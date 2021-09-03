Апостольский нунций в России встретился с Председателем ОВЦС

1 сентября 2021 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялась встреча председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона с Апостольским нунцием в Российской Федерации архиепископом Джованни Д’Аниелло.

В ходе беседы обсуждался ход выполнения текущих совместных проектов Русской Православной и Римско-Католической Церквей в социальной, культурной и образовательной сфере.

Стороны подчеркнули важность сохранения сложившегося высокого уровня взаимодействия, приобретающего особое значение в связи с развитием каритативного служения двух крупнейших христианских Церквей мира в контексте пандемии COVID-19.



Источник: Служба коммуникации ОВЦС