25 января Папа Франциск совершит Вечерню в соборе Святого Павла

Отдел богослужений Святейшего Отца сообщил, что во вторник 25 января Папа Франциск совершит торжественную Вечерню. Она пройдет в соборе Святого Павла вне Стен в 17 часов 30 минут. В этот день будет отмечаться праздник Обращения святого апостола Павла; это будет также заключительное богослужение традиционной Недели молитв о христианском единстве, передает Vatican News.

В этом году всемирная экуменическая молитва будет вдохновляться словами из Евангелия от Матфея: «Мы видели звезду Его на востоке и пришли воздать Ему почести».

Эта тема, которая вовлечет с 18 по 25 января различные христианские конфессии во всем мире, была выбрана Советом Церквей Ближнего Востока и посвящена опыту, пережитому волхвами. Каждый день Недели будет посвящен определенному аспекту этого опыта, которому соответствует фраза из Евангелия.

Напомним, что в прошлом году Св. Отец не смог возглавить традиционную Вечерню в римском соборе из-за проблем со здоровьем, и на богослужении предстоятельствовал кардинал Курт Кох.