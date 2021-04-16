В Новосибирске празднуют 30-летие религиозной свободы в России

13 апреля 2021 года в Кафедральном соборе Новосибирска состоялась Благодарственная Месса по случаю 30-летия восстановления структур Католической Церкви в России.

На торжественном богослужении Ординарию Преображенской епархии епископу Иосифу Верту сослужили настоятель Кафедрального собора свящ. Денис Марчишин, Генеральный викарий епархии свящ. Андрей Ферко, эконом Курии свящ. Александр Деппершмидт и свящ. Янез Север SJ, руководитель Культурного центра «Иниго».

В этот день ровно 30 лет назад священник Иосиф Верт был назначен Апостольским администратором для католиков латинского обряда Азиатской части России. Документы, подтверждающие эти два исторических факта — Папские буллы, подписанные теперь уже Святым Иоанном Павлом II, зачитал настоятель Кафедрального собора о. Денис Марчишин.

Владыка Иосиф Верт во время проповеди призвал верующих благодарить Бога за свободу вероисповедания, которая сегодня дарована. И хотя ситуация, связанная с пандемией коронавируса, не позволяет прихожанам преклонного возраста посещать богослужения, но трансляция онлайн помогает всем желающим оставаться на связи.

Св. Месса завершилась Благодарственной молитвой по поводу годовщины обретения религиозной свободы.

В ближайшее воскресенье 18 апреля это важное для всей нашей Поместной Церкви событие будет отмечено ещё одной Торжественной Мессой, на которой ожидается участие большого количества верующих.

Празднования Всероссийского масштаба по случаю этого важного и славного юбилея запланированы на 16 и 17 октября нынешнего года, причем главные торжества также пройдут в Столице Сибири.



Смотрите видеорепортаж о состоявшемся памятном богослужении студии «Кана»: