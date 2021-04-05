Апостольское послание Папы Франциска, посвященное Святому Иосифу Обручнику, «Patris Corde» («Отцовским сердцем»)

АПОСТОЛЬСКОЕ ПОСЛАНИЕ

PATRIS CORDE

СВЯТОГО ОТЦА ФРАНЦИСКА

В 150-Ю ГОДОВЩИНУ

ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ СВЯТОГО ИОСИФА

ПОКРОВИТЕЛЕМ ВСЕЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ

ОТЦОВСКИМ СЕРДЦЕМ: вот как святой Иосиф любил Иисуса, которого все четыре Евангелия называют “сыном Иосифа” [1].

Матфей и Лука, два евангелиста, которые больше всего говорят об Иосифе, рассказывают нам очень мало, но достаточно, чтобы мы могли оценить, каким он был отцом, и какова была миссия, порученная ему Божьим провидением.

Мы знаем, что Иосиф был простым плотником (ср. Мф 13:55), обручённым с Марией (ср. Мф 1:18; Лк 1:27). Он был «человеком праведным» (Мф 1:19), всегда готовым исполнить волю Божью, открытую ему в Законе (ср. Лк 2:22,27,39) и в четырёх снах (ср. Мф 1:20; 2:13,19,22). После долгого и утомительного путешествия из Назарета в Вифлеем, он увидел рождение Мессии в хлеву, поскольку больше нигде «не было им места» (ср. Лк 2:7). Он был свидетелем поклонения пастухов (ср. Лк 2:8-20) и волхвов (ср. Мф 2:1-12), которые представляли, соответственно, народ Израиля и языческие народы.

У Иосифа хватило мужества стать отцом-восприемником Иисуса, которому он дал имя, открытое ангелом: «…и наречёшь Ему имя Иисус, ибо Он спасёт людей Своих от грехов их» (Мф 1:21). Как мы знаем, для древних народов дать имя человеку или вещи, как это сделал Адам в Книге Бытия (ср. 2:19-20), означало установить отношения.

В Храме, куда через сорок дней после рождения Иисуса, Иосиф и Мария принесли своего ребенка Господу, они с изумлением услышали пророчество Симеона об Иисусе и его Матери (ср. Лк 2:22-35). Чтобы защитить ребёнка от Ирода, Иосиф поселился как чужак в Египте (ср. Мф 2:13-18). Вернувшись в свою страну, он вёл скрытую жизнь в крошечной и малоизвестной деревне Назарет в Галилее, вдали от Вифлеема, города своих предков, а также от Иерусалима и Храма. О Назарете говорили, что оттуда «не приходит пророк» (ср. Ин 7:52), и действительно: «…из Назарета может ли быть что доброе?» (ср. Ин 1:46) Когда во время паломничества в Иерусалим Иосиф и Мария потеряли из виду двенадцатилетнего Иисуса, они, полные тревоги, начали искать его и нашли в Храме, беседующего с учителями Закона (ср. Лк 2:41-50).

После Марии, Богородицы, ни один святой не упоминается в учении Римских Пап чаще, чем её супруг Иосиф. Мои предшественники размышляли над посланием, содержащимся в ограниченной информации, переданной Евангелиями, чтобы более полно оценить его центральную роль в истории спасения. Блаженный Пий IX объявил его «Покровителем Католической Церкви» [2], досточтимый Пий XII говорил о нём как о «Покровителе рабочих» [3], а святой Иоанн Павел II — как о «Хранителе Искупителя» [4]. Святого Иосифа повсеместно называют «покровителем благой смерти» [5].

Теперь, спустя сто пятьдесят лет после провозглашения его покровителем Католической Церкви блаженным Пием IX (8 декабря 1870 г.), я хотел бы поделиться некоторыми личными размышлениями об этой выдающейся личности, столь близкой нашему собственному человеческому опыту. Ибо, как говорит Иисус, «от избытка сердца говорят уста» (Мф 12:34). Мое желание сделать это возросло в эти месяцы пандемии, когда мы на собственном опыте ощутили, как «наши жизни сплетены воедино и поддерживаются обычными людьми, о которых мы часто забываем. Людьми, чьи имена не фигурируют в заголовках газет и журналов или в телевизионных шоу, но которые, тем не менее, именно в эти дни, несомненно, определяют главные события нашей истории. Врачи, медсёстры, кладовщики и работники супермаркетов, уборщицы, сиделки, работники транспорта, мужчины и женщины, работающие над оказанием основных услуг и поддержанием общественной безопасности, волонтёры, священники, монашествующие мужчины и женщины и многие другие. Они поняли, что никто не спасается в одиночку… Как много людей ежедневно упражняются в терпении и вселяют надежду, заботясь о том, чтобы не сеять панику, но проявлять ответственность. Сколько отцов, матерей, бабушек и дедушек, сколько учителей показывают нашим детям, с помощью незначительных повседневных жестов, как относиться к этому кризису и как пережить его, приспосабливая привычки, поднимая взгляд и пробуждая молитву. Сколько людей молятся, жертвуют и ходатайствуют о благе всех» [6]. Каждый из нас может обнаружить в Иосифе — человеке, который остаётся незамеченным, ежедневно, скромно и скрыто присутствующим — заступника, опору и проводника в трудные времена. Святой Иосиф напоминает нам, что те, кто кажутся скрытыми или находящимися в тени, могут сыграть несравнимую роль в истории спасения. Нам надлежит выразить им слово признательности и благодарности.

1.Отец возлюбленный

Величие святого Иосифа в том, что он был супругом Марии и отцом Иисуса. Таким образом, он поставил себя, по словам святого Иоанна Златоуста, «на службу всего плана спасения» [7].

Святой Павел VI указал, что Иосиф конкретно выразил свое отцовство, «сделав свою жизнь жертвенным служением тайне воплощения и его искупительной цели. Он использовал свою законную власть над Святым Семейством, чтобы полностью посвятить себя им в своей жизни и работе. Он превратил своё человеческое призвание к семейной любви в сверхчеловеческое жертвоприношение себя, своего сердца и всех своих способностей, любви, поставленной на службу Мессии, который достигал зрелости в его доме» [8].

Благодаря его роли в истории спасения, святой Иосиф всегда почитался христианским народом как отец. Об этом свидетельствуют бесчисленные посвящённые ему церкви по всему миру, многочисленные религиозные институты, братства и церковные группы, вдохновлённые его духовностью и носящие его имя, а также многочисленные традиционные проявления благочестия, связанного с ним. Бесчисленные святые мужчины и женщины были горячо преданы ему. Среди них была Тереза Авильская, которая выбрала его своим защитником и заступником, часто прибегала к нему и получала любые милости, о которых она просила его. Воодушевлённая собственным опытом, Тереза убедила других развивать преданность Иосифу [9].

В каждом молитвеннике есть молитвы Святому Иосифу. Каждую среду к нему обращены особые молитвы, и особенно в марте, который традиционно посвящён ему [10].

Доверие народа к святому Иосифу проявляется в выражении «иди к Иосифу», которое напоминает нам голод в Египте, когда египтяне просили у фараона хлеба. Он, в свою очередь, отвечал: «…пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет» (Быт. 41:55). Фараон имел в виду Иосифа, сына Иакова, который был продан в рабство из-за зависти своих братьев (ср. Быт 37:11-28) и который, согласно библейскому рассказу, впоследствии стал наместником Египта (ср. Быт. 41:41-44).

Как потомок Давида (ср. Мф 1:16-20), из чьего корня должен был произойти Иисус согласно обещанию, данному Давиду пророком Нафаном (ср. 2 Цар 7), и как супруг Марии из Назарета, Святой Иосиф стоит на перекрёстке Ветхого и Нового Заветов.

2. Отец нежный и любящий

Иосиф видел, как Иисус ежедневно возрастал «в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лк 2:52). Как Господь поступил с Израилем, так Иосиф поступил с Иисусом: он научил его ходить, взяв его за руку; он был для него как отец, который прижимает младенца к щекам, наклоняется к нему и кормит его (ср. Ос 11:3-4).

В Иосифе Иисус увидел нежную любовь Бога: «…как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его» (Пс. 103:13).

В синагоге, во время молитвы псалмами, Иосиф наверняка слышал снова и снова, что Бог Израиля — Бог нежной любви [11], что Он благ «ко всем, и щедроты Его на всех делах Его» (Пс 145:9).

История спасения создаётся «сверх надежды» (Рим. 4:18), через наши слабости. Слишком часто мы думаем, что Бог действует только через наши лучшие стороны, однако большинство Его планов осуществляется в наших слабостях и несмотря на них. Таким образом, святой Павел мог сказать: «…чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова» (2 Кор. 12: 7-9).

Поскольку это часть всего домостроительства спасения, мы должны научиться смотреть на свои слабости с нежным милосердием [12].

Лукавый заставляет нас видеть и осуждать нашу немощь, тогда как Дух выводит её на свет с нежной любовью. Нежность — лучший способ прикоснуться к нашей слабости. Когда мы показываем пальцем и осуждаем других, это часто является признаком неспособности принять собственные слабости, нашу собственную немощь. Только нежная любовь спасёт нас от сетей обвинителя (ср. Откр. 12:10). Вот почему так важно встретить Божью милость, особенно в Таинстве примирения, где мы переживаем Его истину и нежность. Парадоксально, но лукавый тоже может говорить нам правду, но он делает это только для того, чтобы нас осудить. Мы знаем, что Божья истина не осуждает, а, напротив, приветствует, обнимает, поддерживает и прощает нас. Эта истина всегда предстаёт перед нами как милосердный отец в притче Иисуса (ср. Лк 15:11-32). Он выходит навстречу нам, восстанавливает наше достоинство, ставит нас на ноги и радуется за нас, потому что, как говорит отец из этой притчи: «…этот сын мой был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся» (ст. 24).

Даже несмотря на страхи Иосифа, воля Бога, Его история и Его план действовали. Таким образом, Иосиф учит нас, что вера в Бога включает в себя веру в то, что Он может действовать даже через наши страхи, наши немощи и наши слабости. Он также учит нас, что среди жизненных испытаний мы никогда не должны бояться позволить Господу управлять нашим курсом. Иногда мы хотим иметь полный контроль, но Бог всегда видит более широкую картину.

3.Отец послушный

Как и Марии, Бог открывал Иосифу Свой план спасения. Он делал это, используя сны, которые в Библии и у всех древних народов считались Его способом выразить Свою волю [13].

Иосиф был глубоко обеспокоен загадочной беременностью Марии. Он не хотел «подвергать её публичному позору» [14], поэтому он решил «отпустить её тайно» (Мф 1:19).

В первом сне ангел помогает ему разрешить серьёзную дилемму: «…не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречёшь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф 1:20-21). Ответ Иосифа последовал незамедлительно: «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень» (Мф 1:24). Послушание позволило ему преодолеть трудности и спасти Марию.

Во втором сне ангел говорит Иосифу: «…встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его» (Матфея 2:13). Иосиф, не колеблясь, повиновался, несмотря на сопутствующие трудности. «Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода» (Мф 2:14-15).

В Египте Иосиф с терпеливым доверием ждал известия ангела о том, что он может благополучно вернуться домой. В третьем сне ангел сказал ему, что те, кто пытался убить ребёнка, мертвы, и приказал ему встать, взять ребёнка и его мать и вернуться в землю Израильскую (ср. Мф 2:19-20). И снова Иосиф немедленно подчинился. «Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришёл в землю Израилеву» (Мф 2:21).

На обратном пути «услышав, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошёл в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет» (Мф 2:22-23).

Евангелист Лука, в свою очередь, сообщает нам, что Иосиф предпринял долгий и трудный путь из Назарета в Вифлеем, чтобы быть зарегистрированным в родном городе его семьи во время переписи императора Цезаря Августа. Там родился Иисус (ср. Лк 2:7), и Его рождение, как и рождение любого другого ребенка, было записано в реестре Империи. Святой Лука особенно заботится о том, чтобы сказать нам, что родители Иисуса соблюдали все предписания Закона: обряд обрезания Иисуса, очищения Марии после родов, посвящение первенца Богу (ср. 2: 21-24) [15].

В каждой ситуации Иосиф говорил своё собственное «да будет», как Мария во время Благовещения и Иисус в Гефсиманском саду.

Как глава семьи Иосиф учил Иисуса быть послушным своим родителям (ср. Лк 2:51) в соответствии с повелением Бога (ср. Исх 20:12).

В тихие годы в Назарете Иисус учился в школе Иосифа исполнять волю Отца. Эта воля была его пищей (ср. Ин 4:34). Даже в самый трудный момент своей жизни, в Гефсимании, Иисус предпочёл исполнять волю Отца, а не Свою [16], став «послушным до смерти, и даже до смерти крестной» (Флп. 2:8). Автор Послания к евреям, таким образом, заключает, что Иисус «страданиями навык послушанию» (5:8).

Всё это проясняет, что «Святой Иосиф был призван Богом служить личности и миссии Иисуса непосредственно через проявление своего отцовства» и, что, таким образом, «он в наступление полноты времён соучаствовал в великой тайне спасения и воистину есть служитель спасения» [17].

4.Отец принимающий

Иосиф принял Марию безоговорочно. Он поверил словам ангела. «Благородство сердца Иосифа таково, что то, что он узнал из закона, он поставил в зависимость от милосердия. Сегодня, в нашем мире, где психологическое, словесное и физическое насилие над женщинами столь очевидно, Иосиф предстаёт в образе уважительного и чуткого мужчины. Несмотря на то, что он не понимает общей картины, он принимает решение защитить доброе имя Марии, её достоинство и её жизнь. В его колебаниях относительно того, как лучше поступить, Бог помог ему, просветив его мысли» [18].

Порой в жизни случаются вещи, смысл которых мы не понимаем. Наша первая реакция часто бывает разочарованием и сопротивлением. Иосиф отложил свои собственные воззрения, чтобы принять ход событий и, какими бы таинственными они ни казались, воспринять их, взять на себя ответственность и сделать их частью своей собственной истории. Если мы не примиримся с нашей собственной историей, мы не сможем сделать ни единого шага вперед, поскольку всегда будем оставаться заложниками наших ожиданий и разочарований, которые последуют за ними.

Духовный путь, показанный нам Иосифом, есть путь не объяснения, но принятия. Только в результате этого принятия и примирения мы можем начать видеть более широкую картину, более глубокий смысл. Мы почти слышим отголосок страстного ответа Иова своей жене, которая убеждала его восстать против выпавшего на его долю зла: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» (Иов 2:10)

Очевидно, что Иосиф не начинает пассивно отступать, но смело и твёрдо проявляет инициативу. В нашей жизни принятие и открытость могут быть проявлениями даром крепости от Святого Духа. Только Господь может дать нам силы, необходимые для принятия жизни такой, какая она есть, со всеми её противоречиями, путаницей и разочарованиями.

Явление Иисуса среди нас — это дар Отца, который позволяет каждому из нас примириться с плотью своей собственной истории, даже если мы не можем полностью её понять.

Так же, как Бог сказал Иосифу: «…сын Давидов, не бойся!» (Мф 1:20), Он говорит и нам: «Не бойтесь!» Нам нужно отбросить гнев и разочарование и принять то, что есть, даже когда всё складывается не так, как мы хотим. Не просто со смирением, но с надеждой и мужеством. Таким образом, мы открываемся для наполненности более глубоким смыслом Наша жизнь может быть чудесным образом возрождена, если мы найдём мужество прожить её в соответствии с Евангелием. Неважно, если кажется, что всё пошло не так или некоторые вещи уже нельзя исправить. Бог может заставить цветы расти из каменистой земли. Даже если наше сердце осуждает нас, «Бог больше сердца нашего и знает всё» (1 Ин 3:20).

Здесь снова встречается христианский реализм, не отвергающий ничего существующего. Реальность в своей таинственной и непреодолимой сложности является носителем экзистенциального смысла со все бым его светом и тенью. Таким образом, апостол Павел может сказать: «…знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу» (Рим. 8:28). К этому святой Августин добавляет: «…даже то, что называется злом (etiam illud quod malum dicitur)» [19]. В этой более широкой перспективе вера придаёт смысл каждому событию, как счастливому, так и печальному.

Мы также не должны думать, что верить означает находить лёгкие и комфортные решения. Христос учил нас вере, которую мы видим в святом Иосифе. Тот не искал лёгких путей, но смотрел в лицо реальности с открытыми глазами и брал на себя личную ответственность за неё.

Отношение Иосифа побуждает нас принимать и приветствовать других такими, какие они есть, без исключения, и проявлять особую заботу о слабых, потому что Бог выбирает то, что немощно (ср. 1 Кор. 1:27). Он — «Отец сирот и защитник вдов» (Пс. 68:6), повелевающий нам любить пришельца среди нас [20]. Мне нравится думать, что именно от святого Иосифа Иисус черпал вдохновение для притчи о блудном сыне и милосердном отце (ср. Лк 15: 11-32).

5. Отец творческого мужества

Если первая стадия истинного внутреннего исцеления состоит в том, чтобы принять нашу личную историю и принять даже те вещи в жизни, которые мы не выбирали, то мы должны теперь добавить еще один важный элемент: творческое мужество. Особенно это проявляется в том, как мы справляемся с трудностями. Перед лицом трудностей мы можем либо сдаться и уйти, либо как-то смириться с ними. Временами трудности выявляют ресурсы, о которых мы даже не думали.

Читая рассказы о младенчестве Иисуса, мы часто можем задаться вопросом, почему Бог не действовал более прямым и ясным образом. Однако Бог действует через события и людей. Иосиф был человеком, избранным Богом, чтобы прокладывать начало истории искупления. Он был настоящим «чудом», благодаря которому Бог спасает ребёнка и его мать. Бог действовал, полагаясь на творческое мужество Иосифа. Прибыв в Вифлеем и не найдя жилья, где Мария могла бы родить, Иосиф взял хлев и, как мог, превратил его в гостеприимный дом для Сына Божьего, пришедшего в мир (ср. Лк 2: 6-7). Столкнувшись с неминуемой опасностью со стороны Ирода, который хотел убить ребёнка, Иосиф был снова предупреждён во сне, чтобы защитить ребенка, и встал посреди ночи, чтобы подготовить бегство в Египет (ср. Мф 2:13-14 ).

Поверхностное чтение этих историй часто может создать впечатление, что мир находится во власти сильных и могущественных, но «благая весть» Евангелия состоит в том, чтобы показать, что, несмотря на всё высокомерие и жестокость мирских сил, Бог всегда находит способ осуществить свой план спасения. Иногда может казаться, что наша жизнь находится во власти сильных мира сего, но Евангелие показывает нам, что на самом деле имеет значение. Бог всегда находит способ спасти нас, если мы проявляем такое же творческое мужество, как плотник из Назарета, который смог превратить проблему в возможность, всегда полагаясь на божественное провидение.

Если временами кажется, что Бог не помогает нам, это, конечно, не означает, что мы были брошены, но что нам доверяют планирование, творчество и поиск решений.

Такое творческое мужество проявили друзья парализованного, которые спустили его с крыши, чтобы привести к Иисусу (ср. Лк 5:17-26). Трудности не мешали смелости и настойчивости этих друзей. Они были убеждены, что Иисус может исцелить человека, и «не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли на верх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И Он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои» (ст. 19-20). Иисус признал творческую веру, с которой они стремились привести к нему своего больного друга.

Евангелие не сообщает нам, как долго Мария, Иосиф и ребёнок оставались в Египте. И всё же им определённо нужно было есть, найти дом и работу. Чтобы заполнить эти детали, не требуется большого воображения. Святое Семейство должно было столкнуться с конкретными проблемами, как и любая другая семья, как и многие из наших братьев и сестёр-мигрантов, которые сегодня тоже рискуют своей жизнью, чтобы избежать несчастий и голода. В этой связи я считаю святого Иосифа особым покровителем всех, кто вынужден покинуть свои родные земли из-за войны, ненависти, гонений и бедности.

В конце каждого рассказа, в котором фигурирует Иосиф, Евангелие говорит нам, что он встаёт, берёт ребёнка и его мать и делает то, что Бог повелел ему (ср. Мф 1:24; 2:14.21). Действительно, Иисус и Мария, его Мать, — самое драгоценное сокровище нашей веры [21].

В божественном плане спасения Сын неотделим от своей Матери, от Марии, которая «следовала путём веры и верно хранила Своё единение с Сыном, до самого Креста» [22].

Мы всегда должны задаваться вопросом, защищаем ли мы сами Иисуса и Марию, потому что они также таинственным образом доверены нашей ответственности, заботе и сохранению. Сын Вседержителя пришёл в наш мир в состоянии большой уязвимости. Он нуждался в защите, опеке, уходе и воспитании Иосифом. Бог доверял Иосифу, как и Мария, которая нашла в нём человека, который не только спасёт её жизнь, но и всегда будет обеспечивать её и её ребёнка. В этом смысле Святой Иосиф есть не кто иной, как Хранитель Церкви, поскольку Церковь является продолжением Тела Христова в истории, как и материнство Марии отражается в материнстве Церкви [23]. Постоянно защищая Церковь, Иосиф продолжает защищать ребёнка и его мать, и мы своей любовью к Церкви также продолжаем любить ребёнка и его мать.

Этот Младенец в дальнейшем скажет: «…так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25:40). Следовательно, каждый бедный, нуждающийся, страдающий или умирающий человек, каждый чужак, каждый заключённый, каждый немощный человек — это «младенец», которого Иосиф продолжает защищать. По этой причине святого Иосифа называют защитником несчастных, нуждающихся, ссыльных, страждущих, бедных и умирающих. Следовательно, Церковь не может не проявлять особой любви к наименьшим из наших братьев и сестер, поскольку Иисус проявлял к ним особую заботу и лично отождествлял себя с ними. У святого Иосифа мы должны научиться той же заботе и ответственности. Мы должны научиться любить ребёнка и его мать, любить таинства и милосердие, любить Церковь и бедных. Каждая из этих реальностей всегда является ребёнком и его матерью.

6. Отец трудящийся

Стороной святого Иосифа, которая подчеркивалась со времён первой социальной энциклики Папы Льва XIII «Rerum Novarum», была связь Иосифа с трудом. Святой Иосиф был плотником, который честно зарабатывал себе на жизнь, чтобы обеспечить свою семью. От него Иисус узнал ценность, достоинство и радость того, что значит есть хлеб, являющийся плодом собственного труда.

В наши дни, когда занятость снова стала острой социальной проблемой, а безработица временами достигает рекордных уровней даже в странах, которые на протяжении десятилетий пользовались определённой степенью процветания, вновь возникает потребность осознать важность достойной работы, для которой Святой Иосиф является образцовым покровителем.

Работа — это средство участия в замысле спасения, возможность ускорить приход Царства, развить наши таланты и способности и поставить их на службу обществу и братскому общению. Это становится возможностью для реализации не только самого себя, но и той первичной ячейки общества, которой является семья. Семья без работы особенно уязвима для трудностей, напряжённости, отчуждения и даже распада. Как мы можем говорить о человеческом достоинстве, не заботясь о том, чтобы каждый мог зарабатывать достойный уровень жизни?

Работающие люди, чем бы они ни занимались, сотрудничают с Самим Богом и в некотором роде становятся творцами окружающего нас мира. Кризис нашего времени, экономический, социальный, культурный и духовный, может послужить для всех нас призывом заново открыть для себя ценность, важность и необходимость работы для создания новой «нормы», из которой не исключен никто. Труд святого Иосифа напоминает нам, что сам Бог, став человеком, не пренебрегал работой. Безработица, от которой страдают многие из наших братьев и сестёр и которая увеличилась в результате пандемии Covid-19, должна служить поводом для пересмотра наших приоритетов. Давайте молить Святого Иосифа Работника помочь нам найти способы выразить нашу твердую убежденность в том, что ни один молодой человек, и ни один человек вообще, ни одна семья не должны оставаться без работы!

7. Отец в тени

Польский писатель Ян Добрачиньский в своей книге «Тень отца» [24] в форме романа рассказывает историю жизни святого Иосифа. Для описания Иосифа, он использует волнующий образ тени. В своих отношениях с Иисусом Иосиф был земной тенью Небесного Отца: он охранял его и защищал, никогда не позволяя ему сбиться с пути. Мы можем вспомнить слова Моисея Израилю: «…в пустыне <…> ты видел, Господь, Бог твой, носил тебя, как человек носит сына своего, на всем пути, которым вы проходили» (Втор 1:31). Точно так же Иосиф всю жизнь действовал как отец [25].

Отцами не рождаются, а становятся. Мужчина не становится отцом, просто создавая ребёнка в этом мире, но принимая на себя ответственность заботиться о нём. Каждый раз, когда мужчина принимает на себя ответственность за жизнь другого человека, он каким-то образом становится для него отцом.

Дети сегодня часто кажутся сиротами, лишёнными отца. Церкви тоже нужны отцы. Слова апостола Павла, обращённые к коринфянам, остаются своевременными: «…хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием» (1 Кор. 4:15). Каждый священник или епископ должен иметь возможность вместе с апостолом добавить: «Я стал твоим отцом во Христе Иисусе через Евангелие» (там же). Павел также говорит галатам: «Дети мои, для которых я снова в му́ках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!» (4:19)

Быть отцом означает знакомить детей с жизнью и реальностью. Не сдерживая их проявлением чрезмерной опеки или собственничества, но давая им возможность принимать самостоятельные решения, наслаждаться свободой и исследовать новые возможности. Возможно, по этой причине Иосифа традиционно называют «целомудренным» отцом. Этот титул — не просто эмоциональное выражение, но выражение отношения, противоположного собственническому. Целомудрие — это свобода от собственничества во всех сферах жизни. Только когда любовь целомудренна, это настоящая любовь. Собственническая любовь в конечном итоге становится опасной: она сковывает, сужает и приносит страдания. Сам Бог любил человечество целомудренной любовью; он позволил нам даже сбиться с пути и восстать против него. Логика любви — это всегда логика свободы, и Иосиф умел любить с необычайной свободой. Он никогда не делал себя центром событий. Он не думал о себе, а вместо этого сосредоточился на жизнях Марии и Иисуса.

Иосиф нашел счастье не просто в самопожертвовании, а в самодарении. В нем мы никогда не видим разочарования, но только доверие. Его терпеливое молчание предваряло конкретно выражаемое доверие. Нашему миру сегодня нужны отцы. В нём нет места тиранам, которые господствуют над другими для компенсации собственных нужд. Он отвергает тех, кто путает власть с авторитаризмом, служение с подобострастием, дискуссию с подавлением, милосердие с менталитетом благосостояния, власть с разрушением. Каждое истинное призвание рождается из личного дара, который является плодом зрелой жертвы. Священство и посвящённая жизнь также требуют такой зрелости. Каким бы ни было наше призвание, будь то брак, целибат или девственность, наше дарение себя не достигнет полноты, если остановится на жертвоприношении; в таком случае, вместо того, чтобы стать знаком красоты и радости любви, дарение себя рискует стать выражением несчастья, печали и разочарования.

Когда отец отказывается от соблазна управлять жизнью своих детей, как если бы она была его собственной, открываются новые и неожиданные перспективы. Каждый ребёнок является носителем уникальной тайны, которая может быть раскрыта только с помощью отца, уважающего свободу ребёнка. Отца, который осознаёт, что он в наибольшей степени раскрывается как отец и воспитатель именно в тот момент, когда становится «бесполезным», когда он видит, что его ребёнок стал независимым и может идти по жизни без сопровождения взрослых. Когда он становится похожим на Иосифа, который всегда знал, что его ребёнок не был его собственным, а просто был доверен его заботе. В конце концов, это то, что Иисус хочет, чтобы мы поняли, когда он говорит: «…отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах» (Мф 23: 9).

В каждом проявлении отцовства мы всегда должны помнить, что оно не имеет ничего общего с собственностью, а скорее является «знаком», указывающим на большее отцовство. В некотором смысле мы все подобны Иосифу: тень Отца Небесного, Который «повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф 5:45). И тень, которая следует за Его Сыном.

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«Встань, возьми Младенца и Матерь Его» (Мф 2:13), — сказал Бог святому Иосифу.

Цель этого Апостольского Послания — усилить нашу любовь к этому великому святому, побудить нас просить о его заступничестве и подражать его добродетелям и его рвению.

Действительно, истинная миссия святых — не только стяжать чудеса и благодать, но и ходатайствовать за нас перед Богом, как Авраам [26] и Моисей [27] и как Иисус, «единый посредник» (1 Тим 2: 5), который является нашим «ходатаем» перед Отцом (1 Ин 2: 1) и который «всегда жив, чтобы ходатайствовать за [нас]» (Евр 7:25; ср. Рим 8:34).

Святые помогают всем верующим «стремиться к достижению святости и совершенства в свойственном им состоянии» [28]. Их жизни являются конкретным доказательством того, что Евангелие можно применять на практике.

Иисус сказал нам: «…научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим» (Мф 11:29). Жизни святых тоже являются примерами для подражания. Святой Павел прямо говорит: «Подражайте мне» (1 Кор. 4:16) [29]. Своим красноречивым молчанием святой Иосиф говорит то же самое.

Перед примером стольких святых мужчин и женщин святой Августин спросил себя: «Ты не сможешь того, что смогли эти мужчины, эти женщины?» И поэтому он приблизился к своему окончательному обращению, когда он смог воскликнуть: «Поздно полюбил я Тебя, Красота, такая древняя и такая юная!» [30]

Нам нужно лишь попросить Святого Иосифа о благодати всех благодатей: о нашем обращении.

Давайте теперь помолимся ему:

Радуйся, защитник Спасителя,

Обручник Пресвятой Девы Марии.

Тебе доверил Бог Своего единственного Сына;

В тебе нашла своё единственное пристанище Мария;

Рядом с тобою возмужал Христос.

Блаженный Иосиф, и нам

Яви себя отцом

И веди нас на жизненном пути.

Снищи для нас благодать, милосердие и мужество,

И защищай нас ото всякого зла. Аминь.

Франциск

[1] Лк 4:22; Ин 6:42; ср. Мф 13:55; Мк 6:3.

[2] S. RITUUM CONGREGATIO, Quemadmodum Deus (8 декабря 1870 г.): ASS 6 (1870-71), 194.

[3] Ср. Обращение к ACLI по случаю торжества святого Иосифа Работника (1 мая 1955 г.): AAS 47 (1955), 406.

[4] Ср. Апостольское обращение Redemptoris Custos (15 августа 1989 г.): AAS 82 (1990), 5-34.

[5] Катехизис Католической церкви, 1014.

[6] Размышление во время пандемии (27 марта 2020 г.): L’Osservatore Romano, 29 марта 2020 г., стр. 10.

[7] In Matthaeum Homiliae, V, 3: PG 57, 58.

[8] Проповедь (19 марта 1966 г.): Insegnamenti di Paolo VI, IV (1966), 110.

[9] Ср. Автобиография, 6, 6-8.

[10] Каждый день на протяжении более сорока лет, подражая Лаудсу, я читал молитву Святому Иосифу, взятую из французского молитвенника XIX века Конгрегации сестёр Иисуса и Марии. Она выражает преданность и доверие и даже бросает вызов Святому Иосифу: «Славный Святейший Патриарх Иосиф, сила которого делает невозможное возможным, приходит мне на помощь в эти мучительные и трудные времена. Возьми под свою защиту серьёзные и тревожные ситуации, которые я вверяю тебе, чтобы они получили счастливый исход. Мой любимый отец, я полностью доверяю тебе. Пусть не говорят, что я напрасно взывал к тебе, и поскольку ты можешь сделать всё вместе с Иисусом и Марией, покажите мне, что твоя доброта так же велика, как и твоя сила. Аминь.»

[11] Ср. Втор 4:31; Пс 69:16; 78:38; 86:5; 111:4; 116:5; Иер 31:20.

[12] Ср. Апостольское обращение Evangelii Gaudium (24 ноября 2013 г.), 88, 288: AAS 105 (2013), 1057, 1136-1137.

[13] Ср. Бытие 20:3; 28:12; 31:11,24; 40:8; 41:1-32; Числ 12:6; 1 Цар 3:3-10; Дан 2, 4; Иов 33:15.

[14] В таких случаях предусматривалось даже побивание камнями (ср. Втор 22:20-21).

[15] Ср. Лев 12: 1-8; Исх 13: 2.

[16] Ср. Мф 26:39; Мк 14:36; Лк 22:42.

[17] СВЯТОЙ ИОАНН ПАВЕЛ II, Апостольское обращение Redemptoris Custos (15 августа 1989 г.), 8: AAS 82 (1990), 14.

[18] Проповедь, Вильявисенсио, Колумбия (8 сентября 2017 г.): AAS 109 (2017), 1061.

[19] Enchiridion de fide, spe et caritate, 3.11: PL 40, 236

[20] Ср. Втор 10:19; Исх 22: 20-22; Лк 10: 29-37

[21] Ср. S. RITUUM CONGREGATIO, Quemadmodum Deus (8 декабря 1870 г.): ASS 6 (1870-1871), 193; БЛАЖЕННЫЙ ПИЙ IX, Апостольское послание Inclytum Patriarcham (7 июля 1871 г.): l.c., 324-327.

[22] ВТОРОЙ ВАТИКАНСКИЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР, Догматическая конституция о Церкви Lumen Gentium, 58.

[23] Катехизис Католической Церкви, 963-970.

[24] Оригинальное издание: Cień Ojca, Варшава, 1977.

[25] Ср. СВЯТОЙ ИОАНН ПАВЕЛ II, Апостольское обращение Redemptoris Custos, 7-8: AAS 82 (1990), 12-16.

[26] Ср. Быт 18: 23-32.

[27] Ср. Исх 17: 8-13; 32: 30-35.

[28] ВТОРОЙ ВАТИКАНСКИЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР, Догматическая конституция о Церкви Lumen Gentium, 42.

[29] Ср. 1 Кор 11:1; Фил 3:17; 1 Фесс. 1:6.

[30] Исповедь, VIII, 11, 27: PL 32, 761; Х, 27, 38: PL 32, 795.

Источник: Сайт Архиепархии Божией Матери в Москве