Апостольский нунций заявляет, что население Сирии поразила «бомба нищеты»

Ватиканский дипломат заявил, что после почти 10 лет войны сирийский народ стал жертвой «бомбы бедности» на фоне пандемии коронавируса. По данным ООН, более 9 млн. человек в стране выживают на грани голода, сообщает Седмица со ссылкой на CNA.

Кардинал Марио Дзенари, апостольский нунций в Сирии с 2008 года, напомнил, что многие сирийцы погибли в длительном военном конфликте от самых разных видов оружия. «Однако, если раньше эти были бомбы и ракеты, то теперь на них обрушилась бомба бедности: по данным ООН, эта бомба поражает более 80% население, и это очень серьезно, – заявил кардинал Дзенари в интервью изданию L’Osservatore Romano. – Страшнее всего, что в первую очередь бедствия голода и недоедания поражают детей».

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, Сирия столкнулась с беспрецедентным голодом: по ее оценкам, 9,3 миллиона сирийцев находятся вне «зоны продовольственной безопасности», и это на 1,4 миллиона человек больше, чем в начале года, поскольку экономическая нестабильность, вызванная пандемией, привела к росту цен на продукты питания. Глава гуманитарной службы ООН Марк Лоукок доложил Совету Безопасности ООН, что на северо-западе Сирии 45% семей еле существуют за счет поденщины, а доходы 70% семей не покрывают их насущные потребности. Обнищание вызвано тем, что 45% предприятий в стране временно закрыты, 25% работают по сокращенному графику, а 15% обанкротились. «Беспокоит тот факт, что о Сирии говорят все меньше и меньше как раз в то время, когда она страдает все больше, – отмечает кардинал. – Такое происходит со всеми долгими конфликтами – о них вскоре начинают забывать, ибо никому уже не интересно слышать одни и те же новости».

События в соседних странах также ухудшают гуманитарную ситуацию в Сирии. Экономика Ливана, служившего важным мостом в Сирию, трещит под огромным бременем государственного долга (одного из высочайших в мире), а валюта страны за год обесценилась на 80% по отношению к доллару. Гуманитарная помощь, в том числе по церковной линии, шла в Сирию через ливанские банки, однако в последние месяцы банки в кризисе, а закрытие границ Сирии с Ливаном и Иорданией окончательно осложнило ситуацию. В то время, когда взрыв в порту Бейрута обрушил экономику Ливана, на Сирию еще и обрушилась волна эпидемии.

Официально в стране зарегистрировано лишь около 4 тысяч случаев заражения, но «группа исследователей при Лондонской школе экономики, Google и медицинские учреждения» утверждают о занижении статистики – власти якобы учитывают лишь 1,25% фактических смертей от коронавируса в Дамаске. ООН, не приводя цифр, утверждает, что «число заражений занижалось в течение нескольких месяцев, число ежедневных смертей растет с июля, а уровень инфицирования медицинских работников растет». В качестве доказательств приводятсмерти двух францисканских монахов, служивших в Алеппо и умерших в августе, плюс заражение «еще двух сирийских монахов».

«Войной разрушено около половины больниц, и теперь, когда коронавирус наступает, их потеря чрезвычайно серьезно сказывается на ситуации, – говорит Дзенари. – К сожалению, быстрее всего умирает в Сирии надежда в сердцах многих людей, страдавших 10 военных лет, а теперь утрачивающих последние надежны на восстановление экономики и благосостояния». По подсчетам кардинала, для восстановления Сирии нужно не менее 400 миллиардов долларов, причем даже «те, кто мог бы предложить подобную помощь, выдвигают жесткие условия» ввиду международных санкций, имеющих «весьма негативные последствия». «Задача Церкви – облегчить страдания сирийцев и помочь в восстановлении страны, разрушенной войной, – подчеркнул кардинал. – Как Церковь, как Святейший Престол, мы не имеем ни военных, ни экономических интересов, и не строим никакие дальние геополитические стратегии. Мы на стороне народа, на стороне страдающих людей, и взываем от имени безмолвных».