Апостольский нунций посетил Оренбург в связи со 175-й годовщиной служения католиков в регионе (+ ФОТО)

Апостольский нунций в Российской Федерации Джованни Д’Аниелло с 22 по 24 октября 2022 года посетил город Оренбург, один из крупнейших промышленных и культурных центров Южного Урала. Поездка ватиканского дипломата была связана главным образом с тем, что в эти дни католики региона отмечают 175-летие служения Католической Церкви в Оренбуржье.

23 октября в приходе Пресвятой Богородицы Лоретанской в Оренбурге начались юбилейные торжества в честь 175-ой годовщины с момента первого освящения католического храма города и 25-летия со дня его второго освящения (после закрытия в советский период).

Программа торжеств включает в себя научные доклады об истории храма и католиков в Оренбурге, молитву, концерты, спектакли и поздравления, сообщает официальный сайт Епархии Святого Климента в Саратове.

Католический храм в Оренбурге был построен в 1844-1847 годах, по инициативе тогдашнего настоятеля прихода отца Кандида Зеленки. Построенная церковь Божьей Матери Лоретанской просуществовала до 1932 года, а затем в советское время храм был закрыт. После закрытия его здание было передано сначала летному училищу, потом кожевенно-обувному объединению «Урал». Внешний и внутренний вид храма был полностью изменен: снесена колокольня, уничтожен алтарь, дарохранительница, исчезли освященные предметы. 19 октября 1993 года здание храма Матери Божией Лоретанской было возвращено католикам. 23 ноября 1997 года — после проведения восстановительных работ — храм был вновь открыт и освящен архиепископом Тадеушем Кондрусевичем.

Торжественная Евхаристия в честь нынешнего юбилея состоялась в воскресенье 23 октября с участием архиепископа Джованни Д’Аниелло и епископа Клеменса Пиккеля. Во время Св. Мессы Апостольский нунций произнес проповедь и зачитал поздравление от Папы Римского. А монс. Клеменс Пиккель уделил миропомазание нескольким кандидатам.

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В понедельник 24 октября посол Ватикана встретился с вице-губернатором области по внутренней политике Игорем Сухаревым — состоялся разговор о том, как живут католики сегодня и какой путь им пришлось пройти за все прошедшие годы. Кроме того на встрече были обсуждены некоторые актуальные вопросы взаимодействия Церкви и государства.

В этот же день в в конференц-зале Областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской прошел круглый стол на тему «175 лет служения католиков в Оренбуржье: история, современность, сотрудничество».

Круглый стол был организован приходом Пресвятой Богородицы Лоретанской Римско-католической Церкви в г. Оренбурге при поддержке НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ и Правительства Оренбургской области.

Приветственное слово Апостольского нунция зачитал нынешний настоятель прихода Пресвятой Богородицы Лоретанской отец Анджей Легеч.

Со вступительным словом и докладом выступил Ординарий Епархии Святого Климента в Саратове епископ Клеменс Пиккель.

Приветственное слово заместителя председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике зачитал начальник управления министерства региональной и информационной политики Оренбургской области Андрей Викторович Кафтан, после чего он передал приветственный адрес и подарок — книгу «Оренбуржье — край благословенный» настоятелю прихода Пресвятой Богородицы Лоретанской отцу Анджею Легечу.

Модератором выступила Прусс Ирина Николаевна — член Совета католических приходов.

Старший научный сотрудник НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ, к.и.н. Денис Николаевич Денисов выступил с докладом «Основные вехи развития католической общины Оренбуржья».

Отец Анджей Легеч представил вниманию слушателей сообщение на тему «Служение католического прихода после возрождения в 90-х годах».

Клирик прихода Святой Екатерины Римско-католической Церкви в Санкт-Петербурге отец Яцек Дудка в своём выступлении изложил ключевые этапы жизни и деятельности монаха отца Кандида (Михаила) Зеленко, первого ксендза Оренбургского прихода Римско-Католической Церкви.

Секретарь Оренбургской епархии РПЦ, помощник Управляющего епархией по работе с епархиальными отделами иерей Вадим Татусь выступил с докладом «С разных перспектив в один голос о христианских ценностях семьи, воспитании молодежи».

Председатель Регионального духовного управления мусульман Оренбургской области, муфтий Шарипов Альфит Асхатович представил доклад «Общее наследие. Авраам — Отец веры».

Представитель Евангелическо-Лютеранской церкви г. Оренбурга Слободина Мария Николаевна выступила с докладом «Да любите друг друга! Благотворительность — место совместной деятельности».

В мероприятии также принимали участие консультант управления по делам национальностей и казачеству министерства региональной и информационной политики Оренбургской области Трофименко Александр Борисович, отец Гжегож Рукштелло, пастор Церкви христиан адвентистов седьмого дня г. Оренбурга Мормин Павел Леонидович, пастор Церкви христиан веры евангельской «Слово жизни» Кубасов Алексей Юрьевич, монахини Конгрегации «Служительницы Богородицы Девы, Непорочно Зачатой» в г. Оренбурга, монахини Ордена Матери Божией Лоретанской из г. Сочи, президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Храмов Игорь Валентинович, представители Оренбургской духовной семинарии — проректор по научной работе, заведующий кафедрой богословия и библеистики, профессор, д.ф.н. Ефименко Марина Николаевна, и.о. проректора по воспитательной работе иерей Ярослав Геращенко и студенты 4 курса бакалавриата и магистратуры.



По материалам сайтов Епархии Святого Климента в Саратове, Оренбургской духовной семинарии и блога «Katholisch in Südrussland»