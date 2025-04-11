«Марши Страстной недели» в исполнении профессора из Европы прозвучали в Кафедральном соборе Новосибирска

6 апреля, в последнее воскресенье Великого поста и в преддверии Страстной недели, в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске состоялся концерт «Марши Страстной недели» в исполнении гостя из Испании — Хесуса Сампедро, титулярного органиста церкви Эскуэла Де Кристо в городе Севилья, профессора консерватории Андалусии (город Севилья), преподавателя органа в консерваториях Европы (Пьяченца, Кальяри, Париж).

«Марши Страстной недели» (Marchas de Semana Santa) – это музыкальные пьесы с траурным характером, одной из частей которых является саэ́та — испанская религиозная песнь в стиле фламенко. В отличие от обычного фламенко она несёт глубоко духовный характер. Марши Семана Санта предназначаются для сопровождения пасо — платформ со скульптурными изображениями Иисуса Христа и Девы Марии, переносимых вручную во время религиозных шествий Семана Санта, и первоначально появившихся в Испании.

7 и 8 апреля маэстро Сампедро провёл мастер-классы «И. С. Бах и старинная испанская музыка» для студентов Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки (органный класс доцента Г. А. Никулина и профессора Н. В. Багинской), учеников Музыкальной студии «Четверть с точкой» (преподаватели Ольга Колесникова и Дениз Онал), а также воспитанников Детской школы искусств №20 «Муза» (преподаватель Екатерина Русакова-Данилова).

По завершении мастер-классов состоялся аншлаговый концерт участников. Юные органисты продемонстрировали результаты двухдневного обучения и уровень исполнительского мастерства.



По информации Лины Городецкой



Фотографии о. Янеза Севера, SJ