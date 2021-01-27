Архиепископ-митрополит Тадеуш Кондрусевич совершил в Минске богослужение, которое можно считать прощальным

В воскресенье 24 января в Кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии в Минске бывший ординарий Минско-Могилевской архиепархии митрополит Тадеуш Кондрусевич совершил богослужение, которое можно считать прощальным, сообщает Благовест-инфо со ссылкой tut.by. С 3 января он не возглавляет архиепархию и на воскресной Мессе 24 января лично представил прихожанам своего временного преемника: епископ Казимир Великоселец будет исполнять обязанности администратора архиепархии, пока Папа Франциск не назначит нового митрополита.

Напомним, что Папа Римский Франциск принял отставку митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. 3 января архиепископу исполнилось 75 лет, и в этом возрасте по каноническому праву епископы подают прошение об отставке. Уходу Кондрусевича с митрополичьей кафедры предшествовали драматические события: около четырех месяцев его не пускали в страну. 24 декабря 2020 г. Тадеуш Кондрусевич наконец смог вернуться и даже возглавил Мессу Святой Ночи Рождества в минском Кафедральном соборе. Белорусский информационный ресурс отмечает, что на покое Тадеуш Кондрусевич продолжит участвовать в жизни Католической Церкви в Беларуси и прихода столичного Кафедрального собора.