Архиепископ Кентерберийский: «Католик или протестант — кого это волнует? Пока вы следуете своему призванию, вы следуете за Христом!»

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби побеседовал с корреспондентом британского издания «The Spectator» о Боге, политике и христианском единстве.

Во время интервью журналистом издания был задан вопрос архиепископу о том, сколько представителей англиканского духовенства станут католиками. Согласно некоторым оценкам, которые приводятся в статье, каждый десятый католический священник в Англии и Уэльсе в прошлом являлся англиканским викарием.

«Кого это волнует? — ответил архиепископ Уэлби. — Я не против всего этого. Особенно, если люди едут в Рим, который является таким источником вдохновения».

Он также рассказал: «Мне пришло письмо от очень старого друга, англиканского священника, который решил поехать в Рим. Я ответил, сказав: как замечательно! Пока вы следуете своему призванию, вы следуете за Христом. Это просто замечательно».

«Нам нужно, чтобы люди были учениками Иисуса Христа. Мне все равно, будь то Церковь Англии или Рима, или православные, или пятидесятники, или лютеране, или баптисты. Они верные ученики Христа», — сказал примас Церкви Англии.

Архиепископ Уэлби уже давно считается сочувствующим католицизму. Его духовным руководителем является отец Николас Бютт, швейцарский католический священник, основатель Евхаристического братства. Англиканский лидер назвал себя «духовной сорокой»: он говорит на языках, но также проводит время, молча молясь перед Евхаристией, и утверждает, что его собственная молитвенная жизнь во многом обязана святому Игнатию Лойоле и бенедиктинцам.

В интервью архиепископ Уэлби назвал кардинала Винсента Николса, архиепископа Вестминстерского, примаса католиков Аглии и Уэлса, своим «очень близким» другом. «Мы регулярно видимся, мы молимся вместе, мы говорим вместе», — сказал архиепископ Кентерберийский.

Джастин Уэлби также рассказал о своих регулярных встречах с папой Римским Франциском. «Мы говорим о личных вещах, о том, что значит быть последователем Иисуса Христа в современном мире. Я задаю ему вопросы, и он очень помогает», — отметил лидер Англиканской Церкви.

Интервьюер, редактор «The Spectator» Фрейзер Нельсон, католик по вероисповеданию, спросил архиепископа Кентерберийского, не испытывает ли он соблазна обратиться в католичество. «Думаю, это может немного расстроить, — смеется в ответ примас Церкви Англии. — Даже в наши дни».



Источник: Седмица.ру