Архиепископ Галлахер: договор с Китаем служит укреплению доверия

Временное соглашение с Китаем о назначении епископов служит «укреплению доверия», — отметил секретарь Святейшего Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер. Его цитирует Vatican News со ссылкой на большое интервью иезуитскому изданию America, вторая часть которого была опубликована 19 июля 2022 года.

Глава внешнеполитического ведомства Ватикана отметил, что итоги временного соглашения между Святейшим Престолом и Китайской Народной Республикой по вопросу назначение епископов по-прежнему «не очень впечатляет».

«У нас было шесть епископских назначений, и еще несколько находятся в стадии подготовки. Значит, не зря. Я считаю, что мы хотели бы видеть больше плодов, так что впереди еще много работы, но в определенной степени договоренность дает результаты», — сказал иерарх. Он напомнил, что из-за пандемии в течение последних двух лет практически не было прямых контактов между Ватиканом и Китаем, что могло бы способствовать лучшему функционированию соглашения.

Высокопоставленный дипломат отметил, что соглашение способствует «укреплению доверия». «Если мы сможем успешно сотрудничать с китайскими властями в вопросах назначения епископов, это, конечно, поможет обеим сторонам начать изучение других вопросов», — сказал он, добавив, следующим шагом может стать, например, открытие представительства Святейшего Престола в Китае.

На вопрос, почему до сих пор не опубликован текст соглашения о назначении епископов, архиепископ Галлахер подчеркнул, что это временное соглашение, поэтому стороны договорились, что текст не будет обнародован как минимум до окончательного подписания. Кстати, в этот документ еще могут быть внесены поправки.

Иерарх отметил, что есть желание постепенно повышать уровень контактов с китайскими властями. Когда 14 февраля 2020 года архиепископ Галлахер встретился в Мюнхене с министром иностранных дел Китая Ван И, стороны задумались о проведении встречи между Госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и кем-то из высокопоставленных представителей Китайских властей, что приблизит возможную встречу Папы Франциска и Си Цзиньпиня. «Я думаю, что китайцы также согласны с тем, что необходимо постепенно повышать уровень прямых контактов между нами», — добавил секретарь по связям между Апостольской столицей и государствами.