30 сентября. Святой Иероним, священник и Учитель Церкви. Память

Святой Иероним Стридонский (полное имя – Софроний Евсевий Иероним) – один из четырех «Великих Учителей» Западной Церкви (наряду со святыми Амвросием Медиоланским, Августином Гиппонским и Папой Григорием Великим), обессмертивший свое имя, прежде всего, переводом на латинский язык Священного Писания Ветхого и Нового Завета (так называемая Вульгата). Именно Вульгата использовалась в Западной Церкви в качестве единственного канонического и официально одобренного текста Библии (формально это было сделано на Тридентском Соборе) на протяжении всего Средневековья и Нового Времени. Вошло в историю и стало «крылатым» следующее высказывание св. Иеронима: «Не знать Библию означает не знать Христа».

Иероним родился в ныне уже несуществующем городе Стридоне в провинции Далмация (недалеко от столицы современной Словении Любляны) около 340 г. Его семья была христианской, но сам он принял Крещение (как и практически все Отцы Церкви), будучи уже взрослым, в 360 г. Отличаясь большими способностями, он учился в Риме у известного грамматика Элия Доната, лучшего на тот момент знатока античной и христианской литературы.

Продолжая обучение, Иероним много путешествовал, и зимой 373-374 г. оказался в Антиохии Сирийской, где сначала тяжело заболел, а потом пережил глубокое религиозное обращение и принял решение отказаться от светской карьеры, целиком посвятив себя Богу. Иероним провел пять лет в Халкидской пустыне (по его собственным словам, «в обществе скорпионов и диких зверей»), в качестве монаха-отшельника предаваясь суровой аскезе, а вместе с этим изучая еврейский и арамейский языки, чтобы иметь возможность читать Священное Писание Ветхого Завета на языке оригинала. Кроме того, он вел обширную переписку со многими лицами, в которой затрагивалось множество вопросов. Всего до нас дошло порядка 120-ти писем бесспорно принадлежащих Иерониму. В 378 г. Иероним возвратился в Антиохию, где епископ Павлин возвел его в сан пресвитера.

Затем Иероним отправился в Константинополь, где общался с выдающимися восточными пастырями и учителями Григорием Богословом и Григорием Нисским, а в 381 г. по приглашению Папы Дамаса приехал в Рим и стал там секретарем понтифика.

Именно Папа Дамас побудил Иеронима всерьез приняться за подготовку латинского текста Священного Писания. Дело в том, что к тому времени было уже накоплено немало переводов тех или иных библейских книг на латынь, но они зачастую не отличались высоким качеством и расходились друг с другом. Церкви на латиноязычном Западе требовался единый полный перевод, который был бы на уровне всех достижений филологической науки того времени.

Кроме научных занятий, Иероним развил в Риме и активную пастырскую деятельность, получив особенную популярность в среде знатных дам – римских аристократок. В частности, под влиянием Иеронима обратилась ко Христу богатая вдова Павла вместе с дочерьми Блезиллой и Евстохией, причем они не просто приняли Крещение, а стали вести аскетический образ жизни (все трое впоследствии были причислены к лику святых). Но вскоре Блезилла умерла, и недоброжелатели Иеронима стали приписывать эту раннюю смерть аскетическим упражнениям, которым Блезилла предавалась якобы по наущению духовника. Над головой Иеронима стали сгущаться тучи, и в 384 г. он был вынужден покинуть Вечный Город, а Павла и Евстохия последовали за ним. После недолгого пребывания в Сирии, Иероним около 386 г. обосновался в Вифлееме, поблизости от пещеры Рождества Христова, где и провел последующие 33 года своей жизни. Мужская и женская обители, где нашли себе приют Иероним и его спутники и почитатели, были воздвигнуты на деньги Павлы, которая и в дальнейшем оказывала святому всю возможную помощь.

Вифлеемский период был временем полного расцвета творчества св. Иеронима. Здесь он совершил главный труд всей своей жизни – перевод текста Священного Писания на латинский язык. Уже само название латинской Библии – Вульгата – свидетельствует о том, что речь шла о создании текста на общепонятном языке, так, чтобы максимальное число людей, владеющих разговорной латынью и обладающих начатками грамотности, могло прочитать святые строки и приобщиться к Слову Божию. Именно таким было желание великого вифлеемского отшельника, и с этой мыслью он приступил к исполнению своего грандиозного плана.

В основу перевода Ветхого Завета был положен греческий текст Септуагинты, но Иероним сверялся и с еврейским текстом. Перевод Нового Завета делался с греческих источников.

Кроме того, св. Иероним, будучи самым образованным богословом на Западе того времени, писал труды по догматике, нравственной теологии, аскетике, посвященные истолкованию отдельных библейских книг и т.д. До нас дошло его историческое сочинение «О знаменитых мужах». В другом его историческом труде – «Хроника» – дан очерк всемирной истории, начиная от «сотворения мира». Здесь автор основывается главным образом на «Хронике» Евсевия Кесарийского, но дополняет ее своими материалами.

Иероним завершил свой земной путь, будучи уже глубоким старцем, 30 сентября 420 г. Его погребли рядом с могилами Павлы (ум. в 404 г.) и Евстохии (ум. в 419 г.), но позднее его мощи перенесли в Рим.

Святой Иероним является небесным покровителем переводчиков, а потому и день его памяти 30 сентября был объявлен в 1991 г. Международной федерацией переводчиков Международным днем переводчика.

В «Золотой легенде» (занимательные жития святых авторства Иакова Ворагинского жившего в XIII веке) приводится следующий эпизод из жизни св. Иеронима.

Когда Иероним жил в монастыре, к стенам обители пришел хромой лев. Все монахи разбежались, а Иероним спокойно обследовал лапу льва, нашел занозу и извлек ее. Лев из благодарности остался жить в монастыре вместе с Иеронимом. Братия стала настаивать, чтобы льва привлекли к работе, дабы он не даром ел свой хлеб. Тогда Иероним велел льву стеречь возившего дрова монастырского осла. Но как-то раз лев отвлекся, а некие злонамеренные люди тем временем украли осла и продали его в купеческий караван. Братия обвинила льва в том, что это он съел осла. И тогда было решено заставить льва делать ту работу, которую раньше делал осел. Лев повиновался и стал смиренно трудиться. Но однажды лев узнал «своего» осла в проходящем мимо караване, и тогда принудил караван изменить путь и в полном составе привел его в монастырь. Тут-то вся братия смогла убедиться в невиновности льва.

В связи с этим легендарным сюжетом св. Иеронима часто изображают в западноевропейской религиозной живописи в сопровождении льва.