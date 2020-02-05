Апостольский нунций Челестино Мильоре завершает свое служение в России (+ФОТО)

Апостольский нунций Челестино Мильоре завершает свое служение в России (+ФОТО)

Февраль 05, 2020

4 февраля в московском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии была отслужена Святая , на которой духовенство и верные благодарили Господа за дар служения Апостольского нунция , завершающего свое пребывание в России, и просили о ниспослании ему необходимой благодати для продолжения дипломатического служения во Франции.

Торжественное богослужение возглавил сам архиепископ Мильоре, которому сослужили архиепископ-митрополит Павел Пецци, генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве отец Кирилл Горбунов, настоятель прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии отец Владимир Кабак, Викарий Архиепископа Армянской Католической Церкви в России протоархимандрит Петрос Есаян, а также настоятели приходов и священники из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Среди молящихся были священники и монашествующие различных конгрегаций и конфессий, а также представители посольств Бельгии, Мексики, Республики Габон, Суверенного Мальтийского Ордена, Финляндии, Словацкой Республики, Аргентины, Кипра.

В начале богослужения Высокопреосвященный Челестино Мильоре, обращаясь в собравшимся, сказал: «Благодарю Архиепископа Павла Пецци за предоставленную мне сегодня возможность помолиться вместе с католической общиной Москвы, собеседниками и друзьями из Православной Церкви и различных религиозных конфессий, коллегами из дипломатического корпуса, представителями администрации и правительства, знакомыми и друзьями, по случаю моего прощания в качестве Апостольского нунция в Российской Федерации». А в своей проповеди архиепископ Мильоре в частности отметил: «Служение представителя Папы держится на духовности, которую я бы назвал духовностью Исхода, то есть как у народа Израиля, сорок лет шедшего по пустыне из рабства к свободе Земли Обетованной. Библия говорит, что они постоянно пребывали с опоясанными бёдрами и с посохом в руках. В жизни Папского представителя зачастую всё так и происходит. В момент, когда уже хорошо знаком с местной обстановкой, людьми и содержанием работы, когда уже положено начало проектам и сформировались дружественные отношения, приходится покидать поле действий и в другом месте начинать реализовывать пути, по которым потом пойдут другие. Безусловно, во всём этом заложен глубокий смысл, поскольку подобная ситуация часто повторяется. Я бы назвал это наукой бескорыстия…

Сегодня я хотел бы поблагодарить всех вас, а через вас – и всех, кто внес свою лепту в то, чтобы – разных уровнях – сделать мою миссию в России приятной, полезной и плодотворной. Прошу вашей поддержки в молитве и доброй памяти и обещаю вам это и с моей стороны».

В своем обращенном к уходящему нунцию слове архиепископ-митрополит Павел Пецци заметил, что знает, что тот не любит долгих речей, а потому постарается быть кратким, поблагодарив его от себя лично и от имени всех присутствующих за его служение в России и пожелав необходимой благодати на новом месте служения во Франции.

На вопрос журналиста после окончания богослужения, что бы он хотел пожелать новому нунцию в России, архиепископ Челестино Мильоре ответил: «Всего хорошего».

Мы, со своей стороны, можем лишь присоединиться к словам Владыки Павла Пецци и поблагодарить Высокопреосвященного Челестино Мильоре за его служение в нашей стране, а также пожелать ему плодотворной работы на месте нового служения во Франции.

Ольга Дубягина,
наш внештатный корреспондент

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