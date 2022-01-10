Архиепископ Албанский Анастасий: отрицать раскол в мировом православии – все равно, что отрицать существование коронавируса

«Утверждения, что в мировом православии нет раскола, а есть лишь разногласия – сродни теории, что не существует коронавируса», – так прокомментировал предстоятель Албанской Православной Церкви архиепископ Анастасий развитие событий в Африке, где более ста клириков Александрийского патриархата заявили о переходе во вновь созданный экзархат Московского патриархата.

«Благовест-инфо» напоминает, что экзархат был создан Синодом РПЦ 29 декабря 2021 года. Ранее РПЦ разорвала евхаристическое общение с Александрийским патриархатом после того, как Патриарх Феодор II признал автокефалию Православной Церкви Украины, которую большинство поместных Церквей не признает каноничной.

«С начала церковного кризиса на Украине мы уже подчеркивали – как в устной, так и письменной форме, – что время не лечит церковные разделения и расколы, – говорится в датированном 8 января письме архиепископа Анастасия, которое приводит сайт Orthodox Times. – Напротив, оно лишь углубляет и обостряет их. Недавнее решение Московского патриархата о создании экзархата на Африканском континенте укрепляет изначальные страхи. Наряду с расколом среди миллионов православных украинцев возник новый раскол на чувствительном Африканском континенте, где на протяжении последних десятилетий развивалась православная миссия».

«Теперь простым африканцам православие будут проповедовать два патриархата, между которыми нет евхаристического общения. Соблазн и ослабление православного свидетельства по причине такого разделения очевидны», – пишет предстоятель Албанской Церкви. Подобно вирусу, «раскол имеет много мутаций, и срочно необходимо лечение и вакцина, предписанная апостольским преданием, – примирение».

Архиепископ Анастасий также напомнил о своем призыве от 20 ноября 2019 года, в котором призывал Константинопольский патриархат, Русскую Православную Церковь и все поместные Православные Церкви к урегулированию кризиса в мировом православии, вызванного ситуацией вокруг ПЦУ.

Уроженец Греции, архиепископ Анастасий (Яннулатос) возглавляет Албанскую Православную Церковь с 1992 года, когда она возродилась после гонений режима Энвера Ходжи. До этого он много лет служил в Африке, в 1981-91 гг. управлял Восточноафриканской митрополией с центром в Дар-эс-Саламе. На сегодняшний день 92-летний иерарх является старейшим из предстоятелей поместных Православных Церквей.