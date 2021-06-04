В Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная Юбилейному году св. Игнатия Лойолы

В четверг, 3 июня, в Музее истории религии в Санкт-Петербурге открылась выставка под названием «Ad maiorem Dei gloriam! К вящей славе Божьей! К юбилейным торжествам Ордена иезуитов».

Выставка приурочена к юбилейному году св. Игнатия, который начался 21 мая, пишет страничка «Общество Иисуса — иезуиты».

Как сообщается на сайте музея, выставка посвящена Обществу Иисуса (иезуитам), одному из самых известных католических монашеских орденов, основанному Игнатием Лойолой в XVI веке. Открытие приурочено к началу юбилейных торжеств Ордена, которые будут проходить в 2021 — 2022 гг.

Составленная из уникальных разноплановых экспонатов, датируемых XVI – началом XXI вв. (редкие печатные издания, произведения фламандской, испанской, итальянской живописи, графика, культовые предметы и др.), выставка рассказывает о деятельности Ордена, начавшейся в период Реформации и последовавшей за ней эпохи Контрреформации, которая во многом способствовала обновлению внутрицерковной жизни и духовному возрождению западноевропейского общества.

Экспозиция напоминает имена святых, связанных с Орденом иезуитов; знакомит с выдающимися учеными — богословами и правоведами, историками и агиографами, археологами и этнографами, естествоиспытателями, математиками и педагогами, которые были членами Общества Иисуса.

Отдельный большой раздел выставки посвящен истории иезуитов в России.



Благодарим за эксклюзивное фото с выставки отца Янеза Севера, SJ: