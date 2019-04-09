9 апреля в Москве хоронят кинорежиссера Георгия Данелию

9 апреля в Москве в Доме кино проходит церемония прощания с кинорежиссером Георгием Данелией. В 14:00 состоится отпевание в храме Успения Пресвятой Богородицы Новодевичьего монастыря. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.

Перед началом церемонии перед главным входом в здание собралась очередь из желающих проститься с режиссером. Как сообщает корреспондент “Ъ”, сразу при входе в здание на колоннах справа и слева установлены большие фотографии Георгия Данелии, под ними — корзины цветов. На экранах в здании транслируются фильмы режиссера. Люди проходят через главный вход и поднимаются в зал Дома кино. В зале по центру сцены стоит гроб. У него почетный караул. По правую руку от покойного сидят родные и близкие, по левую — стоят траурные венки и фотография режиссера. На задник сцены выведена та же фотография режиссера. На ней он поднял правую руку вверх с кем-то прощаясь. Люди возлагают цветы к ногам покойного, затем остаются в зале или покидают панихиду. Проститься с Георгием Данелией пришли многие работники культуры, общественные деятели и политики.

Создатель культовых фильмов «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Кин-дза-дза!» умер в возрасте 88 лет. В конце февраля его доставили в одну из московских клиник с воспалением легких, вводили в искусственную кому. 4 апреля сердце выдающегося режиссера остановилось.

Источник: Коммерсант