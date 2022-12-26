Angelus 26 декабря. Папа: св. Стефан учит нас сочетать милосердие и благовестие

В полдень 26 декабря, в день литургической памяти святого Стефана Первомученика, Папа Франциск возглавил из Апостольского дворца Ватикана молитву «Ангел Господень». Передает русская служба Vatican News.

В обращении к верным Святейший Отец отметил, что днём ранее Церковь начала восьмидневное празднование Рождества Господня, однако во время этой радостной Октавы вспоминаются некоторые «драматические фигуры святых мучеников»: диакон Стефан и Невинные младенцы, убитые царём Иродом. «Похоже, литургия хочет отвлечь нас от мира огней, обедов и подарков, которые, возможно, балуют нас в эти дни». По словам Папы Франциска, «Рождество – это не сказка о рождении царя, а пришествие Спасителя, Который избавляет людей от зла, возлагая на Себя наше зло: эгоизм, грех, смерть». Мученики больше других похожи на Иисуса: это свидетели, которые своей жизнью говорят о Христе, победившем зло милосердной любовью. Мучеников немало и в наши дни, и мы молимся за преследуемых братьев и сестёр, свидетельствующих о Христе, отметил Папа и задался вопросом: «Даём ли мы свидетельство и как можно его усовершенствовать?»

Здесь нам может помочь святой Стефан: по словам Книги Деяний апостольских он был одним из семи диаконов, которых иерусалимская община назначила заботиться о столах для бедных (см. 6,1-6). «Это означает, что его первое свидетельство передавалось не словами, а любовью, с какой он служил самым нуждающимся», – подчеркнул Папа. Но Стефан не ограничивался одной лишь благотворительностью: он говорил с людьми об Иисусе, делился своей верой в свете Слова Божьего и учительства апостолов (см. Деян 7,1-53,56). Таково второе измерение его свидетельства: «Принимать Слово Божье и передавать его красоту, рассказывая о том, как встреча с Иисусом изменяет жизнь». Это служение было настолько важно для диакона Стефана, что он не позволил запугать себя даже угрозами (см. ст. 54), напомнил Епископ Рима:

«Милосердие и благовестие: таким был Стефан. Однако его величайшее свидетельство заключается и в том, что он умел сочетать благотворительность и возвещение. Он заповедал это нам в момент смерти, когда, подражая Иисусу, простил своих убийц (см. ст. 60; Лк 23,34)».

Именно здесь – ответ на наш вопрос: усовершенствовать свидетельство можно через милосердную любовь к братьям и сёстрам, через верность Слову Божьему и через прощение. Именно прощение говорит о том, действительно ли мы практикуем милосердие по отношению к другим и живём по Слову Иисуса. Прощение – величайший дар, который мы приносим другим, ибо христиане принадлежат Иисусу и получили Его прощение, отметил Папа Франциск:

«Пусть каждый из нас подумает о своей способности прощать в эти дни, когда мы можем встретиться – среди многих других – с теми, с кем не ладили, с теми, кто обижал нас, с кем мы так и не сумели помириться. Попросим у новорождённого Иисуса новизну сердца, способного прощать: <…> силу молиться о тех, кто нас обидел и изранил, и делать шаги к открытости и примирению».

В конце праздничного обращения Епископ Рима вознёс молитву, дабы Пресвятая Дева Мария, Царица мучеников, помогла христианам «расти в милосердии, в любви к Слову Божьему и в прощении».

После молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск приветствовал многочисленных паломников, собравшихся на площади Святого Петра, и всех, кто благодаря СМИ слушал его обращение из дома. Папа повторил своё пожелание мира для семей, общин и народов, истерзанных войнами, особенно «для возлюбленной и многострадальной Украины».