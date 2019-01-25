Апостольский визит в Панаму: встречи с властями, дипломатическим корпусом и представителями общественности (+ ФОТО)

«Господин президент! Я благодарю Вас за слова приветствия и за Ваше любезное приглашение посетить Вашу страну. В Вашем лице я хочу поприветствовать и поблагодарить весь панамский народ, который (…) приложил столь много бесценных усилий, чтобы принять такое множество молодежи со всех концов света. Я благодарю вас за то, что вы распахнули перед нами двери своего жилища», — этими словами Папа Франциск начал свое первое выступление на земле Панамы в четверг 24 января 2019 г. в ходе встречи с властями этой страны, дипломатическим корпусом и представителями гражданского общества.

Предстоятель Католической Церкви особо отметил тот факт, что его паломничество в центральноафриканскую страну, ставшую местом встречи молодежи всего мира, начинается с исторического места, где в свое время Симон Боливар собрал политических лидеров того времени ради осуществления своей мечты о единой Латиноамериканской Родине, попутно заметив, что «если бы весь мир искал себе столицу, то для этой цели больше всего бы подошел Панамский перешеек». С этой точки зрения и современную Панаму следует оценивать как «землю встречи и мечты», как «стратегический центр не только региона, но и всего мира, как мост между океанами и землю дружеского общения». Ее уникальность обусловлена еще и культурным богатством населяющих ее коренных народов, а в эти дни ей предстоит стать еще «хабом» надежды, куда съедутся со всех уголков мира юноши и девушки, чтобы вместе праздновать, молиться и искать путей более активного включения в строительство нового, человечного мира, бросая тем самым вызов технократическим парадигмам, полагающим, что единственно возможный путь – это «свободная конкуренция» и закон поедания сильным слабого. Между тем, иной мир возможен, и именно молодежь приглашает всех нас принять участие в его созидании: ведь к числу неотъемлемых прав человека принадлежит и его право на светлое будущее.

В заключение своей речи Святейший Отец поблагодарил всех тех, чьими усилиями Всемирная встреча молодежи вообще стала возможной, и пожелал им дальнейших успехов в служении общему благу.

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А перед началом этой масштабной встречи во Дворце Боливара Папа Франциск отслужил «тихую» Мессу в часовне Апостольской нунциатуры, после чего нанес визит вежливости президенту страны Хуану Карлосу Вареле Родригесу. Была сделана протокольная фотография, а затем Президент пригласил Понтифик в свой рабочий кабинет, где между ними имела место личная беседа, завершившаяся обменом подарками. Покинув Президентский дворец, Святейший Отец благословил ожидавших его снаружи больных и бедняков и отправился во Дворец Боливара.



По материалам Vatican News и Vatican.va (фото)