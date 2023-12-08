9 декабря — открытие рождественской ели и вертепа на площади Святого Петра

Традиционное событие, которое каждый год наполняет радостью сердца всех верующих — зажжение рождественской елки и открытие вертепа на площади Святого Петра в Риме — в нынешнем году произойдет завтра, 9 декабря, сообщает Vatican News.

По этому случаю на церемонии инаугурации в субботу будут присутствовать делегации епархий Риети и Салуццо, мест происхождения даров, которые Папа Римский Франциск получит утром того же дня.

Стоит отметить, что в этом году большое рождественское дерево прибыло из верхней части долины Майра в пьемонтском муниципалитете Макра, что в провинции Кунео. Ель высотой 28 метров и весом 65 центнеров, приехала в Рим ещё 23 ноября.

Рождественский вертеп в этом году на площади Святого Петра также будет поистине необыкновенным. Младенца Иисуса будут держать на руках не Мария или Иосиф, а Святой Франциск. Это практически повторит то, что произошло 800 лет назад, когда бедняк из Ассизи, вернувшись из Святой Земли, решил поставить первые в истории рождественские ясли.

Откроют вертеп и зажгут рождественскую елку президент губернаторства Государства Града Ватикан кардинал Фернандо Вергес Альзага и генеральный секретарь губернаторства сестра Рафаелла Петрини.

Церемония, как говорится в пресс-релизе губернаторства города-государства, начнется в 17:00 по местному времени. Будут также присутствовать официальные делегации мест происхождения вертепа и дерева, прибывшие соответственно из долины Санта-Реатина (епархия Риети) и из Макры (епархия Салуццо).

В презентации рождественской елки участвуют, среди прочих, епископ Салуццо монсеньор Криштиану Бодо, президент региона Пьемонт д-р. Альберто Чирио, мэр Макры Валерио Карсетти и хор «La Reis» Сан-Дамиано-Макра.

В тот же день утром делегации будут приняты на аудиенции Папой Франциском для официального вручения подарков. Вертеп и елка на площади Святого Петра останутся выставленными до конца рождественского времени, совпадающего с праздником Крещения Господня, в воскресенье, 7 января 2024 года.