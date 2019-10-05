5 октября. Святая Фаустина Ковальская, дева. Память

Святая Фаустина Ковальская – польская монахиня из Конгрегации Сестер Божией Матери Милосердия, с чьим именем связано распространение во всём мире культа Божия Милосердия, всем известные атрибуты которого – образ Иисуса Милосердного, Венчик к Милосердию Божию, Новенна к Милосердию Божию, установленный на воскресенье октавы Пасхи праздник Божия Милосердия…

Хелена (так будущую святую монахиню нарекли в Крещении) была третьим их десяти детей бедной четы Станислава и Марианны Ковальских. Она родилась в деревне Глоговец в окрестностях города Лодзь (тогда – на территории Российской империи) 25 августа 1905 г. Глава семейства был плотником, но также занимался и крестьянским трудом.

Хелена с детства переживала мистические состояния («видения» и «внутренние диалоги»). Она окончила лишь два класса начальной школы, а в пятнадцать лет заявила о своем твердом решении стать монахиней. Но в монастырь тогда нужно было поступать с «приданным», а бедная семья Хелены не могла ей этого обеспечить. После того, как ей в видении явился Иисус и подтвердил, что желает видеть ее монахиней, Хелена, ничего не говоря родным, уехала в Варшаву, где по протекции одного священника устроилась домработницей в хорошую верующую семью.

Хелена ходила от дверей одного монастыря к дверям другого, везде получая отказ. Наконец, когда ей уже исполнилось 20 лет, настоятельница обители Сестер Божией Матери Милосердия, повинуясь не вполне понятному ей самой внутреннему наитию, согласилась принять ее в число послушниц. В народе эту конгрегацию называли «сестрами-магдаленками», и само прозвище указывало на ее харизмат: оказывать помощь падшим женщинам и девушкам, желавшим изменить свою жизнь, а также предоставлять убежище женщинам, оказавшимся в опасности.

Послушание Хелены включало в себя работу на кухне, а в качестве дополнительных обязанностей – еще и в огороде, и в пекарне. Хелену смущало почти полное отсутствие времени на молитвенное созерцание, к которому она так стремилась, но Иисус опять явился ей и подтвердил, что хочет видеть ее именно в этом ордене. Хелена приняла монашеское имя Фаустина и выучилась общению с Господом среди многочисленных повседневных обязанностей.

В своих внутренних переживаниях она прошла через известную многим мистикам «ночь души», после чего ей открылась величайшая тайна Божия Милосердия. Ее духовник, священник Михал Сопотько (в 2008 г. причислен к лику блаженных), попросил Фаустину отображать свой духовный опыт письменно, и впоследствии эти записки были объединены в книжку, получившую название «Дневник». В нем и содержится новое, и одновременно изначальное, откровение Милосердия Бога, столь нужное нашей непростой эпохе, которую многие называют «постхристианской».

Великим Постом 1931 г. Иисус показал сестре Фаустине тот образ, который ныне известен всему миру:

«Вечером, когда я была в келье, я увидела Иисуса в белых одеждах: одна рука его была поднята для благословения, а другая прикасалась к одежде на груди; из одежды, прикрывавшей грудь, исходили два больших луча, красный и белый. Я безмолвно и пристально смотрела на Господа, и душа моя была проникнута страхом, но также и великой радостью. Через миг Иисус мне сказал: “Нарисуй картину, следуя образу, который ты видишь, с надписью внизу: ‘Иисус, я уповаю на Тебя!’ Я желаю, чтобы эту картину почитали сначала в вашей часовне, а затем во всём мире”».

Духовник, которому Фаустина рассказала о видении, заключил, что этот образ монахиня должна начертать в собственной душе, но Иисус, вновь явившись ей, сказал со всей определенностью:

«Мой образ уже запечатлен в твоей душе. Но Я желаю, чтобы ввели праздник Моего Милосердия; я хочу, чтобы эта картина, которую ты нарисуешь кистью, была торжественно освящена в первое воскресенье после Пасхи и чтобы это воскресенье стало праздником Милосердия».

В своих видениях сестре Фаустине Иисус также неоднократно выражал Свое желание, чтобы священники проповедовали по всему миру Великое Божие Милосердие.

«Ни один грешник, будь он даже в самой пропасти позора, не истощит Моего милосердия, ибо, чем более от него черпают, тем более оно возрастает. Я великодушнее к грешникам, чем к праведникам, ибо ради них Я сошел на землю. Ради них Я пролил Мою кровь… Праздник милосердия зародился в Моем сердце для утешения всего мира… Всё, что существует в мире, заключено в недрах Моего милосердия глубже, чем дитя во чреве матери… Поведай всему миру о Моем милосердии».

Однако сестры-монахини отнеслись к видениям Фаустины очень скептически, а одна пожилая монахиня даже заявила, что Господь не может вступить в столь близкое общение с таким ничтожным и несовершенным созданием, как малограмотная сестра Фаустина, поскольку для этого нужно обладать исключительной святостью. В одном из последующих видений сестре Фаустине открылся весь ее будущий путь (завершившийся уже по ту сторону земной жизни): от непонимания и унижений на алтарь, где толпы людей начинают просить ее о милости.

В 1933 г., в Юбилейный Год Искупления, сестру Фаустину переводят в монастырь в Вильно (нынешний Вильнюс, тогда – на территории Польской республики), где ее новый духовник, сначала настояв на ее тщательном обследовании у психиатра, стал относиться к ее духовному опыту всерьез. Это и был тот самый о. Михал Сопотько, по рекомендации которого она стала вести свой «Дневник». Он же отправил ее к художнику, чтобы тот воспроизвел на холсте то самое, открывшееся ей в видении изображение. Духовник спросил Фаустину, что означают эти два цвета, исходящие из груди Иисуса, красный и белый. Фаустина не смогла сразу ответить, но через несколько дней сообщила, что это – кровь и вода, излившиеся из пронзенного сердца Господа.

Когда образ был готов, Иисус выразил желание, чтобы он был выставлен в храме, где находится чудотворная икона Богородицы Остробрамской, и оставался бы там на протяжении заключительных трех дней Юбилея Искупления вплоть до первого воскресенья после Пасхи. И каким-то непостижимым образом местный епископ дал такое разрешение, и сама Фаустина участвовала в размещении этой новой иконы в храме. Тот, первый, образ погибнет во время войны, но множество его копий будут воссозданы другими художниками и разойдутся по всему свету.

В последующих видениях Иисус призывает сестру Фаустину создать новую конгрегацию, главным харизматом которой станет возвещение всему миру тайны Его Милосердия. Духовник в ответ предлагает Фаустине написать устав этой конгрегации, будучи уверен, что не слишком грамотная девушка с этим заданием не справится, однако Фаустине это вполне удается, как она сама сказала, «под диктовку Иисуса». Этот текст завершается фразой: «Милосердие – самое главное свойство Бога. Всё то, что меня окружает, свидетельствует об этом».

Духовник тогда решительно встал на сторону Фаустины, но настоятельницы ее ордена не хотели и слышать ни о чем подобном. Они переводят ее в новую обитель в Кракове, чтобы прервать все ее прежние связи. А Иисус, явившись Фаустине, утешает ее и обещает, что Сам доведет до конца то дело, которое через нее инициировал.

Между тем, сестра Фаустина тяжело заболевает: у нее туберкулез легких, который затем поражает и кишечник. Два последних года жизни стали для нее не только временем мучительных физических страданий, но и временем тяжелых моральных унижений: она не встречает ни сочувствия, ни поддержки у сестер по ордену, а особенно – у сестер-настоятельниц, склонных чуть ли не до самого конца считать ее «симулянткой». Упоминая об этом в очень деликатной форме в своем «Дневнике», сестра Фаустина поясняет, зачем она это делает:

«Я пишу всё это очень кратко, потому что не хочу об этом говорить, но всё же я делаю это затем, чтобы в будущем так не поступали с другими больными, ибо это не угодно Господу. В больных мы должны видеть распятого Иисуса, а не паразита и не обузу для конгрегации. Душа, которая страдает, покоряясь воле Божьей, привлекает на монастырь больше благословений, чем все те монахини, что работают…»

О себе же она пишет так: «Благодатью Божьей я получила душевную способность быть как никогда счастливой в те моменты, когда я страдаю за Иисуса, Которого люблю всем своим существом».

Расширяется и ее церковное сознание: «Я стремлюсь обрести полноту любви, чтобы таким образом быть полезнее Церкви… Я внутренне чувствую себя как бы ответственной за все души; я чувствую, что живу не только для себя, но и для всей Церкви».

Чем более она приближается к концу своей жизни, тем сильнее становится ее желание «полностью сделаться милосердием». «Иисус, — молит она, — преобрази меня в Тебя, чтобы мне быть Твоим живым отражением. (…) Помоги мне, сделай так, чтобы мой взгляд был милосердным…, сделай так, чтобы мой слух был милосердным…, сделай так, чтобы моя речь была милосердной…, сделай так, чтобы мои руки были милосердны…, сделай так, чтобы мои ноги были милосердны…, сделай так, чтобы мое сердце было милосердно».

Сестра Фаустина умерла 5 октября 1938 г. в 33 года, в возрасте Иисуса Христа. Перед смертью она написала: «Я хотела бы кричать на весь мир: ‘Любите Бога, потому что Он благ и полон безграничного милосердия!’»

18 апреля 1993 г. Папа Иоанн Павел II причислил Фаустину Ковальскую в лику блаженных, а 30 апреля 2000 г. – к лику святых. Этот же понтифик установил для всей Церкви праздник Божия Милосердия в первое воскресенье после Пасхи.