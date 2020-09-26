Архиепископ Имон Мартин призвал семьи в Ирландии каждый день читать Розарий

Архиепископ Армы и примас всей Ирландии монсеньор Имон Мартин призвал семьи страны каждый день читать дома Святой Розарий, взывая о прекращении пандемии COVID-19, передает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

«Эти последние месяцы, – пишет в своём обращении к верным иерарх, – напомнили нам о важности домашней церкви, той, что объединяет семьи, когда они вместе молятся». Вместе с тем, период карантина помог верным «осознать, насколько важно призвание родителей быть первыми наставниками и свидетелями веры и молитвы для своих детей».

Инициатива под названием «Крестовый поход Розария» имеет целью способствовать ежедневному чтению богородичной молитвы с особыми намерениями «о семьях и обо всех, кто физически или финансово пострадал от кризиса, вызванного коронавирусом». Монсеньор Мартин также призывает верных делиться информацией об инициативе, публикуя фото или краткие видео о своей семье, читающей Розарий, помечая их хештегами #FamilyRosaryCrusade или #OctoberFamilyRosary.

Примас Ирландии завершает послание, цитируя святую Мать Терезу Калькуттскую: «Держитесь за Розарий, как плющ хватается за дерево, потому что без помощи Богородицы мы не сможем встать на ноги». Решение провести инициативу в октябре не случайно, поскольку в этом месяце, седьмого октября, отмечается литургическая память Пресвятой Девы Розария.