21 августа. Святой Пий X, Папа. Память

Святой Пий X, которого называют «Папой Святого Причастия», исполнял служение Святого Петра с 1903 по 1914 год. Он стал первым канонизированным Папой за предыдущие 250 лет, после св. Пия V, причисленного к лику святых в 1712 г.

Джузеппе Мелькиорре Сарто родился 2 июня 1835 г. в Ломбардо-Венецианском королевстве Австрийской империи, будучи вторым из десяти детей в семье сельского почтальона и портнихи. Его детство прошло в бедности, грамоте его поначалу обучал деревенский священник, и лишь благодаря исключительному упорству и трудолюбию Джузеппе впоследствии удалось окончить гимназию и духовную семинарию. Эти качества он сохранил и в дальнейшем, пройдя путь от рядового приходского священника до патриарха Венеции и кардинала.

На конклаве 1903 г., собравшемся после смерти Льва XIII, никто поначалу не видел в Сарто реального кандидата на Престол Святого Петра. Основная борьба должна была развернуться между «политическими» кандидатами – кардиналами Мариано Рамполлой с его «про-французской ориентацией» и Джироламо Готти, пользовавшимся поддержкой австрийского двора. Но в итоге Папой был избран именно Сарто, причем избран против его воли, несмотря на его активные протесты. Его интронизация имела место 9 августа 1903 г. Джузеппе Сарто стал первым за 400 лет понтификом, происходившим из простонародья, а не из аристократических кругов.

Принявший имя «Пий» новый Папа сделал своим девизом слова Instaurare Omnia in Christo, т.е. «Восстановить всё во Христе». Его понтификат отличался консерватизмом в теологии, реформами в сфере канонического права и литургии и коренной трансформацией практики Святого Причастия.

В историю богословской мысли Папа Пий X вошел как непримиримый обличитель заблуждений модернизма (течения, пытавшегося привести церковное вероучение в соответствие с достижениями философской мысли XIX в.), борьба с которым была инициирована энцикликой Pascendi Dominici Gregis («Пасти Господне стадо») от 8 сентября 1907 г., что однако вызвало неоднозначную реакцию внутри самой Католической Церкви.

Важными результатами понтификата Пия X стало составление единого Кодекса Канонического Права (он был введен в действие уже после его смерти) и реформа музыкального оформления Литургии, в ходе которой произведения, относящиеся к эпохам барокко и классицизма, заменялись более древними и строгими григорианскими композициями.

Огромное значение для повседневного благочестия имело произведенное Пием X реформирование практики принятия Святого Причастия. В доминировавшей к началу XX века традиции благочестия, сформировавшейся под сильным влиянием янсенизма, Причастие воспринималось зачастую как некая «внешняя обязанность» или «награда за хорошее поведение». В тени оставались такие важнейшие его аспекты, как способность быть лекарством, врачующим нанесенные грехом раны, способность быть пищей духовной, подкрепляющей верных в их следовании за Христом, а прежде всего сама его суть, как полноты Жертвы Божественной Любви, постоянно актуализируемой в Таинстве Алтаря и приглашающей всех верных на брачный пир, к живому общению в любви с Богом Живым, к встрече с любящим нас Господом. Набожные католики причащались тогда в среднем раз в месяц, а подавляющее большинство верных – и вовсе раз в год.

Изданный 20 декабря 1905 г. Декрет Пия X подразумевал, что католик, находящийся в состоянии освящающей благодати (т.е. свободный от смертного греха), лишь в том случае в полной мере принимает участие в св. Мессе, если приступает на ней к Святому Причастию. Отсюда проистекала возможность ежевоскресного и даже ежедневного Причащения. Причем, по мысли Папы, практика частого Святого Причастия должна сопровождаться практикой частой исповеди. Этими ныне прочно вошедшими в обиход нашей приходской жизни установлениями мы обязаны св. Пию X.

Кроме того, изданным 8 августа 1910 г. декретом возраст Первого Причастия для детей снижался до 7 лет, с условием, что ребенок в состоянии отличить Евхаристический Хлеб от хлеба обычного. Ранее традиция устанавливала возраст Первого Святого Причастия на 11 – 13 лет.

Личная святость Пия X не вызывала сомнения ни у кого из лично знавших его современников. Когда-то вспыльчивый, раздражительный, неуравновешенный молодой священник непрестанной работой над собой при содействии Святого Духа добился того, что предстал людям «кротчайшим Папой». Он ненавидел пышные придворные церемонии и нарочитые знаки внимания к своей особе, а потому значительно реформировал и упростил ватиканский ритуал. Этикет предписывал Папе вкушать трапезу в одиночестве, а он стал приглашать за стол друзей, причем разного социального звания. Он принимал с равной приветливостью, добротой и искренним смирением всех просителей: монархов, министров, послов, старушек из простонародья, католиков и инославных или иноверных, богатых и нищих, учёных и неграмотных… Он очень любил детей, в его карманах всегда были конфеты, которые он раздавал детям на улицах Мантуи и Венеции, преподавая им катехизис. Во время Папских аудиенций возле Пия X всегда собирались дети, и Папа всегда беседовал с ними о том, что их интересовало. На его еженедельных уроках катехизиса в церкви Сан-Дамазо в Ватикане всегда предусматривались специальные места для детей. Этот Папа лично проповедовал каждое воскресенье, что для того времени было исключительным новшеством, и в глубоком смирении отдавал свои проповеди на правку простым священникам

Папа Пий X ощущал себя не хозяином, а всего лишь рачительным распорядителем церковного имущества. Благотворительная помощь, оказанная Святым Престолом жертвам землетрясения в Мессине в 1908 г., во много раз превосходила помощь, выделенную итальянским правительством, однако же в быту Святейший Отец сохранял исключительную скромность.

В своем нестяжании он превосходил многих благочестивых монахов. Люди, близко знавшие его, утверждали, что он любит бедность не меньше, чем св. Франциск Ассизский. Он щедро давал миллионы на благотворительные (в христианском духе) учреждения, на облегчение людских страданий. Для себя же он довольствовался самым необходимым для поддержания работоспособности. Он нередко говаривал: «Я родился бедным, жил бедным и хочу умереть бедным». Не раз весь его папский обед состоял из одного кусочка сыра или из нескольких орехов. Если за обедом подавали какой-либо дорогой напиток, он всегда от него отказывался, приговаривая: «Это не для меня, это для господ». Мебель в его комнате была из самых дешёвых. Его бельё было того же качества, как и то, которое он носил, будучи ещё бедным деревенским мальчиком. Часы, кошелёк, очки, всё у него было простое, дешёвое. Он до конца жизни не хотел переменить свой старый простой наперсный крест на более драгоценный. Он смотрел за тем, чтобы даже подаваемые ему лекарства были из «домашних», дешёвых, «как подобает нищим».

В кругах лично знавших Пия X и притом близких к восточной христианской традиции людей его нередко сравнивали со св. Серафимом Саровским – за неизменно радостное, мирное, доброе расположение духа, за лучащийся от всего его существа свет.

Не в его обычаях было возвышать своих родственников. Его родной брат так и оставался всю жизнь простым почтальоном, как и их отец. Его любимый племянник так и остался простым деревенским священником. В Риме проживали две его незамужние сестры. Он послал им своё особое благословение в день избрания. Когда они пришли увидеть Папу, своего брата, то сразу бросились к его ногам. Он обнял их и сказал: «Я всегда ваш Бетти». Потом он неоднократно приглашал их на обед к своему столу, но они продолжали жить в маленькой квартирке на третьем этаже старого дома, по-прежнему одевались как простые крестьянки, а когда кто-то спросил Папу, почему он не пожалует своих сестер графинями, тот ответил: «Я уже сделал их сестрами Папы, что еще я могу сделать для них?» Когда один богатый американец подарил им автомобиль, Папа убедил их не пользоваться такой роскошью. В своём духовном завещании Пий X просил своего будущего преемника обеспечить им месячную пенсию в 300 лир – сумму, которая обеспечивала дряхлым старушкам очень скромное существование.

Кроме чудес, совершенных его заступничеством после смерти и удостоверенных в ходе канонизационного процесса, Папе Пию X приписывали и прижизненные чудеса. Среди них – исцеление парализованного ребенка во время аудиенции, исцеление еще одного ребенка от менингита, а будущего кардинала Эрнесто Руффини от туберкулеза.

Вести о начале Первой мировой войны, как и предшествующие этому события, весьма опечалили Папу Пия X и ускорили его смерть. В торжество Успения Пресвятой Богородицы 15 августа 1914 г. он почувствовал недомогание, а в ночь на 20 августа, трогательно простившись со своими сотрудниками, отошел ко Господу. Его народное почитание началось практически сразу же. 3 июня 1951 г. Папа Пий XII причислил его к лику блаженных, а 29 мая 1954 г. – к лику святых.