28 октября. Святые Симон и Иуда Фаддей, Апостолы. Праздник

28 октября. Святые Симон и Иуда Фаддей, Апостолы. Праздник

Октябрь 28, 2019

Евангельские сведения об этих апостолах крайне скудны.

Рубенс. Апостол Симон ЗилотО Симоне известно лишь то, что он носил прозвище «Зилот» (греческое) или «Кананит» (арамейское), что означает «ревнитель», с которым он появляется в списке Двенадцати апостолов, очевидно, с целью отличать его от другого Симона – Петра. Прозвище также может указывать на его принадлежность до знакомства с Иисусом к известному в Иудее I столетия движению зилотов – непреклонных ревнителей Торы, пытавшихся приблизить пришествие Мессии развязываемой ими войной против язычников-римлян, оккупировавших Святую Землю. Есть также мнение, что прозвище «Кананит» может указывать на его происхождение из Каны Галилейской, в которой Иисус совершил Свое первое чудо, претворив воду в вино. В этой связи его иногда отождествляют с молодоженом на той свадьбе или с распорядителем пира, удостоверившим факт превращения воды в вино.
Разные варианты церковного предания называют местами его послепасхальной проповеди Иудею, Армению, Египет, Месопотамию, Ливию и даже Британию. Согласно сообщению жившего в IX веке св. Фульгенция, епископа Пуатье, а также таким латинским источникам как «Золотая легенда» и «Римский мартиролог», Симон проповедовал Благую Весть вместе с апостолом Иудой Фаддеем в Египте и Персии, где оба были преданы мученической смерти, будучи распилены заживо железной пилой, и там же похоронены. По этой причине память этих апостолов в Латинской Церкви совершается в один и тот же день – 28 октября.
Но по преданию Восточной Церкви Симон принял мученическую кончину в городе Никопсия на Кавказе, и этот город идентифицируют по-разному, иногда отождествляя его с Новым Афоном в Абхазии, а иногда – с поселком Новомихайловским в Краснодарском крае. На месте предполагаемых подвигов апостола воздвигнут православный Новоафонский монастырь, там же показывают пещеру, где он подвизался.
Частицы мощей апостола Симона находятся в базилике Святого Апостола Андрея в Кёльне (Германия).

Апостол Иуда ФаддейВ Евангелии от Луки (Лк 6,16) среди Двенадцати апостолов, наряду с Иудой Искариотом, упомянут Иуда Иаковлев, а в Евангелии от Иоанна (Ин 14,22) фигурирует апостол из числа Двенадцати Иуда не-Искариот. В Книге Деяний Святых Апостолов среди ожидающих сошествия Святого Духа апостолов находится Иуда, брат Иакова. В списках Двенадцати апостолов у Матфея (Мф 10,3) и Марка (Мк 3,18) есть лишь один Иуда (Искариот), но зато появляется некто «Леввей прозванный Фаддеем». Считается, что во всех этих случаях речь идет об одном и том же лице: апостоле Иуде Фаддее (т.е. «великодушном»). Марк и Матфей предпочитают не называть его собственным именем, поскольку оно было сильно дискредитировано предательством Искариота.
В Евангелии от Иоанна апостол Иуда «не-Искариот» задает на Тайной Вечере вопрос Иисусу относительно Его грядущего Воскресения. Возможно, этот апостол является автором одного из Посланий, вошедших в новозаветный канон. В нем он представляется как «Иуда, брат Иакова» (Иуд 1,1). Однако здесь возникает ряд трудностей.
Апостол Иуда вероятно являлся братом Иакова Алфеева – тоже апостола из числа Двенадцати. В Средние Века в Западной Церкви Иакова Алфеева стали отождествлять с Иаковом, братом Господним, автором новозаветного Послания и епископом Иерусалимской общины, неоднократно упоминаемым в Книге Деяний и Посланиях апостола Павла. В таком случае, Иуда также является «братом» (родственником) Иисуса Христа. И в самом деле, в Евангелии от Марка (Мк 6,3) среди братьев Иисуса упомянут и Иуда. Однако большинство современных библеистов склонно считать Иакова Алфеева и Иакова, брата Господня, и, соответственно, Иуду Иаковлева и Иуду, брата Господня, разными лицами (все эти имена были очень распространены в Иудее I столетия). Поэтому и относительно авторства новозаветного Послания Апостола Иуды также бытуют разные мнения.
Церковное предание называет местом мученической кончины святого апостола Иуды Фаддея Персию или Армению, а местом его погребения – армянский монастырь Св. Фаддея на северо-западе современного Ирана.

Во имя Святых Апостолов Симона и Фаддея освящен римско-католический храм в городе Сочи.

Апостолы Симон Зилот и Иуда ФаддейСреди избранных Господом Апостолов были совершенно разные люди. Тем не менее, у всех них была одна та же вера, они провозглашали одну и ту же Благую Весть. Нет ничего удивительного, что о многих из них мы располагаем лишь очень скудными сведениями. Ведь они стремились свидетельствовать об Иисусе, а не о себе самих. Они уподобились конверту, единственное назначение которого – доставить адресату вложенный в него листок с весточкой. Апостолы – всего лишь орудия Господа. Важна Благая Весть, а не конверт, в который она вложена.
Вот и об апостолах Симоне и Иуде Фаддее мы располагаем минимумом сведений. О Симоне мы знаем только то, что Господь включил его в число Двенадцати. А об Иуде Фаддее известно, что на Тайной Вечере он задал Иисусу вопрос: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? (Ин 14,22). Предание приписывает ему одно из Апостольских Посланий. Неизвестно, где эти Апостолы похоронены, неизвестно, где они проповедовали. Сами они не стремились увековечить свою память, подчеркнуть свой личный вклад и апостольские достижения, похвалиться страданиями, перенесенными ради Христа. Не в этом они видели смысл своей жизни и трудов. Несмотря на свои человеческие недостатки, несмотря на кажущееся несоответствие своей высокой миссии, они стали Божьими светочами в мире.
У этих Апостолов мы можем поучиться скромности, добросовестному, но неброскому исполнению порученного нам задания. «Я советую тебе не ждать себе похвал, даже если ты их заслуживаешь: лучше оставаться в тени, и пусть всё самое прекрасное и благородное в нашей деятельности и жизни пребудет сокрытым… Какое величие в том, чтобы умаляться! Deo omnis gloria! – ”Богу вся слава”».

 

Из книги Ф. Карвахала «Христос проходит рядом»

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