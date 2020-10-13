Апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ Анте Йозич прибыл в Минск

В воскресенье, 11 октября, в Минск прибылновоназначенный апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ Анте Йозич.

В международном аэропорту белорусской столицы официального представителя Папы Франциска встретили сотрудники Апостольской нунциатуры, представители Римско-Католической Церкви и государственной власти страны.

Из аэропорта ватиканский дипломат отправился в Апостольскую нунциатуру в Минске, которая является дипломатической миссией Святейшего Престола и резиденцией представителя Папы в Белоруссии, сообщает Catholic.by.

21 мая Папа Франциск назначил своего нового посла в Республике Беларусь архиепископа Анте Йозича. На этом посту он сменил венгерского архиепископа Габора Пинтера, который после трехлетнего служения здесь направлен представлять интересы Ватикана в Гондурасе.

Архиепископ Анте Йозич из Хорватии, ему 53 года, он обучался дипломатии в Папской академии, с 1999 года работал в апостольской нунциатуре в Индии. С 2003 по 2009 год был секретарем нунциатуры в России. В 2009 году стал советником нунциатуры в Филиппинах.

Ожидается, что апостольский нунций в ближайшее время приступит к выполнению своих обязанностей, пишет Благовест-инфо.

Один из самых актуальных вопросов, которые предстоит решать ватиканскому дипломату – возвращение архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которому не разрешают въехать в страну.