90 лет знаменитой статуи в Рио-де-Жанейро. Папа: Христос-Искупитель призывает людей к примирению

В связи с 90-летием открытия монументальной статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро Папа Франциск сердечно поздравил жителей Бразилии, присоединяясь к их радости и благодарственным молитвам, передает Vatican News.

В послании на имя архиепископа Сан-Себастьян-до-Рио-де-Жанейро кардинала Орани Темпесты Святейший Отец пишет: распростёртые руки Христа на вершине горы Корковаду неустанно призывают город и страну к примирению и братству, чтобы в обновлённом обществе никто не чувствовал себя одиноким, нежеланным, отверженным или забытым, но все посвящали себя более справедливому, солидарному и счастливому миру.

Папа отмечает, что – независимо от уровня образования или благосостояния – всем людям есть что внести в созидание человеческого братства: никто не должен «опускать рук», но открывать свои объятия каждому, подражая Искупителю. Для этого крайне важен конструктивный диалог между поколениями и среди всего народа. Епископ Рима подчёркивает, что с вершины горы Иисус Христос просит всех бразильцев приблизиться к Нему, ибо только так они станут ближе друг к другу.

В конце послания, подписанного ватиканским госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином, Папа Франциск преподаёт апостольское благословение городу Рио-де-Жанейро, в особенности участникам Святой Мессы во имя Христа Искупителя, призывая на каждого жителя страны заступничество Пресвятой Богородицы Апаресидской.

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