой рождается всякая земля, потому что любая земля, любой народ имеет обетование и исполнение во Христе. И поэтому посвящение означает прежде всего благодарность. Этот поступок Папы Франциска придает большую силу веры его недавним заявлениям».

«Посвящение Непорочному Сердцу Марии говорит о том, что вера, надежда и милосердная любовь, — продолжает монс. Пецци, — это нормальные, реальные условия для подлинного сосуществования народов. Это означает, что милосердие и прощение — это дар, который Бог дает особым образом тем, кто посвящает себя Непорочному Сердцу Марии».

Говоря о трудных переговорах между сторонами, пытающимися прийти к мирным соглашениям, архиепископ отметил: «Дело не в том, что молитва начинает действовать, когда политика терпит неудачу. На самом деле, я вспоминаю слова Иоанна Павла II, который сказал, что, когда сильные мира сего встречаются, Церковь молится. Поэтому молитва, и в особенности молитва к Марии, имеют очень большую силу. Просто вспомните народную мудрость, которая гласит: если хочешь быстрее достичь Христа, иди через Его Мать».

«Фатима [явление Божией Матери в Фатиме], — добавляет архиепископ Москвы, — тесно связана, по крайней мере, в том, что касается Католической Церкви, с Россией, но также и со всеми конфликтами, происходящими в мире. Я вспоминаю, в частности, молитву к Богоматери Фатимской о конфликтах в Африке. Но в данный момент, безусловно, символическое значение этого посвящения связано с тем, что, к сожалению, в Украине происходит открытый конфликт, и мы прежде всего просим о том, чтобы кровопролитие могло прекратиться».



Источник: www.agensir.it

Перевод: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве