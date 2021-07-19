Воскресный Angelus 18 июля. Папа: мы нуждаемся в «экологии сердца»

«Давайте научимся останавливаться, отключать мобильные телефоны, созерцать природу, обновлять себя в диалоге с Богом», — сказал Святейший Отец, призывая к вдумчивому отдыху в период летних отпусков. В размышлении перед полуденным «Ангелусом» Франциск подчеркнул значение отдыха и восстановления сил.

Ссылаясь на отрывок из Евангелия от Марка, предлагаемый литургией дня, Папа отметил, что Иисус радуется нашим успехам, но Он также обеспокоен нашей физической и духовной усталостью. Апостолов, вернувшихся из миссии и с воодушевлением рассказывающих Ему о том, что они сделали, Иисус заботливо призывает к отдыху. Тем самым Иисус дает нам ценный урок. Радуясь за Своих учеников, которые чувствуют себя счастливыми от результатов проповеди, Он не пускается в долгие расспросы и комплименты, но обеспокоен их физической и духовной усталостью. Господь желает предостеречь от опасности, которая подстерегает и нас, отметил Папа: это опасность попасть в ловушку активизма, когда самым важным в жизни становится достигаемый результат, а мы чувствуем себя героями:

«Как часто это происходит и в Церкви: мы заняты, мы спешим, мы думаем, что все зависит от нас, и, в конце концов рискуем пренебречь Иисусом и поставить себя в центр мироздания. Вот почему Он призывает Своих учеников отдохнуть немного в стороне, вместе с Ним. Это не только физический отдых, но и отдых сердца. Потому что недостаточно просто «отключиться от сети», — нам нужно действительно отдохнуть. Как же это сделать? Для этого нам нужно вернуться к сути вещей: остановиться, помолчать, помолиться, чтобы не переносить спешку рабочих дней, когда все делается на бегу. Иисус не уклонялся от нужд толпы, но каждый день Он прежде всего погружался в молитву, в тишину, в близость с Отцом. Его ласковый призыв — отдохните немного – должен сопровождать нас: давайте, братья и сестры, остерегаться гонки за эффективностью, давайте остановим бешеную спешку, которая диктует нам распорядок дня».

Тем не менее, продолжил Папа, в Евангелии говорится, что Иисус и Его ученики не могли отдохнуть как хотели бы. Люди сходились к ним со всех сторон. При виде этого Иисуса переполнило сострадание:

«Все действия Бога по отношению к человечеству проникнуты состраданием. Образ действий Бога отличается близостью, состраданием и нежной заботой. Сколько раз в Евангелии, в Библии мы встречаем эту фразу: «Он сжалился». Растроганный, Иисус посвящает Себя людям и снова начинает учить (ср. ст. 33-34). Это кажется противоречием, но никакого противоречия здесь нет, поскольку способностью растрогаться обладает лишь такое сердце, которое не поддается спешке, то есть не замыкается полностью на себе и на делах, которые нужно сделать, но видит других, их боли, их нужды. Сострадание рождается из созерцания».

«Если мы научимся по-настоящему отдыхать, — продолжил Папа, — мы станем способны к истинному состраданию; если мы разовьем в себе созерцательный взгляд на мир, то сможем работать без алчности тех, кто движим жаждой обладания и потребления; если мы пребудем в общении с Господом и не ожесточимся, то дела не смогут заставить нас измотаться или поглотить нас. Мы нуждаемся в «экологии сердца», которая заключается в отдыхе, созерцании и сострадании. Давайте используем для этого период летних отпусков!».

Завершая размышление, Папа Франциск призвал вознести молитву к Пресвятой Богородице, «Которая взращивала в Себе дух внутренней тишины, молитвы и созерцания и всегда изливает нежное сострадание на нас, Своих чад».

Источник: Vatican News