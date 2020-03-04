58-летний епископ Лимбургский Георг Бетцинг сменил на посту председателя Конференции католических епископов Германии кардинала Маркса

Конференция католических епископов Германии избрала сегодня нового председателя. Им стал епископ города Лимбург-ан-дер-Лан Георг Бетцинг. Иерарх, до последнего времени возглавлявший Подкомиссию немецкого епископата по межрелигиозному диалогу, имеет репутацию сторонника реформ. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

На посту главы германского епископата 58-летний епископ сменил 66-летнего архиепископа Мюнхенского и Фрайзингского кардинала Райнхарда Маркса, который в начале февраля заявил, что не будет баллотироваться на второй срок.

Георг Бетцинг родился 13 апреля 1961 года в городке Кирхен, земля Рейнланд-Пфальц. Мальчик вырос в соседнем Нидерфишбахе, где был алтарником (министрантом), певчим церковного хора и органистом. Выбрав путь священства, Бетцинг поступил в Высшую духовную семинарию в Трире, он также изучал теологию в Трирском и Фрайбургском университетах. Во священника был рукоположен в 1987 году в Трире епископом Германом Йозефом Шпиталем и до 1990 года нес приходское служение. Затем был вице-ректором, а с 1996 года – ректором своей «альма-матер» – Высшей духовной семинарии в Трире. В 2012 году руководил организацией паломничества к главной святыне Трира – Хитону Спасителя, который выставляется для поклонения крайне редко: до этого паломники могли увидеть его лишь в 1996 году. В ноябре 2012 года Бетцинг был назначен генеральным викарием Трирской епархии, а в 2016 году капитул Лимбургского кафедрального собора избрал его преемником епископа Франца-Петера Тебартца-ван Эльста, который оставил кафедру после обвинений в чрезмерных тратах на строительство епископской резиденции. Избрание было утверждено Папой Франциском 1 июля того же года, а хиротония имела место 18 сентября.

В ходе дебатов, проходивших в последние годы внутри Католической Церкви Германии, епископ Бетцинг заявил о себе как о реформаторе. Так, он выступал за отмену обязательного целибата священников. «Думаю, Церкви не повредит, если священники смогут свободно выбирать, состоять ли им в браке или сохранять целибат», – говорил он. При этом он настаивал на том, чтобы целибат как образ жизни обязательно был «спасен». Новый глава епископской конференции также является активным сторонником «синодального пути» – программы либеральных реформ внутри Католической Церкви в Германии. Когда в январе этого года во Франкфурте-на-Майне состоялась первая ассамблея «синодального пути», Бетцинг выступал в качестве епископа-хозяина: Франкфурт находится на территории Лимбургской епархии.

В своих выступлениях, посвященных браку и сексуальной морали, преемник кардинала Маркса заявлял, что при выработке «новой оценки отношений между лицами одного пола» нужно учитывать последние выводы теологии и гуманитарных наук. Также он убежден, что главным вызовом для Церкви в Германии является отношение к скандалам, связанным с растлением несовершеннолетних. Епископ Бетцинг также принимает активное участие в экуменическом диалоге. Комментируя его избрание, президент Совета Евангелической Церкви Германии епископ Генрих Бедфорд-Штром назвал его «очень открытом экуменическим собеседником и очень приятным человеком».