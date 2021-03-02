«Ангельский Херувим». Памяти сестры Ванды Бонишевской, CSA

9 ноября 2020 года церемонией в архиепископской часовне в Варшаве начался епархиальный этап беатификационного процесса сестры Ванды Бонишевской из Конгрегации Сестёр от Ангелов. Монахиня вела глубокую духовную жизнь, обладала мистическим опытом и носила на своём теле зримые стигматы. В ходе первого заседания кардинал Казимеж Ныч дал присягу перед Трибуналом о надлежащем ведении епархиального процесса беатификации Слуги Божьей Ванды Бонишевской, содержанием которого будет обоснование присущих ей героических добродетелей. Архиепископ-митрополит Варшавский подчеркнул, что «наш путь к святости – это ответ на всё слабое и греховное в Церкви, требующее не разового, а постоянного обращения». По просьбе Конгрегации Сестёр от Ангелов каноническим процесом будет руководить Варшавская архиепархия, на территории которой 18 лет назад сестра Ванда Бонишевска отошла ко Господу.

КТО ТАКАЯ СЕСТРА ВАНДА БОНИШЕВСКА?

Ванда Бонишевска родилась 2 июня 1907 года на хуторе Новая Каменка недалеко от Новогрудка (ныне – Республика Беларусь). Всего в семье Бонишевских было одиннадцать детей, некоторые из которых умерли в раннем детстве. Ванда была четвертым по счёту ребенком. Родители Ванды, – Франтишек и Хелена, урожденная Анолик, – были людьми благочестивыми и делали всё возможное, чтобы передать свою веру детям. Отец семейства был призван в армию и воевал на фронтах Первой мировой войны, так что мать воспитывала детей в одиночку в очень тяжелых условиях.

Хелена Бонишевска отличалась особой набожностью. Она ежедневно молилась вместе с детьми по вечерам, а каждое воскресенье ходила с ними пешком в ближайший католический храм в Новогрудке (это была церковь во имя Святого Архангела Михаила), расстояние до которого составляло несколько километров. Маленькую Ванду обучили первым молитвам её мама и служанка София, которая исповедовала православие. «Я помню, как она рассказывала мне, – вспоминала позднее сестра Ванда, – о Господе Иисусе, о том, что Он умер на кресте из любви к людям, а ныне пребывает с нами в Дарохранительнице, сокрытый под видом хлеба». Эти слова глубоко проникли в сердце пятилетней девочки, положив начало формированию её духовного мира. «Я размышляла о жизни Господа Иисуса в Дарохранительнице, – продолжает свои воспоминания сестра Ванда, – в том маленьком тёмном шкафчике, даже запертом на ключ. Я не могла уместить этого в своей маленькой головке – я спрашивала служанку: ‘Как же так, Господь Иисус, Владыка всех небес, всего мира, разрешает священникам запереть Себя в шкафчике?’». Поэтому, когда родители впервые взяли Ванду с собой на Святую Мессу, она постоянно повторяла: «Бедный Боженька, запертый, как же, должно быть, Тебе там грустно!». Повзрослев, Ванда говорила об Иисусе, сокрытом под видом Гостии в Дарохранительнице, как об Узнике или Узнике Любви.



Чем больше Ванда вникала в содержание веры, тем сильнее она ощущала потребность в Святом Причастии и тем усерднее к нему готовилась. Вот как будущая подвижница описывала самый важный для неё в жизни день: «День Первого Святого Причастия для меня был весьма необычным, потому что в этот день впервые Господь Иисус заговорил со мной ясным голосом. Я была очень счастлива иметь в душе Возлюбленного. Поскольку 40-часовое богослужение проводилось в день Пятидесятницы, у меня была возможность провести несколько часов, поклоняясь Ему [в Пресвятых Дарах]. И в это время я рассказала Ему обо всех своих намерениях и даже самых незначительных желаниях. Господь Иисус также рассказал мне о Своём Божественном желании спасать души, и Он пригласил меня страдать в будущем. Он говорил о непонимании святой веры даже в исключительно преданных Ему душах. Всё это глубоко вошло в моё сердце, и моя любовь к Богу стала сильнее. Я не могу подробно описать свой разговор. Ах, как приятно было провести эти минуты в общении. Я лишь немного боялась предсказанных мне страданий».

Для Ванды духовным последствием близости к Иисусу, помимо прочего, стали стигматы. 29 сентября 1919 года она приняла участие в процессии (дело происходило в Новогрудке), в ходе которой неожиданно почувствовала боль в ногах и руках в том месте, где они были пробиты гвоздями у Господа нашего Иисуса Христа. Это были так называемые «внутренние», пока ещё невидимые миру стигматы.

ПУТЬ ПОЛНОГО ПОСВЯЩЕНИЯ СЕБЯ БОГУ

В 1924 году Ванда решает полностью посвятить себя Господу, избрав при этом Конгрегацию Сестер от Ангелов. Путь к монашеству был для Ванды нелёгким: сначала она была слишком молода для поступления в Конгрегацию, потом у неё не оказалось надлежащего образования.

В январе 1926 года она участвовала в продолжавшихся несколько дней духовных упражнениях. Тогда Господь сказал ей: «Я хочу сделать из тебя жертву». Для Ванды это было время внутренней борьбы, «измельчения», бури, поднявшейся в её душе: слово «нет» готово было вырваться из её сердца. Углубившись в созерцание иконы Сердца Иисуса, она отчетливо услышала прозвучавший внутри голос: «Оставайся здесь, если любишь Распятого Иисуса». И она ответила: «Хорошо…». Иисус заверил её, что пошлёт ей благодать стойкости и терпения. 2 февраля 1926 года она была зачислена в постулат.

Следующим этапом стал новициат, в который сестра Ванда поступила 2 августа 1926 года, быв наречена при этом именем Мария Вацлава. Ванда вспоминает, что в тот момент, когда она приняла из рук священника крест, Иисус опять обратился к ней: «Я хочу, чтобы ты была распята за тех, кто не хочет знать креста, и особенно хочу распять тебя для тех, кому не щажу милостей». И весь путь Ванды Бонишевской в Конгрегации стал исполнением этих и подобных слов Иисуса (так, например, принимая таинство Миропомазания, она услышала: «Твоя жизнь будет на Кресте»). Со временем смысл задания, вверенного ей Иисусом, раскрывался всё полнее и подробнее. Иисус рассказывал Ванде, что Он больше всего на свете страдает от Своих близких – от священников и монашествующих, – а потому хочет, чтобы и Ванда страдала от тех же ‘самых близких’, соединившись с Ним. Господь также просил Ванду особым образом молиться о пожилых священниках, всё более и более уточняя таким образом её миссию.

2 августа 1927 года, спустя год после начала новициата, сестра Ванда принесла свои первые обеты: «И когда она произнесла слово ‘клянусь’, её бок и сердце были пронзены. Кровь потекла так обильно, что платье было пропитано ею». В тот раз она устояла на ногах, не упала из-за сильнейшего приступа боли (что позднее время от времени случалось), но слабость была столь велика, что она прислонилась к стене, потому что боялась упасть. Так на её теле появились видимые стигматы, в которых она долгое время никому не признавалась. Лишь спустя годы она расскажет о них своему духовнику.

2 августа 1933 года сестра Ванда принесла вечные обеты, после чего её направили в местечко Причуны в окрестностях Вильнюса. Период жизни сестры Ванды в Причунах был отмечен многочисленными милостями Бога, что отражено в хрониках Конгрегации и в воспоминаниях её сестёр по Ордену. Свидетелями её мистических переживаний были её исповедники, священники Тадеуш Макаревич и Чеслав Барвицкий. Архиепископ Ромуальд Ялбжиковский в ходе своих пастырских поездок не раз навещал сестру Ванду в Причунах, она же просила его о молитве, дабы ей избавиться от внешних знаков сопереживания Страстям Господним. Однако архиепископ посоветовал ей принять посланные от Бога дары и подчиниться Его воле.

НА КРЕСТНОМ ПУТИ

Бог дал сестре Ванде благодать глубокого познания и понимания величия и святости священства. Он сказал ей: «Я люблю каждого священника. Каждый четверг посвящай свою жизнь и приноси в жертву свои страдания за священников. В этот день Я учредил священство, Сам став священником. Я – Пресвятое Таинство. Я сильнее страдал в четверг, чем в пятницу на кресте, и этот день Мне особенно дорог».

К множеству разнообразных страданий, которые переживала сестра Ванда, присоединились ещё и атаки сатаны. Злой дух причинял ей тяжкие мучения, являясь ей то в одном, то в другом образе, в том числе принимая вид ангелов или святых, а также пытался спутать её мысли, чтобы подорвать её убеждения и направить на ложный путь. Но как ни труден был для Ванды её путь, она принимала его со смирением и любовью, посвящая свои страдания за священников, монашествующих, за свою Конгрегацию, за Папу Римского и за земное отечество. Она подлинно стала жертвой Божьей, соединяя свою жертву с Жертвой Возлюбленного.



В годы оккупации насельницы монастырской обители в Причунах приютили многих оказавшихся в опасности священников и монахов. Сестра Ванда, как настоятельница общины, заботилась о том, чтобы те, кто искал в монастыре убежища, чувствовали себя в нём в максимальной безопасности. Она вполне отдавала себе отчёт, чем это может кончиться для всей обители и для неё лично, она осознавала все риски, на которые шла. Но чем сильнее была угроза, тем больше времени она проводила перед Святыми Дарами, всецело полагаясь на милость Божию и уповая на неё.

Последним скрывавшимся у сестёр в Причунах священником был иезуит Антони Зомбек. 9 апреля 1950 года для него, для сестры Розалии, а спустя два дня и для сестры Ванды и восемнадцати других сестёр от Ангелов, начался их путь на Голгофу: все они прошли через тюрьмы и лагеря в СССР.

Сестра Ванда была арестована и приговорена к 10 годам лишения свободы как «опасная преступница». Большую часть этого времени она провела в тюрьме города Верхнеуральска Челябинской области. Незадолго до своего ареста она услышала адресованное ей пророчество: «Теперь твоя тоска будет равняться тоске душ в чистилище, продлённая более чем на 6 лет – пройдёшь в это время и богохульство, подобное богохульству в аду, но ты оставайся со Мной, а Я буду с тобой».

ГОЛГОФА

Чистилищем и адом для Ванды Бонишевской стали годы её заключения. Она прошла через жестокие многочасовые допросы, обыски, избиения и неоднократные заключения в карцер. Её избивали до крови, а когда она лежала на полу, зверски били ногами, один из мучителей ударил её ботинком по левой груди, а через некоторое время на месте удара образовалась опухоль, которую пришлось удалять хирургическим путем. Истязаемая монахиня болела, теряла сознание и память. После очередного такого «допроса» она попросила врача сделать ей смертельный укол, но врач сказал: «нет». Бог всё видел. Иисус не оставил её, не дал восторжествовать «мыслям чёрным, дьявольским, вплоть до того, чтобы отнять у себя жизнь». Он одарял её благодатью, оживлял её веру, упование и любовь. Оказавшись на дне земного ада, Ванда научилась ещё большей чуткости к присутствию Господа и Божией Матери. Ей давало силу единение с «духами ангелов Евхаристии», воздающими хвалу Богу на Святой Мессе. Она искала Господа Бога в стенах тюрьмы и нашла Его, но прежде, чем найти, пережила страшную боль. Кроме физических страданий, были и внутренние, которые сама сестра называла «адскими муками». Тогда-то она поняла, что значит жизнь души без Бога.



Но Господь не оставлял милостями Рабу Свою. «Несколько раз, – рассказывает сестра Ванда, – у меня возникало ощущение, что Евхаристический Иисус живёт в моём сердце, хотя это, может быть, моя фантазия, но я чувствовала себя так, словно я принимаю Его. Только как? Медсестра давала мне лекарство, но вместо лекарства было Святое Причастие. Какая радость!».

Один из надзирателей бил её головой о стену. Она была в ужасе, когда однажды ночью он вошел в её камеру. А он пришел…, чтобы попросить прощения: «Я убедился, что Бог существует, – сказал он, – потому что моя совесть не даёт мне покоя, и мне пришлось осенять себя крестным знамением». Вскоре его исключили из партии, уволили с работы и приговорили к тюремному заключению.

Из воспоминаний Ванды, в которых персонажи порой могут смешиваться, выясняется, что под влиянием её молитв обратились сразу несколько тюремных надзирателей. Тот, кто бил её головой об стену, прислал ей позже 100 рублей «на сахар», другой просил прощения за то, что отправлял её в карцер. Свидетельством своей жизни сестра Ванда побуждала встреченных ею людей обращаться к Богу.

В «вестибюле ада» ей доводилось встречаться и с добрыми людьми в лице, например, медсестёр в тюремной больнице, которые помогали ей восстанавливаться после пыток; врача, настоявшего, чтобы ей давали усиленное питание; ещё одного врача – женщины, которая призналась Ванде, что сама верит в Бога и втайне молится, но вынуждена это скрывать, чтобы не лишиться куска хлеба. Наверное, таких людей было немало. Незадолго до отъезда Ванды в Польшу одна из медсестёр сообщила ей: «Знаете, Бонишевская, надежды на то, что Вы выживете, не было; это было не только моё мнение, но и всех врачей, которые вас обследовали и которые готовы были отправить Вас домой, но в Вашем состоянии Вы не вынесли бы дороги. (…) Но теперь Вы всё-таки едете домой. Слава Богу! (…) Вы действительно необыкновенный человек!».

ВОЗВРАЩЕНИЕ

26 августа 1956 года, в праздник Божией Матери Ченстоховской, освобождённая по амнистии сестра Ванда была уже на пути в Польшу. Она прибыла в Констанцин близ Варшавы 18 октября. «Сёстры меня очень тепло встретили, хотя я мало что помню, потому что меня очень удивляло Божье Милосердие, а также все эти события в моей жизни», – вспоминает она о своём возвращении.

Оказавшись на родине, сестра Ванда проживала в различных домах своей Конгрегации: в Белостоке, Ченстохове и Констанцине. Разрушенное в лагере здоровье давало о себе знать. Тем не менее, она исправно выполняла порученные ей обязанности, будучи в разные годы настоятельницей общин, давая уроки машинописи и домоводства, проводя катехизацию и принимая паломников. Она возглавляла Апостольство молитвы (и это было главным её служением), вела переписку со многими священниками и старыми, ещё с Причунских времён, друзьями. Она любила заказывать Святые Мессы перед чудотворной иконой Богородицы на Ясной Гуре, и это были её подарки друзьям на именины, юбилеи и по другим знаменательным датам. И, конечно же, по-прежнему глубокой оставалась её духовная жизнь – жизнь созерцания и мистического общения с Господом. Иисус, обращаясь к ней, ласково называл её «Ангельским Херувимом», сравнивая её любовь к Богу с любовью ангелов.



В 1988 году сестра Ванда, будучи уже почти парализованной, перебралась в Главный Дом своей Конгрегации в Констанцине. Здесь она раскрыла своё новое дарование Апостола страданий, а в то же время – Апостола доброты и мира, вселяя веру и упование на Господа в сердца всех тех, кто приходил проведать её, постоянно прикованную к постели.

Сестра Ванда Бонишевска ушла в Дом Небесного Отца 2 марта 2003 года в возрасте 96 лет, когда за плечами её остались 76 лет монашеской жизни. Её тело упокоилось на приходском кладбище в Сколимове.

На её похоронах её многолетний друг и духовник, священник-профессор Ян Пришмонт сказал: «Сестра Ванда, несомненно, является особым даром для Церкви в Польше и её священников, а также для посвященных Богу лиц, особенно для Конгрегации Сестёр от Ангелов». Всё это подтверждается тем фактом, что за прошедшие после блаженной кончины сестры Ванды Бонишевской годы в Конгрегацию Сестёр от Ангелов поступило множество прошений о молитве за священников через её заступничество. Сами священники, их родители, братья и сёстры просят о такой молитве, особенно при появлении реальных угроз тому или иному священнику или его служению. Конгрегация Сестёр от Ангелов, а прежде всего насельницы её главной обители в Констанцине, ежедневно возносят ходатайственные молитвы, а в Конгрегацию, наряду с просьбами о молитве, поступает и множество писем с благодарностью за полученные от Господа милости.



Мы приглашаем вас к молитве через заступничество Служительницы Божьей Ванды Бонишевской.

МОЛИТВА О ПРОСЛАВЛЕНИИ В ЛИКЕ БЛАЖЕННЫХ ВАНДЫ БОНИШЕВСКОЙ: Боже, призвавший Слугу Твою сестру Ванду Бонишевску из Конгрегации Сестер от Ангелов втайне вести монашескую жизнь и одаривший её особой благодатью сопричастности Страстям Сына Твоего и пожертвования своих страданий ради священников, соделай, дабы Церковь могла прославить её и обогащалась её неустанным ходатайством. По её заступничеству благоволи подать мне благодать, о которой смиренно прошу Тебя. Аминь! Обо всех благодатных дарах, полученных через заступничество сестры Ванды Бонишевской, просим сообщать, присылая свои свидетельства на электронную почту: s.wandabonishewska@mail.ru

Материалы подготовила сестра Иоанна Андрущишина, CSA