24 июля – II Всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей

В следующее воскресение Церковь будет отмечать II Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей на тему, которую Папа Франциск выбрал из Книги Псалмов: «Они и в старости плодовиты» (Пс 91,15). Сообщает русская служба Vatican News.

В тот самый день, когда Святейший Отец начнёт апостольский визит в Канаду, в 10 часов утра в Ватиканской базилике будет совершена праздничная Святая Месса, которую – по поручению Святейшего Отца – возглавит кардинал-викарий Римской епархии Анджело Де Донатис. 26 июля в Канаде Папа Франциск примет участие в ежегодном паломничестве в честь святой Анны, бабушки Иисуса, а 29 июля встретится с молодёжью и пожилыми людьми в начальной школе Икалуита, на Крайнем Севере страны.

Всемирный день бабушек, дедушек и стариков можно отметить двумя способами: принимая участие в Святой Мессе или посещая одинокого пожилого человека. Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни предоставил епархиям всего мира ряд пастырских и литургических материалов и идей, доступных на сайте ватиканского ведомства. Среди рекомендаций – посещение или сопровождение одиноких престарелых; Церковь предоставляет полную индульгенцию тем, кто совершит такое дело милосердия 24 июля или в последующие дни.

В послании на День бабушек, дедушек и пожилых людей, который Церковь впервые отмечала на вселенском уровне в 2021 году, Папа Франциск призвал стариков стать «вершителями революции нежности» и помочь строить завтрашний мир в братстве и социальной дружбе: «Молитва пожилых может защитить мир и помочь ему, быть может, более эффективно, чем усилия многих». Люди преклонного возраста, по словам Папы Франциска, призваны «беречь корни», передавать веру молодым и заботиться о самых малых. «Не существует пенсионного возраста, когда речь идёт о возвещении Евангелия, о передаче традиций своим внукам». Святейший Отец напоминает: суть этого всемирного праздника заключена в том, чтобы «каждого дедушку, каждую бабушку, каждого пожилого человека – особенно самых одиноких – посетил ангел». Порой эти ангелы имеют лица внуков, членов семьи, старых друзей или новых знакомых; посещение пожилых людей является исключительным делом милосердия наших времён, подчёркивает Епископ Рима.

Со своей стороны, в письме к приходским священникам и пенсионерам Римской епархии кардинал Де Донатис отмечает, что «было бы здорово организовать простой и значимый момент для пожилых людей», например, вечернюю Святую Мессу на открытом воздухе с благословением стариков, а затем совместный ужин. «По этому случаю, – пишет итальянский иерарх, – я призываю вас навещать пожилых людей у них дома или в домах престарелых».

По этому поводу кардинал Кевин Фаррелл, префект Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни, отметил: учредив Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, Папа Франциск «призывает нас осознать значимость пожилых людей в жизни общества и наших общин, и делать это не эпизодически, а конструктивно».

В 2021 году Святейший Отец постановил, что этот специальный день будет отмечаться каждый год в четвёртое воскресенье июля, по случаю праздника святых Иоакима и Анны, бабушки и дедушки Иисуса. Опека над пожилыми людьми и их диалог с новыми поколениями – это постоянная забота Папы Франциска, который в этом году посвятил значительную часть аудиенций по средам теме старости. Более того, молитвенные прошения Папы Франциска на июль этого года, которые он вверил всей Церкви через свою Всемирную сеть молитвы, касаются именно пожилых людей:

«Давайте помнить: бабушки и дедушки, старики – это хлеб, питающий нашу жизнь, это сокровенная мудрость народа: благоугодно их чествовать, поэтому я учредил для них особый праздник, – напоминает Святейший Отец. – Будем же молиться о пожилых людях, дабы они стали учителями нежности, а их опыт и мудрость помогли тем, кто моложе, смотреть в будущее с надеждой и ответственностью».