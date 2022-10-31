Апостольский нунций посетил открытие выставки «Табернакли Флоренции» в Московском кафедральном соборе (+ ФОТО)

30 октября 2022 года, в последнее воскресенье уходящего месяца, архиепископ-митрополит Павел Пецци открыл новую экспозицию недавно созданного музея Архиепархии Божией Матери в Москве. Подробности сообщает наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина.

Экспозиция под названием «Табернакли Флоренции» разместилась в крипте Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Почетными гостями на открытии выставки были Апостольский нунций в Российской Федерации монс. Джованни Д’Аниелло и Чрезвычайный и полномочный посол Республика Польша в РФ Кшиштоф Краевский.

Фотографии и подробное описание под ними повествуют об истории «флорентийских Мадонн» и других сакральных образов Италии, которые, по мнению автора выставки Светланы Баталиной, являются своеобразным музеем под открытым небом и свидетельством живой традиции народного благочестия, сохранившегося до настоящего времени.

По мнению жителей Флоренции, радом с домами которых находятся представленные на выставочных фотографиях табернакли, многие из этих ковчегов являются «чудотворными».

Табернáкль (фр. tabernacle, от лат. tabernaculum — будка, шатёр, палатка) — реликварий, дарохранительница, ковчег для хранения святых мощей.

В католических храмах и капеллах табернакли имеют архитектоническую форму, поскольку символически восходят к ветхозаветной скинии с Ковчегом Завета.

Реликварий, повторяющий в миниатюре архитектуру Иерусалимского храма, называют сионом.

В настоящее время самые ценные из табернаклей перенесены в музеи, а на их месте находятся хорошо исполненные копии. Многие из представленных на выставке табернаклей выполнены неизвестными художниками, поэтому об истории и времени их создания можно судить лишь приблизительно.

Как рассказала Светлана Баталина, указывая на один из таких реликвиариев, мастерская, которая выполняла его реставрацию, находится в соседнем доме, но сами мастера ничего не знают ни об истории, ни о художнике, ни о возрасте реставрируемого ими объекта культуры. При этом Светлана заметила, что в России (и, в частности, в Москве) раньше было не меньше табернаклей, чем во Флоренции, но именовали их «скиниями», и до настоящего времени они почти не сохранились.

Открывая выставку, архиепископ Павел Пецци поделился своим воспоминанием, как он, будучи еще молодым человеком и живя на родине в Италии, вместе с товарищами предпринял попытку, организации подобной выставки, которая и стала его первым знакомством с этим народным искусством.

Апостольский нунций в РФ Джованни Д’Аниелло в свою очередь рассказал, что когда он гулял по улицам своего родного Неаполя, то часто задавался вопросом: «почему табернакли расположены выше роста человека?». Первоначально решив, что такое расположение сделали для того, чтобы люди не могли их легко потрогать или разрушить, позже он понял более глубокий смысл: взгляд, направленный вверх, помогает нам правильно оценивать свою жизнь, и разрешать проблемы, с которыми мы сталкиваемся. «Я благодарю всех организаторов этой выставки, потому что таким образом нас побуждают поднимать свой взор выше», — заметил ватиканский дипломат.

Посол Республики Польша Кшиштоф Краевский поблагодарил организаторов и автора выставки, отметив, что знакомство с экспозицией позволило ему ощутить себя в Италии, где он также часто встречал табернакли в городах больших, малых, и даже в крошечных поселках.

Заключительной частью мероприятия стал небольшой фуршет, на котором собравшиеся могли пообщаться друг с другом, а также задать интересующие вопросы Светлане и всем, кто помог в создании экспозиции.

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Выставку «Табернакли Флоренции» можно посетить ежедневно с 9.00 до 20.00.

Автор выставки — Светлана Баталина, писатель, фотограф, путешественник, исследователь культуры, традиций и духовного наследия, член Российского Географического общества, совладелец издательства «Наше слово».

Ген. директор издательства «Наше слово» — Андрей Гордиенко, историк, писатель, переводчик.

Директор музея Архиепархии Божией Матери в Москве — Виталий Задворный.



(Текст и фото — Ольга Дубягина)