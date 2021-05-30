Абу-Гош: День дружбы и культуры в поддержку монашеских общин
5 июня в Абу-Гоше, в бенедиктинском монастыре Святой Марии Воскресения Господня, пройдет День дружбы и культуры в поддержку монашеских общин, особенно пострадавших от пандемии COVID-19.
Латинский Патриархат Иерусалима сообщает, что этот праздник предоставит благодатную возможность познакомиться с многочисленными общинами, присутствующими на Святой Земле, и поддержать их, приобретая сделанные ими иконы, свечи и картины, а также вино и лимончелло.
При этом все желающие смогут познакомиться с монашескими общинами Святой Земли.
Источник: Vatican News
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