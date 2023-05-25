25 мая – Вознесение Господне по Юлианскому календарю

25 мая 2023 г. христиане, пользующиеся Юлианским календарем, празднуют Вознесение Господне – один из двунадесятых праздников Восточной Церкви. От всего сердца поздравляем с этим торжеством греко-католиков и братьев-православных!

Согласно Новому Завету, после своего воскресения Иисус Христос еще 40 дней присутствовал на земле — являлся своим ученикам, апостолам и наставлял их в вере. Событие Вознесения Господня подробно описывается в Евангелии от Луки и в Деяниях святых апостолов.

На 40-й день Христос вывел учеников из Иерусалима в Вифанию, на гору Елеон, и, подняв руки, благословил их, а затем стал отдаляться от них и возноситься на небо. Перед этим Спаситель повелел апостолам не покидать Иерусалим, пока они не получат особую духовную силу — дар Святого Духа (это событие Восточная Церковь, как и Западная, отмечает на 50-й день после Пасхи), а затем призвал их идти проповедовать Евангелие по всему миру.

Праздник Вознесения Господня символизирует воссоединение Иисуса Христа с Богом Отцом после распятия и воскресения, показывает, что жизнь человека не кончается с его смертью, а продолжается вечно в «небесном отечестве» — «Царстве небесном», как сказано в Евангелии. Вознесение отмечается в течение 10 дней и завершается перед Святой Троицей (Пятидесятницей).

В начале IV века на Елеонской горе по распоряжению царицы Елены, матери первого римского императора-христианина, святого равноапостольного Константина Великого, началось возведение храма в честь Вознесения. Строительство длилось несколько лет и было окончено в 330 году. В день Вознесения там традиционно проводится праздничное богослужение, на которое собираются паломники со всего мира.