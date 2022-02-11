Архиепископ Кентерберийский анонсировал скорый совместный визит с Папой Римским в Южный Судан

6 февраля в ходе фестиваля под девизом «Пойдем и будем жить на общей земле», проходившего в североирландском Белфасте, Примас Англиканской Церкви Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил о возможном скором совместном с Папой Франциском визите в Южный Судан. Этот визит может состояться уже спустя несколько месяцев.

«Если будет на то воля Божия, мы в ближайшие месяцы отправимся в путь, чтобы встретиться с лидерами Южного Судана», – сказал Джастин Уэлби выразив притом восхищение свидетельством Святейшего Отца, который, принимая в 2019 г. в Апостольском дворце паломников из Южного Судана, встал перед ними на колени и поцеловал им ноги, умоляя прекратить междоусобие и пролитие крови. «Я видел слезы на лицах, слезы на лицах всех присуствующих, включая видеооператоров», – добавил архиепископ.

Южный Судан отделился от Судана и был признан в качестве независимого государства 9 июля 2011 г., однако с тех пор и по сегодняшний день эта страна живет в ситуации непрекращающегося конфликта и гуманитарного кризиса. Предстоятели Англиканской и Римско-Католической Церквей намеревались посетить Южный Судан с экуменическим визитом еще в 2017 г., но тогда этого сделать не удалось из-за сложной обстановки в государстве.

В декабре 2021 г. Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер побывал в столице Южного Судана Джубе и провел там встречу с политическими и религиозными лидерами страны. Глава ватиканской дипломатии тогда заявил, что «время на визит Папы может быть и не идеальное», однако эта идея пользуется весьма значительной поддержкой со стороны властей.

По материалам Vatican News