Архиепископ Павел Пецци обратился к верным с посланием, посвященным теме церковного прихода

В начале очередного Пастырского года архиепископ-митрополит Павел Пецци, ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве, обнародовал специальное послание, посвящённое теме церковного прихода. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Принимая во внимание итоги работ, проведённых за последние месяцы поместной Церковью, архиепископ говорит о цели документа: «указать возможные измерения и направления деятельности, на которые приход призван ориентироваться, если хочет принять призыв к новой евангелизации и стать способным непрерывно реформироваться и адаптироваться, чтобы всё больше становиться самой Церковью, которая живёт среди домов своих сынов и дочерей, — домом среди домов». В документе, озаглавленном «Община, постоянно обновляющая себя», учтены результаты недавней VI Общеепархиальной пастырской конференции, которая проходила в июне этого года в Вильнюсе и была посвящена теме церковных приходов.

Преобразование и обновление приходов являются приоритетными направлениям пастырской деятельности, в осознании того, что «нашим приходам необходима не революция, которая разрушает, а реформа, которая созидает», а не просто меняет «какую-то одну модель на другую». Высокопреосвященный Павел Пецци подчёркивает: «Наша миссия — это выражение нашей идентичности: во всём, что мы делаем и говорим, мы должны в первую очередь провозглашать радость нашей веры, радость встречи со Христом, радость Христа Воскресшего». По этой причине, первым столпом обновления церковного прихода является привлекательность Христа, обращение к Нему; вторым — общение, ибо приход должен принимать людей, интегрировать их, сопровождать, а также делегировать; уделять большое внимание пастырству молодёжи. Приходская община должна продолжать миссию Господа, она призвана быть «одной семьёй Христа», открытым домом-обителью. «Приход как единая семья в пути обретает свой центр и источник единства и общения в Евхаристии», — подчёркивает архиепископ.

На сорока страницах документа рассматриваются многообразные аспекты жизни приходской общины, среди которых — катехизация, Святая Месса и Святые Таинства, служение милосердия, а также административные вопросы. Полный текст послания архиепископа Павла Пецци — здесь.