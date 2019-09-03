3 сентября. Святой Григорий Великий, Папа и Учитель Церкви. Память

Папу Римского Григория I (годы жизни: 540 – 12 марта 604 г.; годы понтификата: 3 сентября 590 – 604 г.), уже современниками прозванного «Великим», иногда называют последним Римским понтификом античности и первым – Средневековья. Если древние римляне покорили Западную Европу силой оружия, то один из последних выдающихся коренных римлян-христиан сделал ее христианской силой проповеди, всячески поощряя и поддерживая монашество и миссионерство. Он же своим служением необычайно возвысил авторитет Престола Святого Петра, так что перед ним склонились воинственные германские племена, доминировавшие в то время в Италии и во всей Европе.

Григорий родился около 540 года в знатной и зажиточной римской семье Анициев, имевшей богатые христианские традиции: ее представители уже на протяжении столетия занимали видные места в иерархии Римской церковной общины. Прадед Григория был Римским епископом под именем Феликса III (483 – 492 гг.), а Папа Агапит (535 – 536 гг.) тоже приходился ему родственником. Отец Григория Гордиан занимал важный пост в Римской курии, а мать Сильвия прославилась глубоким благочестием и святостью, после смерти мужа поселившись вблизи базилики «Св. Павла вне стен».

Однако биографических сведений о Григории прежде его избрания на Папский престол сохранилось немного. Историк конца VI века Григорий Турский писал о том, что Григорий «был настолько сведущ в науке грамматики, диалектики и риторики, что считали, что во всём Риме не было равного ему человека». Некоторое время он, вероятно, являлся префектом Рима, то есть главой городской администрации, однако, чувствуя непреодолимое влечение к уединенной монашеской жизни, в 574 году удалился от мирских дел, основав в принадлежащем ему поместье на Цецилийском холме собственный монастырь во имя Святого Апостола Андрея, а затем открыв еще шесть иноческих обителей в своих поместьях на Сицилии.

Но безмятежная затворническая жизнь благочестивого римлянина продолжалась недолго. Папа Пелагий III в 579 г. уговорил его принять сан диакона и отправиться в Константинополь в качестве своего личного посланника. В связи с этим Григорий пережил настоящий когнитивный диссонанс:

с одной стороны, он мечтал оставаться под сенью монастыря, а с другой – не мог отказать в послушании Церкви. Выход для себя он нашел в том, что стал рассматривать свое публичное церковное служение как жертву Богу, т.е. еще один, наряду с монашеским искусом, путь духовного совершенствования. Впрочем, находясь в Константинополе, Григорий старался максимально приблизить свою жизнь к монашеской, всё свободное время проводя в обществе отправившихся с ним в путешествие братьев-монахов из обители Св. Андрея, которым изъяснял библейскую Книгу Иова. Необходимой чертой каждого настоящего священнослужителя Григорий считал душевное равновесие, доставляемое балансом между созерцанием и действием под сенью благоразумия и прочих христианских добродетелей. Как посланник Папы, Григорий делал всё возможное, чтобы убедить византийских императоров прийти на помощь Риму, которому угрожали обосновавшиеся в северной и центральной Италии лангобарды, однако тем, связанным войной с персами на востоке, было не до этого.

К пребыванию Григория в Константинополе относится и один важный для последующей жизни Вселенской Церкви конфликт.

Патриарх Константинопольский Иоанн IV Постник стал именовать себя «Вселенским Патриархом» (впервые – на Синоде 587 года). Папа Пелагий III счел это вызывающим и приказал Григорию, находившемуся в тесных дружеских отношениях с Патриархом, прервать с ним общение, а поскольку тот не спешил сделать это, отозвал его в Рим. Но впоследствии, сам став Папой, Григорий тоже протестовал против использования данного титула, усматривая в нем проявление гордыни и даже называя его «антихристианским званием». Причиной бед, постигших христианский мир, Папа Григорий считал тщеславие и суетность духовенства, забывших, что их служение – это не источник превосходства и власти, а призыв служить ближним, народу Божию и жертвовать собой. По контрасту с титулом «вселенского патриарха» Григорий принял титул «слуги слуг Божьих» (лат. servus servorum Dei), однако его преемники на Папском престоле, сохранив этот титул, включили в свою титулатуру и эпитет «вселенский».

Отозванный Пелагием III из Константинополя Григорий вернулся в Рим тогда, когда этот Папа уже умер в разгар поразившей город эпидемии чумы. Эта эпидемия набрала невиданный размах: ежедневно люди умирали сотнями и, казалось, не существовало никакой силы, способной остановить бедствие. В этих-то обстоятельствах Григорий был единодушно избран клиром и народом на Престол Святого Петра. Он из смирения отказывался от принятия этого служения и, чтобы избежать его, заявил, что не может принять избрания, пока этот выбор не утвержден императором в Константинополе. А пока послали гонцов в Константинополь, попытался скрыться из города, но был перехвачен по дороге и возвращен обратно. Григорий возглавил покаянную процессию отчаявшихся при виде эпидемии горожан. По преданию, когда кающиеся проходили мимо усыпальницы императора Адриана, над ее куполом показался архангел Михаил с пылающим мечом, который он вложил в ножны. Это был знак того, что покаяние принято и Божья кара подошла к концу. После этого эпидемия и в самом деле утихла, а в память об этом знаменательном событии на крыше мавзолея установили громадную статую ангела. С тех пор это строение стало называться «Замком Святого Ангела».

3 сентября 690 года, когда, наконец, было получено согласие от императора, Григорий официально вступил на Папский престол. Его резиденцией стал Латеранский дворец в южной части Вечного Города, где новый понтфик жил в окружении монахов, следуя строжайшим правилам иноческой жизни. Предпочитая во всём полагаться на монахов, Григорий удалил из курии светских лиц и ослабил влияние белого духовенства.

Длившийся 14 лет понтификат Григория был полон тяжких трудов. Номинальная власть Константинопольского императора в Италии и, особенно, в Риме была крайне слаба. Тем более, что имперская администрация по сути ограничивалась поддержанием порядка в своем центре в Равенне, оставив старую столицу империи на произвол судьбы. А Рим, тем временем, подвергался регулярным нападениям лангобардов. В этих условиях Римская Церковь и Папская администрация взвалили на себя многие государственные функции. Папа Григорий сам занимался обеспечением защиты города. На средства, полученные из церковных земельных владений в Италии, Африке, Галлии и Далмации, а также на островах Сицилии, Корсике и Сардинии, он снабжал сограждан продовольствием, оплачивал войска, содержал стратегические объекты, откупался от варваров, выкупал пленных, обеспечивал необходимым беженцев. Неудивительно, что после смерти Григория папская казна оказалась почти пустой: никогда ещё Римская Церковь не брала на себя фактически полностью бремя светской власти.

Дважды в течение первых трех лет понтификата Григория лангобарды брали Рим в осаду, а Папа от них откупался и побуждал имперских представителей в Италии заключить прочный мир. Однако политическая активность Римского епископа вызывала недовольство в Константинополе, и в 595 г. император Маврикий написал оскорбительное письмо Григорию, в отчаянии грозившему заключить сепаратный мир с королём лангобардов Агилульфом.

Мир был заключён в 596 г. представителем Папы аббатом Пробом при поддержке главы византийской администрации в Италии Каллиника. Тем не менее, спокойствие, безопасность и благоденствие никак не наступали. Войны, эпидемии чумы, неурожаи, наводнения создавали ощущение приближения всемирной катастрофы, конца света. В 599 г. Папа пишет о близости собственной смерти: его жестоко мучит тяжкая болезнь, которая порой надолго приковывает его к постели и приводит к упадку физических сил. Но, несмотря ни на что, Григорий продолжает следовать строгой монашеской аскезе.

Бои с лангобардами возобновились в 601 г., а наступившее затем в 603 г. двухлетнее перемирие вновь сменилось войной, когда Григория уже не было в живых.

Но за всеми этими бедами и испытаниями Папа Григорий не забывал о своем главном задании: обращении всего мира ко Христу и подготовке его к (близкому, как казалось тогда) Второму пришествию. В этой связи Папа выше всего ставил монашеское служение, которым и должны были завоевываться для Христа новые земли и народы. Перу Папы Григория принадлежит написанное в назидание потомству Житие основоположника общежительного монашества на Западе св. Бенедикта Нурсийского. Папа Григорий лично окрестил лангобардского принца, поддерживал особые отношения с германскими королевствами в Испании, где его очень почитали, лично подготовил и благословил миссионерскую экспедицию св. Августина Кентерберийского в Англию, завершившуюся Крещением Кентского короля Этельберта и его народа… Именно в Англии было написано и первое Житие святого Григория, принадлежащее перу неизвестного монаха из Витби и увидевшее свет около 713 г.

В отношении к миссии Григорий сформулировал и свою теорию симфонии духовной и светской властей. Для обращения к истинному Богу языческих народов необходимы подходящие правители, ведомые Господом и обладающие надлежащим благоразумием, то есть тот самый тип христианина, который гармонично сочетает в своей жизни её созерцательную и активную стороны. Светские власти являются частью церковного согласия и служат Церкви, находясь в полном подчинении у Господа. Церковь и империя (как глаза и ноги) взаимодополняют и поддерживают друг друга. Но что, если отношения между императором и патриархом не развиваются так идеально и светская власть проявляет непослушание своему духовному долгу? По мысли Григория, и в этом случае имеет место осуществление какого-то не вполне понятного смертным провиденциального замысла. Например, император Маврикий, доставивший много неприятностей лично Григорию, становится орудием исправления собственных прегрешений и недостатков Папы. Однако лояльный подданный, в том числе и епископ, должен подчиняться помазанному свыше монарху-христианину, вместе с тем, честно и открыто обличая его за прегрешения.

Среди множества повседневных дел Папа Григорий находил время и для литературного творчества. Его толкования библейских книг, проповеди («Моралии на Книгу Иова», «Беседы на Евангелия», «Беседы на Книгу пророка Иезекииля», «Толкование на Песнь песней») и «Пастырское правило» стали неотъемлемой частью западной христианской традиции, формируя новый христианский Запад, постепенно оформлявшийся на месте разделенной Римской империи. За эти свои труды Григорий и был провозглашен Учителем Церкви, больше того, став одним из четырех Величайших Учителей Западной Церкви, наряду со святыми Амвросием Медиоланским, Августином и Иеронимом.

Еще одно направление трудов Григория как предстоятеля Римской Церкви – литургическая реформа, в ходе которой он щедро воспользовался опытом многолетнего пребывания в Константинополе, где богослужение в то время приобретало самые пышные формы. Способ литургических песнопений, постепенно привившийся на Западе, начиная с Папы Григория, был назван его именем – «Григорианский хорал».

Святого Григория Великого равно почитают и Восточная, и Западная Церкви. Но если на Востоке день его литургического поминовения – это день его земной кончины или «рождения для неба», 12 марта, то на Западе – день его вступления в служение Святого Петра, т.е. 3 сентября.

В Церквах византийской традиции Папа Григорий носит прозвище «Двоеслов» (греч. Γρηγόριος ὁ Διάλογος), что связано с не совсем точным переводом слова Διάλογος, что означает «беседа», «диалог». Это слово входит в заголовок одного из творений Григория: «Диалоги» или «Собеседования о жизни италийских отцов и о бессмертии души», содержащего ряд житий итальянских святых, включая и св. Бенедикта. Повествование построено в форме диалога субдиакона Петра, задающего краткие вопросы, и самого Григория, дающего пространные ответы.

Папу Григория почитают также в Церквах Англиканского Сообщества, некоторых Лютеранских Церквах, а один из основоположников Реформации Жан Кальвин всегда восхищался Григорием и считал его последним «хорошим Папой».