4 марта. Святой Казимир

Королевский сын Казимир Ягеллон (1458-1484 гг.), родившийся в Кракове 3 октября 1458 года в Вавельском славном замке, провел свою короткую жизнь совсем не так, как можно было бы ожидать, учитывая его высокое происхождение. Едва появившись на свет, Казимир уже мог претендовать на корону Польши и Литвы, а также, будучи по матери наследником династии Габсбургов, на корону ряда других европейских государств. Он получил прекрасное образование, достойное претендента на королевский трон: воспитанием мальчика занимался Ян Длугош – тогда каноник краковский, позже архиепископ Львовский, один из крупнейших польских историков за всю историю этой страны. При этом – как гласит жизнеописание св. Казимира, составленное его современником, – «он всегда причислял себя к смиренным и нищим духом, а не к знатным и влиятельным мира сего».

Для воспитания своих сыновей король Казимир IV избрал замок в Старом Сонче, который был тихим и далёким от столичных интриг местом. Казимир, воспитывавшийся как будущий венгерский король, владел латинским и немецким языками. Окруженный королевской роскошью, он, тем не менее, жил так, как сам считал нужным: был очень воздержанным в быту и искренне верующим, не любил носить пышные одежды и часто, в качестве акта покаяния, спал на голом полу, был склонен проводить ночи в молитве.

Когда Казимиру исполнилось 15 лет, отец послал его во главе войска в Венгрию, пылавшую тогда в огне междоусобной войны. И вполне могло случиться, что Казимир был бы провозглашен венгерским королем, как его брат Владислав в те же годы стал королем чешским. Однако местная знать вовремя помирилась со своим правителем, Папа высказался о моральной недопустимости такой войны, и Казимир повернул войско назад, вызвав резкое недовольство отца.

Юного принца не допустили к королевскому краковскому двору, два года он провел в замке Добзки, молясь и размышляя о своей жизни. Там он и решил, что больше никогда не возьмет в руки оружие (ему потом еще дважды предлагали возглавить армию), не будет властвовать (мог стать Великим князем Литовским) и не женится (отец пытался заставить его вступить в брак с дочерью германского императора Фридриха III).

Со временем отец молодого Казимира, король Казимир IV, вернул своего отпрыска к государственным делам, с которыми тот прекрасно справлялся, действуя всегда сдержанно и корректно.

В 1483 году Казимир был вызван отцом в Вильну для занятия должности коронного подканцлера и провел несколько месяцев в столице Великого Княжества Литовского, испытывая при этом всё более серьезные проблемы со здоровьем (он, видимо, страдал туберкулезом). В конце 1483 г. Казимир вместе с королем отправился на съезд шляхты в Люблин, но не доехал туда, а слег в городе Гродно, скончавшись в местном замке 4 марта 1484 г. в присутствии отца в возрасте 25 лет. Погребли королевича в Виленском кафедральном соборе, в часовне Пресвятой Девы Марии.

При жизни Казимир обращал на себя внимание современников своей образованностью, скромностью и исключительной набожностью. О чрезвычайном благочестии королевича писали все его биографы. Ранняя смерть члена правящего семейства вызвала сочувственный отклик во всей Польше и Литве, выразившийся в прославляющих королевича панегириках и эпитафиях. В 1518 году король Сигизмунд I Старый, родной брат Казимира, обратился к Папе с просьбой о беатификации королевича. В 1520 году Папа Лев Х направил в Польшу своего легата для ознакомления с делом, а тот, пораженный культом безвременно почившего отпрыска царствующей фамилии, собственноручно составил прославляющий его гимн и написал его Житие. На основании отчета легата Папа лично написал канонизационную буллу и вручил ее в 1521 году епископу Плоцка, приехавшему на некоторое время в Рим, однако тот документ был утерян. И лишь 80 лет спустя, в ноябре 1602 г., королю Сигизмунду III Вазе удалось получить от Папы Климента VIII новую буллу, составленную на основании копии буллы Льва X, обнаруженной в ватиканском архиве. По оглашении буллы на территории Речи Посполитой Казимир стал официально считаться святым.

Казимир Ягеллон – единственный святой с таким именем. Его литургическое поминовение приходится на день смерти 4 марта. Он считается покровителем Польши, Литвы, Вильнюса, а также молодых людей, стремящихся к целомудренной жизни. Иконографический канон предписывает изображать Казимира в княжеском облачении с княжеской митрой на голове и с лилией в руке. В Кафедральном соборе Вильнюса хранится образ святого Казимира с тремя руками. Считается, что этот образ чудотворный. По преданию, художник, почти закончив его, заметил, что правая рука неестественно отведена в сторону и непропорционально длинна. Он закрасил её и написал другую руку, но прежнее изображение проступило сквозь краску, и сколько художник его ни закрашивал, оно появлялось вновь и вновь. Тогда художник принялся закрашивать новое изображение руки, но и оно не поддавалось.

По случаю канонизации Казимира была вскрыта его гробница и его останки, по свидетельству очевидцев, оказались нетленными. Торжественная церемония причисления Казимира к лику святых имела место в 1604 году в Кафедральном соборе Св. Станислава в Вильне. В связи с этим был освящён и краеугольный камень первого костёла Святого Казимира при иезуитской коллегии. В 1636 году мощи святого Казимира были торжественно перенесены в часовню (капеллу) Виленского кафедрального собора, освященную в его имя.

В 1953 году коммунистические власти закрыли Кафедральный собор в Вильнюсе, впоследствии превратив его в музей атеизма, и тогда мощи Св. Казимира были перемещены в костёл Святых Петра и Павла. 4 марта 1989 года мощи были торжественно перенесены на свое прежнее место в Кафедральном соборе, который тогда же был возвращен верующим.

Культ св. Казимира чрезвычайно популярен среди верных Польши и Литвы, его именем часто нарекают детей при Крещении. Когда католическая община города Новониколаевска (ныне – Новосибирск), состоявшая по преимуществу из людей польского происхождения, обзавелась своим храмом (в 1909 г.), он был освящен во имя Св. Казимира. Ныне об этом первом в Новосибирске католическом храме напоминает мемориальный камень, установленный в 2009 г., в ходе празднования 100-летия освящения первой в нашем городе католической святыни. О первом католическом храме в «столице Сибири» напоминает и образ Св. Казимира, расположенный вблизи алтаря в нынешнем Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске.