Архиепископ Неапольский возвестил об очередном чуде с кровью небесного покровителя города

В Неаполе возвестили об очередном чуде разжижения крови Святого Януария, которое первый раз было зафиксировано в хрониках 14 века, сообщает Седмица со ссылкой на CNA.

Церковь известила, что засохшая кровь стала жидкой в 10:02 в соборе Успения Пресвятой Богородицы 19 сентября, в день мученичества Святого Януария. Эту новость торжественно возвестил кардинал Крещенцио Сепе, архиепископ Неапольский, в полупустом из-за карантина соборе. «Дорогие друзья, дорогие единоверцы, с радостью и волнением сообщаю вам, что кровь нашего святого мученика и покровителя святого Януария стала жидкой», произнес архиепископ, и весть была встречена аплодисментами присутствующих внутри и снаружи собора. Кровь, по его словам, «полностью обратилась в жидкость, без каких-либо сгустков, как это бывало ранее». «Это чудо мы считаем знаком любви, доброты и милосердия Господня, а также близости, заботы и покровительства нашего святого Януария», – возвестил пастырь.

Святой Януарий, аристократ по рождению, еще молодым человеком стал первым епископом Беневенто. Во время гонений при императоре Диоклетиане был обезглавлен вместе со своими сподвижниками. Имеются письменные свидетельства о почитании Януария и его сподвижников в Англии и Германии уже в 8-9 веках. Календарь неаполитанской церкви указывает два дня памяти Януария – 13 апреля (перенесение мощей из Поццуоли в катакомбы Сан-Дженнаро в Неаполе) и 19 сентября (мученичество). Свидетельством древнего почитания святого являются его многочисленные изображения в катакомбах Сан-Дженнаро, самые ранние из которых относятся к VI веку.

В соборе хранятся две стеклянные ампулы с его кровью. Первое упоминание об этой реликвии известно в хронике Chronicon Siculum за 17 августа 1389 год с восторженным рассказом о чуде разжижения крови. В 16-18 веке почитание святого Януария стало подлинным народным культом неаполитанцев, а многие события неаполитанской истории увязываются в народном сознании с заступничеством святого покровителя. В частности, Карл VII однажды счел победу над австрийцами заслугой святого Януария и пожаловал ему военный чин командора.

Кровь святого чудесным образом разжижается, а иногда даже вскипает в дни его почитания, когда ампула извлекается из сокровищницы и помещается близ главы святого. Чудо собирает огромное количество паломников трижды в год: в день первого перенесения мощей святого (первая суббота мая); 19 сентября – день мученичества святого Януария (305 год); и 16 декабря – день спасения Неаполя от извержения Везувия (1621 год), когда статуя святого поднятием руки остановила поток лавы, двигавшейся на город. Известны случаи, когда чудо не свершалось в эти дни, и такое событие всегда возвещало бедствия – войны, извержения, землетрясения, голод или эпидемии.

Хотя Ватикан всегда поддерживал праздник, он никогда официально не подтверждал чудо. Он также отказывается передать образцы содержимого ампулы для научного исследования. Поэтому был произведен лишь спектральный анализ – и он показал следы гемоглобина и продуктов его распада. Чудо разжижения крови признается только местным архиепископством, исчитается хорошим предзнаменованием для города Неаполя и региона Кампанья.

Не исключено, что архиепископ Сепе последний раз служил праздничную литургию и возвещал народу чудо святого Януария. Ожидается, что Папа Франциск вскоре назначит преемника 77-летнему Сепе в этой важнейшей для Италии епархии. В своей проповеди 19 сентября архиепископ осудил «вирус насилия и тех, кто наживается на кредитовании и расхищении средств», выделяемых на восстановление экономики после пандемии. Кардинал сказал, что скорбит «о зле, сеемом теми, кто стяжает богатства через спекуляции, коррупцию и мошенничества», и о трагических последствиях пандемии для безработных или частично занятых, лишившихся средств к существованию.