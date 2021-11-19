43% жителей США считают христианскую веру одной из ценностей «истинного американца» — опрос

По данным нового социологического исследования, 43% жителей США считают христианскую веру одной из главных ценностей «истинного американца», причем демократы и республиканцы оценивают ее вклад по разному, передает «Седмица» со ссылкой на Christian Headlines.

Исследование было проведено Институтом изучения общественных религий (PRRI), а его выводы опубликованы в отчете «Конкурирующие представления об Америке: идентичность в развитии или гонимая культура?». В нем представлены ответы национальной репрезентативной выборки на опрос, проведенный в онлайне с 16 по 29 сентября 2021 года.

Респондентам было предложено выбрать определенные ключевые черты характера, типичные для «истинного американца». В частности, 43 процента выборки указали христианскую веру среди важнейших черт истинного американца, причем в 2015 году таковых насчитывалось больше – 53 процента, по данным издания Relevant Magazine. Примечательно, что среди республиканцев (тяготеющих к консерватизму) такое мнение выразили 63 процента опрошенных, а среди демократов вдвое меньше – лишь 35 процентов.

По религиозным деноминациям мнения о роли веры распределились следующим образом. Наибольшая доля убежденных в приоритете христианской веры в образе истинного американца обнаружилась среди белых евангелистов (76 процентов). За ними с большим отрывом следуют латиноамериканские католики (52 процента), белые протестанты основной линии (неевангелические, 49 процентов), белые католики (46 процентов) и христиане прочих деноминаций (46 процентов).

Исследование PRRI также показало, что 95 процентов взрослых жителей США американцев в образе истинного американца выделяют приверженность идее личных свобод, в первую очередь свободы слова. За ними следует убежденность в том, что каждый гражданин должен иметь право голосовать на выборах (93 процента) и проявлять толерантность к иным религиям и расам (92 процента).

В сравнении с данными 2013 года, сегодня вера американцев в том, что Господь наделил Америку «особой ролью в истории человечества», заметно уменьшилась, хотя и остается по-прежнему высокой в общей массе. В 2013 году таковых было почти две трети (64 процента), а на сегодня доля верующих в свою божественную избранность сократилась до 44 процентов. При этом по религиозным деноминациям мнения распределились следующим образом. Наивысшую веру в свою «особую роль от Бога» обнаружили белые евангелисты (75 процентов) – хотя в 2013 году таковых среди них было все же больше (84 процента). За ними эту убежденность разделяют чернокожие протестанты (66 процентов), латиноамериканские католики (50 процентов) и христиане других деноминаций (55 процентов). Протестанты основной линии и белые католики оказались меньше других заражены идеей своей исключительности от Бога (по 46 процентов в каждой конфессии), а в 2013 году таковых среди них было намного больше: 75 и 60 процентов соответственно. В других религиозных группах только 29 процентов воцерковленных и 18 процентов невоцерковленных американцев убеждены в том, что их нация поставлена Богом на особое место в мире.