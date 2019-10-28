28 октября. Святые Симон и Иуда Фаддей, Апостолы. Праздник

Евангельские сведения об этих апостолах крайне скудны.

О Симоне известно лишь то, что он носил прозвище «Зилот» (греческое) или «Кананит» (арамейское), что означает «ревнитель», с которым он появляется в списке Двенадцати апостолов, очевидно, с целью отличать его от другого Симона – Петра. Прозвище также может указывать на его принадлежность до знакомства с Иисусом к известному в Иудее I столетия движению зилотов – непреклонных ревнителей Торы, пытавшихся приблизить пришествие Мессии развязываемой ими войной против язычников-римлян, оккупировавших Святую Землю. Есть также мнение, что прозвище «Кананит» может указывать на его происхождение из Каны Галилейской, в которой Иисус совершил Свое первое чудо, претворив воду в вино. В этой связи его иногда отождествляют с молодоженом на той свадьбе или с распорядителем пира, удостоверившим факт превращения воды в вино.

Разные варианты церковного предания называют местами его послепасхальной проповеди Иудею, Армению, Египет, Месопотамию, Ливию и даже Британию. Согласно сообщению жившего в IX веке св. Фульгенция, епископа Пуатье, а также таким латинским источникам как «Золотая легенда» и «Римский мартиролог», Симон проповедовал Благую Весть вместе с апостолом Иудой Фаддеем в Египте и Персии, где оба были преданы мученической смерти, будучи распилены заживо железной пилой, и там же похоронены. По этой причине память этих апостолов в Латинской Церкви совершается в один и тот же день – 28 октября.

Но по преданию Восточной Церкви Симон принял мученическую кончину в городе Никопсия на Кавказе, и этот город идентифицируют по-разному, иногда отождествляя его с Новым Афоном в Абхазии, а иногда – с поселком Новомихайловским в Краснодарском крае. На месте предполагаемых подвигов апостола воздвигнут православный Новоафонский монастырь, там же показывают пещеру, где он подвизался.

Частицы мощей апостола Симона находятся в базилике Святого Апостола Андрея в Кёльне (Германия).

В Евангелии от Луки (Лк 6,16) среди Двенадцати апостолов, наряду с Иудой Искариотом, упомянут Иуда Иаковлев, а в Евангелии от Иоанна (Ин 14,22) фигурирует апостол из числа Двенадцати Иуда не-Искариот. В Книге Деяний Святых Апостолов среди ожидающих сошествия Святого Духа апостолов находится Иуда, брат Иакова. В списках Двенадцати апостолов у Матфея (Мф 10,3) и Марка (Мк 3,18) есть лишь один Иуда (Искариот), но зато появляется некто «Леввей прозванный Фаддеем». Считается, что во всех этих случаях речь идет об одном и том же лице: апостоле Иуде Фаддее (т.е. «великодушном»). Марк и Матфей предпочитают не называть его собственным именем, поскольку оно было сильно дискредитировано предательством Искариота.

В Евангелии от Иоанна апостол Иуда «не-Искариот» задает на Тайной Вечере вопрос Иисусу относительно Его грядущего Воскресения. Возможно, этот апостол является автором одного из Посланий, вошедших в новозаветный канон. В нем он представляется как «Иуда, брат Иакова» (Иуд 1,1). Однако здесь возникает ряд трудностей.

Апостол Иуда вероятно являлся братом Иакова Алфеева – тоже апостола из числа Двенадцати. В Средние Века в Западной Церкви Иакова Алфеева стали отождествлять с Иаковом, братом Господним, автором новозаветного Послания и епископом Иерусалимской общины, неоднократно упоминаемым в Книге Деяний и Посланиях апостола Павла. В таком случае, Иуда также является «братом» (родственником) Иисуса Христа. И в самом деле, в Евангелии от Марка (Мк 6,3) среди братьев Иисуса упомянут и Иуда. Однако большинство современных библеистов склонно считать Иакова Алфеева и Иакова, брата Господня, и, соответственно, Иуду Иаковлева и Иуду, брата Господня, разными лицами (все эти имена были очень распространены в Иудее I столетия). Поэтому и относительно авторства новозаветного Послания Апостола Иуды также бытуют разные мнения.

Церковное предание называет местом мученической кончины святого апостола Иуды Фаддея Персию или Армению, а местом его погребения – армянский монастырь Св. Фаддея на северо-западе современного Ирана.

Во имя Святых Апостолов Симона и Фаддея освящен римско-католический храм в городе Сочи.

Среди избранных Господом Апостолов были совершенно разные люди. Тем не менее, у всех них была одна та же вера, они провозглашали одну и ту же Благую Весть. Нет ничего удивительного, что о многих из них мы располагаем лишь очень скудными сведениями. Ведь они стремились свидетельствовать об Иисусе, а не о себе самих. Они уподобились конверту, единственное назначение которого – доставить адресату вложенный в него листок с весточкой. Апостолы – всего лишь орудия Господа. Важна Благая Весть, а не конверт, в который она вложена.

Вот и об апостолах Симоне и Иуде Фаддее мы располагаем минимумом сведений. О Симоне мы знаем только то, что Господь включил его в число Двенадцати. А об Иуде Фаддее известно, что на Тайной Вечере он задал Иисусу вопрос: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? (Ин 14,22). Предание приписывает ему одно из Апостольских Посланий. Неизвестно, где эти Апостолы похоронены, неизвестно, где они проповедовали. Сами они не стремились увековечить свою память, подчеркнуть свой личный вклад и апостольские достижения, похвалиться страданиями, перенесенными ради Христа. Не в этом они видели смысл своей жизни и трудов. Несмотря на свои человеческие недостатки, несмотря на кажущееся несоответствие своей высокой миссии, они стали Божьими светочами в мире.

У этих Апостолов мы можем поучиться скромности, добросовестному, но неброскому исполнению порученного нам задания. «Я советую тебе не ждать себе похвал, даже если ты их заслуживаешь: лучше оставаться в тени, и пусть всё самое прекрасное и благородное в нашей деятельности и жизни пребудет сокрытым… Какое величие в том, чтобы умаляться! Deo omnis gloria! – ”Богу вся слава”».

Из книги Ф. Карвахала «Христос проходит рядом»