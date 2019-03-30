Папа Франциск в Марокко: 28-е Апостольское путешествие Понтифика началось

Сегодня, в субботу 30 марта, около 11.00 по среднеевропейскому времени, Папа Франциск отправился с двухдневным визитом в Марокко. Это его 28-й по счету зарубежный визит и 42-я посещенная им страна. Посещение Святейшим Отцом Марокко проходит под девизом «Слуга надежды». После примерно трехчасового перелета по воздушному пространству Италии, Франции и Испании лайнер с Понтификом на борту приземлился в международном аэропорту Рабата, столицы Марокко, где Предстоятеля Католической Церкви встретил король страны Мохаммед VI. Дети в национальной одежде преподнесли Высокому Гостю цветы. Пройдя мимо выстроенного почетного караула, Папа Франциск имел в Королевском зале здания аэропорта краткую беседу с монархом (здесь ему, в соответствии с местным обычаем гостеприимства преподнесли финики и миндалевое молоко), после чего направился к Башне Хасана II. Это — древний 44-метровый минарет, у подножия которого состоялась официальная церемония встречи.

Накануне, по обычаю, Папа Франциск нанес визит в базилику Санта Мария Маджоре, чтобы вверить свое путешествие попечению Пресвятой Богородицы, Защитницы римского народа. Еще одной традицией, связанной с Апостольскими поездками нынешнего Понтифика, является его обмен приветствиями по дороге из Дома Святой Марфы в аэропорт с представителями различных социально уязвимых групп. Не стал исключением и сегодняшнее субботнее утро: Папа обменялся приветствиями с марокканскими мигрантами, членами двух семей, которыми в Италии занимается Общество Святого Эгидия.

Марокко – страна в Северной Африке на побережье Атлантического океана и Средиземного моря с населением в 36,5 миллионов человек. Большинство ее жителей (99%) составляют мусульмане, однако местная католическая община, на которую приходится лишь 0,07% населения, пользуется уважением благодаря многим осуществляемым ею благотворительным программам, а также благодаря личной позиции монарха, как и всей правящей в стране династии: для нее характерен акцент на религиозную свободу и активное противодействие фундаментализму. Папский визит в Марокко призван подтвердить и закрепить реалии и ценности христианско-мусульманского диалога, зафиксированные в подписанной в ходе февральской поездки Святейшего Отца в Объединенные Арабские Эмираты «Декларации о братстве». Этот аспект всячески подчеркивает и марокканская пресса, отмечая, что визит Папы Франциска проходит во имя «принципов свободы совести и мирного сосуществования».

По данным на конец 2017 года, в Марокко католики составляют всего лишь семь сотых процента от численности населения – их всего 23 тысячи. В двух церковных округах действуют 35 приходов. В Марокко служат 46 священников, которым помогают почти 200 монашествующих из женских и мужских конгрегаций и всего два катехизатора и три миссионера из мирян. Таким образом, каждый пресвитер окормляет около пятисот прихожан. В Марокко 14 кандидатов готовятся к священству. Несмотря на скромную численность католиков, в стране действуют 34 католические школы, в которых обучаются в общей сложности 12 тысяч детей; в ведении Церкви находятся также 10 приютов для сирот и детских яслей, одна больница, семь амбулаторий и два дома для престарелых и инвалидов.

По материалам Vatican News