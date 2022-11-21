«Ангел Господень» в Асти: наше время отчаянно нуждается в мире — Папа Франциск

Предваряя чтение молитвы Angelus 20 ноября, Папа поблагодарил руководство епархии, области и города Асти, где он находился с частным двухдневным визитом. Передает русская служба Vatican News.

В конце воскресной Мессы в кафедральном соборе Асти Святейший Отец обратился с особым словом к молодёжи. «Спасибо, что сегодня вас здесь так много», – сказал он и напомнил, что с прошлого года в праздник Иисуса Христа Царя Вселенной в поместных Церквах проходит День молодёжи, который представляет собой подготовку к ВДМ в Лиссабоне. Папа призвал молодых людей принять участие в этом международном форуме, тема которого взята из Евангелия от св. Луки: «Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин» (Лк 1,39).

«Пресвятая Богородица сделала это в юном возрасте; она говорит, что секрет сохранения молодости заключается именно в этих двух глаголах: подняться и идти», – пояснил Папа Франциск. Это значит, что мы не должны тратить жизнь впустую, заботясь лишь о себе и своих удобствах, но устремляться к горнему, бесстрашно отправиться в путь, чтобы протянуть руку тем, кто нуждается в нашей помощи. Cегодня мы нуждаемся в молодёжи, свободной от рабства смартфонов, «способной изменять мир, как Пресвятая Дева Мария, нести Иисуса людям, заботиться о людях, строить братские общины, осуществляя мечты мира».

Наше время отчаянно нуждается в мире, подчеркнул Епископ Рима и призвал не забывать о «многих странах, охваченных войной, особенно о многострадальной Украине».

Святейший Отец упомянул о пожаре, произошедшем несколько дней назад в лагере беженцев в секторе Газа (Палестина), и призвал верующих молиться о жертвах, среди которых – несколько детей: «Да примет Господь на небеса погибших, да утешит этот народ, на долю которого за годы конфликта выпало немало испытаний. Займёмся делом и продолжим молиться о мире».

Завершая встречу, Епископ Рима воззвал к Пресвятой Богородице Царице мира и вверил ей жителей Асти «и те заботы и добрые намерения, которые они носят в своих сердцах».

В конце двухдневного визита в Пьемонт Папа Франциск встретился на муниципальном стадионе Censin Bosia с 1340 детьми, подростками и молодыми людьми из приходов и ораториев епархии. Около 15 часов 30 минут вертолёт со Святейшим Отцом на борту направился из Асти в Ватикан.