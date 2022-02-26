Апостольский нунций рассказал об обстановке в Киеве

Архиепископ Висвальдас Кульбокас, апостольский нунций на Украине, рассказал ватиканским СМИ о происходящем в Киеве. Передает русская служба Vatican News.

В эти дни «Киев полностью парализован военными действиями, — сообщил иерарх. – Помимо пролетающих ракет, помимо людей, которые прячутся как могут в подвалах, на станциях метро, — я спрашиваю: что же делать больным? Больным с различными недугами, — ведь им трудно двигаться, трудно перемещаться, найти помощь… Что им делать?».

В Киеве сложно не только получить медицинскую помощь, но и найти воду и продукты: «Зная, что приближаются тяжелые дни, все попытались запастись каким-то количеством продуктов, но их хватит на несколько дней, и неясно – что произойдет, если эта ситуация будет продолжаться и в последующие дни. Что останется из еды? Ведь сейчас нет никаких способов сделать запасы, рискованно даже оставаться в квартирах, в комнатах, тяжело находиться в общих помещениях… Мы в нунциатуре тоже стараемся находиться на нижних этажах, где меньше риск попасть под удар. Еще труднее выйти на улицу и найти открытый магазин, нам кажется, что открытых магазинов нет или у них нет поставок, ведь и улицы перекрыты… Что будет через несколько дней? Это большой вопрос».

Архиепископ с болью комментирует положение детей, вынужденных скрываться в убежищах: «Мы, взрослые, к чему готовим детей? Взрослые, безусловно, проходит через страдания, но ребенок… В Италии и в других европейских странах я знал тех, кто вырос во время Второй мировой войны: сколько страданий, и они продолжают страдать до сих пор… Сегодня утром я думал о киевских детях: когда они вырастут, как они будут относиться к людям, после того, что они видели в первые дни, месяцы, годы жизни, под обстрелом, под бомбами? Это еще один большой вопрос…».

Говоря об обстановке в здании нунциатуры, монсеньор Кульбокас пояснил: «Мы слышим, как пролетают ракеты, слышатся взрывы – как в прошлую ночь – сражения недалеко от нас (…). Мы молимся: молимся за нас самих, за других, молимся о мире, молимся об обращении всех».

Монсеньор Висвальдас Кульбокас обратился через ватиканские СМИ со следующим воззванием:

«Я задаюсь вопросом перед Богом: что говорит мне предвечный Бог в этой ситуации? Что я должен сделать с самим собой? Я, как христианин, понимаю, что не случается ничего, что было бы сокрыто от Господа Иисуса и что даже в столько трудной ситуации мое призвание – стремиться к своему обращению, но также стремиться помочь другим. ʺДругиеʺ — это значит ʺвсеʺ: обратиться и поступать так, чтобы не только вновь обрести мир, но и братство, и взаимоуважение».