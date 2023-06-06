«А у нас во дворе…» Праздник в новосибирском приходе францисканцев (+ ФОТО)

В воскресный день 4 июня, когда Вселенская Церковь вспоминала тайну Триединого Бога, в приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии после Св. Мессы было организовано уличное представление по случаю Праздника Прихода, который мы всегда отмечаем в начале лета.

Святая Месса в честь Торжества Пресвятой Троицы началась в 11 часов. Её возглавил настоятель прихода отец Виталий Костюк, OFM.

Проповедь после чтения Евангелия сказал старейший священник прихода (и Преображенской епархии), настоятель новосибирской обители францисканцев отец Коррадо Трабукки, OFM.

Также в этот день у нас случилось еще одно весьма знаменательное событие — была установлена Почетная доска с именами всех настоятелей до сегодняшнего дня служивших в нашем храме. На этой доске указаны имена и фамилии настоятелей, а также годы, в которые они служили в нашем приходе.

После литургии все желающие проследовали на территорию за храмом и приняли участие в приходском мероприятии «День прихода». В это воскресенье было очень жарко, но раскидистые кроны деревьев организовали для нас спасительную тень, поэтому мы смогли вдоволь насладиться веселым и добрым праздником.

Концерт из популярных песен, подготовленный участниками группы «Жажда», так растрогал наших прихожан, что многие подпевали с мест, а в какой-то момент под очередную задорную песню пустились в пляс.

Ещё были состязания, командные игры, конкурсы и викторины.

Далее наступил момент каши с гуляшом: их приготовили сёстры двух конгрегаций — Св. Елизаветы Венгерской и Св. Терезы Калькуттской. Среди угощений были и другие «вкусности», за которые большое спасибо всем прихожанам!

Звучала музыка, все могли свободно общаться, танцевать, кушать и наслаждаться общением друг с другом.

Праздник — это очень хорошо, и мы всем желаем таких же хороших и добрых праздников в ваших приходах!



Оксана Кондратьева