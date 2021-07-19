Археологи нашли участок иерусалимской стены времен Первого Храма

Израильские археологи обнаружили «потерянный» участок стен Иерусалима, построенных во времена Первого Храма, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление древностей.

«Археологические раскопки, проведенные Израильским управлением древностей в национальном парке «Город Давида», открыли фрагмент городской стены, построенной во времена Первого Храма и Иудейского царства для защиты Иерусалима с востока», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, эта находка позволяет более четко определить топографию фортификаций древнего Иерусалима перед его разрушением вавилонянами.​

Обнаруженный участок соединяет два других фрагмента, которые были найдены на восточном склоне ранее. Многие годы считалось, что, несмотря на впечатляющий характер руин, речь идет о каменных постройках, а не городских стенах, но обнаружение нового фрагмента, связанного с предыдущими находками, «закрывает дискуссию, подтверждая, что речь действительно идет о восточной стене древнего Иерусалима», пишет пресс-служба.

О находке стало известно незадолго до 9 Ава — траурного дня для иудеев, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские Храмы. В этот день принято держать строгий пост без еды и воды.

Первый храм в Иерусалиме несколько сотен лет являлся главным культовым и законодательным местом древней Иудеи. Он был разрушен в VI веке до нашей эры Вавилоном.