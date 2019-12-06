6 декабря. Святой Николай Мирликийский, епископ. Память

«Дошедшее до нас древнее предание представляет Николая старцем с ангельским ликом, исполненным святости и благодати Божией, добавляя еще и следующее: если кто его встречал, едва взглянув на святого, усовершался и становился лучше, и всякий, чья душа была отягощена каким-нибудь страданием или печалью, при одном взгляде на него обретал утешение. От него исходило некое пресветлое сияние, и лик его сверкал более Моисеева. Если инаковерующим случалось встретиться с ним где-нибудь по дороге и лишь услышать сладчайший его глас, они уходили, отвергшись ереси, в которой с детства возросли, и утвердившись в истинном учении», — так характеризовал одного из самых любимых и самых почитаемых христианской Церковью святых – Николая, епископа Мир Ликийских, Симеон Метафраст в начале Х века, соединивший в своём жизнеописании этого святого множество устных и письменных свидетельств о его земной жизни и о чудесах, явленных по его заступничеству после смерти. Впоследствии именно это сочинение легло в основу жития святого Николая принятого в Восточной Церкви.

На самом деле, доподлинно известно о святом Николае немногое. Он родился во 2-й половине III века в городе Патары в Малой Азии в семье почтенных и верующих родителей. Некоторые биографы считали, что он был единственным и поздним ребёнком в семье, усматривая в этом сходство с Иоанном Крестителем. Долгое время считалось, что история сохранила и имена его родителей, однако более поздние исследования неопровержимо доказали, что в церковном предании соединились повествования о двух святых, носивших одно и то же имя, один из которых был епископом Мир Ликийских, а другой – настоятелем Сионского монастыря возле Мир, жившим около VII века. Именно родителями этого последнего были Епифаний и Нонна.

Оставшись сиротой в молодом возрасте, будущий святой употребил значительное состояние, доставшееся ему от родителей, на добрые и богоугодные дела, вёл аскетический образ жизни и готовился к принятию сана (интересно, что итальянские антропологи, исследовавшие мощи святого Николая, с уверенностью утверждали, что этот человек с раннего возраста не ел мяса). Его дядя-епископ рукоположил его в пресвитеры.

Одно из наиболее известных благодеяний, совершенных святым и вошедшим во все его жизнеописания, благодаря которому он сделался не только покровителем девушек на выданье, но и основателем обычая тайно от всех приносить подарки, было, вероятно, сделано им именно в это время. В родном городе Николая разорился некий отец семейства и, доведённый до отчаяния невозможностью прокормить семью, принял решение, не необычное с точки зрения человека поздней античности, но постыдное и ужасное в глазах христианина – торговать своими красавицами дочерьми и, таким образом, зарабатывать пропитание себе и остальным домочадцам. Молодой священник не стал обличать отца девушек и стыдить его за это бесчеловечное и безнравственное решение. Ночью, втайне от всех он бросил в окно дома обедневшего семейства три мешочка золота – приданое для трёх девушек. Благодаря этому милосердному делу не только девушки были спасены от позора, но и очистилась раскаянием душа их бедного отца, который, если бы не случайное совпадение, так и не узнал бы имени своего благодетеля. Этот сюжет впоследствии был воспроизведен Данте в «Божественной Комедии».

Предание рассказывает, что когда освободилась епископская кафедра в Мирах, ликийские епископы долго не могли избрать нового предстоятеля, пока им не было указано на пресвитера Николая в особом знамении. Исполняя свое епископское служение, Николай боролся с ересями, причём ему, как об этом говорится в Энкомии («Восхвалении»), авторство которого приписывается св. Андрею Критскому, удалось обратить маркионитского епископа Феогнита в истинную веру. Другой его задачей было обращение язычников. Проповедь христианства все ещё оставалась опасной и требующей большого мужества, гонения на христиан то стихали, то возобновлялись вновь.

Во время диоклетиановых гонений на христиан святитель Николай подвергся длительному тюремному заключению, во время которого поддерживал и ободрял других узников. Возможно, он претерпел пытки и истязания: современные исследования мощей святого показали, что состояние его костей указывает на длительное пребывание в тёмном и сыром помещении и что нос его был сломан.

Греческие источники называют его в числе участников I Никейского Собора, хотя в восточных списках он и не упоминается.

Защитник веры и бесстрашный свидетель Христа, он заботился не только о духовном, но и о телесном благополучии жителей Мир: когда городу грозил голод, он позаботился о своевременной доставке хлеба. Предание рассказывает, что некий торговец зерном, уже собравшийся в плавание, увидел во сне епископа, давшего ему несколько золотых монет в задаток за хлеб для Мир. Проснувшись, купец увидел, что держит в руке монеты, увиденные во сне, и направил свой груз туда, куда повелел приснившийся ему святой.

«Деяние о стратилатах», одно из наиболее ранних письменных свидетельств о жизни святого, рассказывает о том, как епископ спас невинно осуждённых на смерть жителей Мир, бросившись к месту казни и остановив руку палача, уже занесённую над головой жертвы. Остановив казнь, святой добился справедливого рассмотрения дела и оправдания невинных. Вскоре произошла ещё одна подобная история – были обвинены в заговоре против императора и приговорены к смерти три константинопольских военачальника. И вновь, благодаря вмешательству епископа Мир, справедливость восторжествовала.

Святой Николай Мирликийский умер в первой половине IV века. Количество чудес, совершенных по его заступничеству, огромно. И сегодня множество верующих, обратившихся за помощью к святому, свидетельствуют об исцелениях и чудесных спасениях, о примирении враждующих и обретении веры. Святой Николай был погребён в Мирах, и его мощи, источавшие чудесное миро, которое обладало чудотворной и целительной силой, а также чудеса, происходившие на его могиле, немедленно стали привлекать множество почитателей. В 1087 г., когда Миры уже находились под властью мусульман, жители итальянского города Бари, снарядив экспедицию, вывезли мощи святого Николая из Мир, что спасло святыню от поругания. Оставшиеся на месте захоронения частицы мощей были позднее вывезены в Венецию. Сегодня мощи святого Николая покоятся в крипте церкви его имени в Бари, где с 1969 года у его гробницы совершаются совместные с православными богослужения.

И жизнеописания святого Николая Мирликийского, и многочисленные устные рассказы, передающиеся из уст в уста, обрастая всё новыми и новыми подробностями, нередко превращают фигуру этого великого святого в почти сказочный и даже фольклорный персонаж, создавая образ благостного старичка, который поспешает на помощь всякому, едва ли не с волшебной палочкой вместо епископского посоха, и мешком, полным подарков для послушных и не очень послушных детей. Между тем, жизнь его была полна драматических событий, страданий за веру, молитвы, поста, созерцания и милосердия, и многие из деяний этого святого, не отмеченные явным знаком чуда, являют нам иные знаки и иные чудеса – чудеса веры, доброты и сострадания, те самые чудеса, совершение которых доступно каждому христианину.

Анна Кудрик (сайт Архиепархии Божией Матери в Москве)