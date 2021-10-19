Американские христиане жертвуют миллионы на реставрацию храма Рождества Христова в Вифлееме

Американские христиане жертвуют миллионы на реставрацию обветшавшего храма Рождества Христова в Вифлееме, выстроенного в 565 году и последний раз реставрировавшегося в 1480 году, передает Седмица со ссылкой на ChristianHeadlines.

Храм обветшал настолько, что некоторое время существовала возникла угроза обрушения – настолько серьезная, что древнее здание даже числилось в особом «Списке угрожаемых объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО» ввиду «плохой сохранности». Его исключили из этого списка лишь в 2019 году после первых укрепляющих работ.

За последние несколько лет пожертвования благотворителей со всего мира были использованы на глубокую реставрацию как несущих конструкций храма Рождества Христова, так и кровли, фасадов, мозаичной отделки и дверей. «Храм Рождества Христова – это подлинное сокровище нашей истории и веры, – говорит в интервью изданию The Christian Post Мазен Карам, генеральный директор Фонда развития Вифлеема (BDF). – Мы добились большого прогресса в работах и с нетерпением ожидаем полного завершения реставрации и возвращения этого сокровища в мировое достояние».

В 2018 году в США возник Фонд американских друзей Вифлеема (AFBDF), некоммерческая неправительственная организация, которая видит свою миссию в «восстановлении и развитии Священной земли Вифлеема и церкви Рождества Иисуса Христа». Совместными усилиями BDF и AFBEDF собрали около 30 миллионов долларов для развития Вифлеема. Из них на восстановление храма Рождества Христова на данное время потрачено порядка 15 миллионов долларов, причем 2,6 миллиона долларов поступили в равных долях от пайщиков BDF и AFBEDF.

Как сообщает The Christian Post, собранные средства направляются на реставрацию нескольких частей церкви, в том числе последних 11 колонн центрального нефа, внешних фасадов, входных дверей, настенной мозаики, а также на внутреннюю облицовку и на реставрацию деревянных архитравов и нартекса (притвора). Часть средств будет выделена на установку грозовой защиты и противопожарных датчиков задымления.

Реставраторы собираются также основательно укрепить стены древней церкви подпорными конструкциями на случай землетрясения, выложить полы камнем и мрамором, восстановить каменную плитку во дворе, установить пожарную сигнализацию и современную систему микроклимата. «Мы стремимся вернуть церкви Рождества Христова ее былую славу, – подчеркивает Самер Хури, председатель попечительского совета BDF. – При этом наша миссия развития Вифлеема намного шире, чем реставрация как таковая. Мы поддерживаем проекты устойчивого развития и поддержки местных общин – в надежде восстановить мир, взаимное доверие, любовь и радость среди жителей Вифлеема».