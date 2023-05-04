Архиепископ Кентерберийский получил экземпляр Библии, специально выпущенной для коронации Карла III

Архиепископ Кентерберийский получил роскошный экземпляр Библии короля Якова, специально выпущенной издательством Оксфордского университета малым тиражом для коронации Карла III, сообщает «Седмица» со ссылкой на Christian Today.

Cпециальное издание Библии короля Якова вышло тиражом всего в четыре экземпляра для коронации короля Карла III в начале мая. Экземпляр, врученный архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, переплетен вручную тонкой красной кожей с изысканным золотым тиснением и накладками сусального золота. По многовековой традиции, эта только что отпечатанная Библия будет вручена королю Карлу III во время коронационной службы в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Король возложит руку на Библию, когда будет приносить коронационную присягу.

Библию доставили 26 апреля в официальную резиденцию архиепископа Кентерберийского – в Ламбетский дворец в Лондоне – где она и будет дожидаться торжественной службы и обряда коронации. «Коронация есть обряд христианского богослужения, глубоко укорененный в мудрости, которую мы находим в Священном Писании, – отметил архиепископ Джастин Уэлби. – Библия, которая будет вручена Его Величеству королю, служит напоминанием о том, что Священное Писание лежит не только в основе обязанностей, которые он берет на себя во время коронации, но и в основе всей христианской жизни. Библия станет первым и самым важным подарком королю к этому знаменательному события. Священные Писания предлагают руководство и свет для всех – и я молюсь, чтобы Его Величество продолжал искать и находить их в живых словах этой великой книги».

Традиция вручения Библии монарху во время его коронации восходит к правлению Вильгельма III и Марии II в 17 веке. Со времени коронации Георга III в 1761 году утвердилась традиция специального выпуска новой Библии в канун коронации. Издательство Оксфордского университета выпустило четыре экземпляра Библии для нынешней коронации. Экземпляр, вручаемый монарху при коронационной службе, будет некоторое время бережно храниться в библиотеке Ламбетского дворца после церемонии, и будет выставлен на всеобщее обозрение более месяца – до 13 июля.

Король получит личный экземпляр Библии, еще один экземпляр будет передан в архив Вестминстерского аббатства, а четвертый и последний экземпляр будет храниться в архиве издательства Оксфордского университета. «Для нас большая честь, что архиепископ Кентерберийский выбрал издательства Оксфордского университета для выпуска Библии к коронации Его Величества, – говорит генеральный директор издательства Найджел Портвуд. – Эта Библия являет нам образец высочайшего современного мастерства книгопечатания и тонкого вкуса в каждой детали, она была создана с участием наших коллег из издательств Shepherds, Sangorski & Sutcliffe и CPI Printers. Мы уверены, что это будет достойная дань уважения этому знаменательному событию в новейшей британской истории, и мы надеемся, что Его Величество будет бережно хранить и читать эту книгу долгие годы».